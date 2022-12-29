По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 46 пар. Самому молодому жениху - 20 лет, невесте - 18. Самому зрелому жениху - 68 лет, невесте - 60;

- зарегистрированы 9 разводов;

- зарегистрированы 65 новорожденных: 36 девочек и 29 мальчиков. Самые редкие имена малышей: Лили, Айару, Муслим, Имран, Даир, Тамила, Раяна. Самому молодому папе - 28 лет, маме - 19. Самому зрелому папе - 48 лет, маме - 42 года;

- умерли 75 человек: 39 мужчин и 36 женщин.

По данным костанайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 145 человек, из них поместили 135: 120 мужчин и 15 женщин.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 поступили 2 706 вызовов (из них 1 231 - к детям).В том числе по подводу травм и несчастных случаев - 401, из них 39 - к детям;

- поступили 15 вызовов на ДТП, в авариях пострадал 21 человек, 18 пострадавших были экстренно госпитализированы;

- всего скорая помощь доставила в больницы 585 пациентов.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- по области на пожары совершены 23 выезда, на случаи горения - 20 выездов. Эвакуированы 23 человека.

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:

- зарегистрированы 159 уголовных правонарушений, в том числе 53 кражи и 37 фактов мошенничества;

- разысканы 12 без вести пропавших лиц, личности всех установлены;

- раскрыты 49 преступлений;

- зарегистрированы 6 наркопроступков;

- за выходные сотрудники полиции задержали 25 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.