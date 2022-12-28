О том, как удалось собрать и сохранить коллекцию советских новогодних игрушек

Как и любой праздник, Новый год за много лет оброс неизменными традициями, атрибутами и даже запахами. Любой навскидку вспомнит про мандарины, бой курантов, украшенную елку и подарки под ней. Конечно, жизнь не стоит на месте. Все чаще в наших домах вместо живой лесной красавицы стали появляться ее искусственные сородичи, причем задолго до волшебной ночи, теряя тем самым весь смак праздничного ожидания. Да и украшать такой новогодний атрибут стало гораздо проще, китайские мастера штампуют всевозможные украшения на любой цвет и вкус. Но есть семьи, в которых бережно сохраняют стеклянные елочные игрушки советского периода. К одной из таких относится и моя семья.

Елочные игрушки из детства - то немногое, что сохранилось с былых времен

Вспоминаю конец 80-х годов прошлого столетия. Мне еще нет и десяти. В один из декабрьских вечеров отец притащил огромную смолистую сосну, занявшую полбалкона в ожидании дня, когда ее будут наряжать. А делать это не торопились, ставили елку после 25 декабря. Жили тогда, как и большинство советских семей, достаточно скромно, и в момент украшения поняли, что игрушек совсем мало. Какие-то невзрачные фигурки животных из пластмассы, с десяток шишек да несколько колокольчиков. Не спасали ситуацию самодельные фонарики и цепочка из цветной бумаги. Приняли решение срочно ехать в «Детский мир». Едва успев под самое закрытие, уже и не рассчитывая на покупку - о, чудо! - в тот вечер на прилавке нас дожидались два набора ослепительных шаров по шесть штук в каждом. В то время настоящее стекло тоже было удовольствием не из дешевых. Позволить смогли только один набор, но какой! На шарах красовались… насекомые: бабочки, божья коровка, кузнечик.

Набор шаров «Сюрприз» выпущен в 1986 году и сохранился в оригинальной упаковке

Следуя примете, что каждый год на елке должна появляться хоть одна новая игрушка, родители старались их исправно покупать. У нас появились еще один набор шаров с цветами, две связки эффектных бус, которые мы называли «вишенками», разноцветные сосульки. Особенно интересны игрушки, в которых в стекле застыли символы той эпохи: олимпийский мишка, космонавт, кукуруза, фигурки людей в национальных костюмах народов великой страны. Какая же елка без забавных зверюшек? Ярко-желтые цыплята, позолоченные львы, красногрудые снегири, ежики.

Новогоднюю елку с советскими игрушками можно рассматривать как экспонат в музее

Одна из игрушек в виде какого-то сказочного персонажа вызывала даже споры. Мы не могли понять, кто это. И только благодаря Интернету на сайте по продаже разных коллекций и старых вещей опознали, что это Баба-яга в ступе.

Улыбчивый олимпийский мишка просто просился сделать его в виде елочного украшения

Бусы-вишенки очень хрупкие, но такие оригинальные

А помните, как хранили все это богатство? Кто-то - в жестком чемодане с защелками, а у нас - в ящике от посылки, аккуратно постелив на дно газету, а сверху заботливо укрыв ватой, чтобы не дай бог не разбить. Складывать в ящик и доставать было целой операцией. Нас, детей, даже не подпускали к этому. Мама сама доставала, протирала влажной тряпочкой и вешала на елку. А если кто-то разбивал ценную игрушку, гнев был на весь вечер. Но даже осколки получали вторую жизнь, они шли на праздничные стенгазеты в школу. Делали такие?

Было тяжело узнать в этой старой игрушке сказочную Бабу-ягу

Эпоха покорения космоса не обошла и елки

И ведь не всегда были виноваты дети. У одной игрушки развязалась нитка, у другой выскочила проволочная петелька. Уже сейчас я проклеил горячим клеем все крепления на игрушках и заменил нитки на более прочные веревочки, чтобы наша коллекция не потеряла свои экспонаты. А их собралось уже более сотни. Кроме приобретенных родителями, часть отдала коллега при переезде, несколько игрушек просто подкинули соседи для украшения елки во дворе. Но для улицы они слишком хрупкие, поэтому тоже попали в мою коллекцию.

Дружба народов СССР отражалась даже в новогодних украшениях

Шишки, льдинки, сосульки - такие простые, но такие любимые

Конечно, она не претендует на раритетную уникальность и дорогую стоимость. Но под Новый год, когда распечатываешь ящик с игрушками возрастом более 30 лет, рассказывая детям о традициях из нашего детства, от этих хрупких шаров и фигурок веет теплом, преемственностью и воспоминаниями совсем о другом времени.

Пластмассовые новогодние персонажи и олимпийский мишка обрели вторую жизнь после покраски

На всех новогодних курантах по традиции застыло одно и то же время

Фото автора