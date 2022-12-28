О небольшом участке теплотрассы без изоляции сообщила «НГ» жительница Костаная Нина СТРЕМОУСОВА. По словам женщины, наш проект не раз ее выручал.

Пр. Аль-Фараби, 96. На этих открытых трубах давно не меняли изоляцию

- Трубы перед и с торца нашего дома № 96 по пр. Аль-Фараби изолировали благодаря вам, - рассказала читательница. - Но один участок за домом всегда остается не у дел. То он в снегу утопает и его видно, то у вас еще акция не началась. Там тонкие трубы с очень ветхой изоляцией, частями ее нет совсем. Мы рядом котов подкармливаем. Так вот, то воду, то еду им на этих участках открытых греем.

Как отмечает Стремоусова, котиков, конечно, жалко, но людям тоже нужно сохранять тепло в квартирах, за которое они платят.

На месте корреспонденты «НГ» увидели трубы небольшого диаметра с очень старой изоляцией, на полностью открытых участках стоят баночки с водой и едой.

Ул. Козыбаева, 98. Трубы в торце дома хорошо закрыли

Трубы рядом с домом № 96 по ул.Козыбаева, о которых мы писали две недели назад, хорошо закрыли не только с торца дома, но и с его подъездной стороны.

Ул. Козыбаева, 98. Трубы рядом с подъездами дома тоже утеплили

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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