Запеченное мясо будет просто супер

Как-то не принято у нас, чтобы новогодний стол был без мясного горячего. Кролик кроликом, но хрумкать одни легкие салаты вряд ли кто согласится. Так что «обязанности» делим. Символ года пусть патронирует гарниры к мясу. Ну и из уважения к нему крольчатину-зайчатину готовить не станем. Предлагаю мясо посущественнее.

Ребрышки получаются вкуснейшими и очень ароматными / Фото dzeninfra.ru

Сама я люблю свинину. Но думаю, что предлагаемый рецепт вполне подойдет и для барашка, молодой говядины-телятины. Найден был пару лет назад на сайте povarenok.ru под именем «Свиные ребрышки по-канадски». Предполагалось, что рецепт этот для барбекю, но как раз один из участников названного кулинарного сообщества делился опытом, как готовил такие ребрышки в духовке. Я тоже попробовала. Не пожалела ни капли. И, на мой взгляд, блюдо получается вполне праздничным. Для торжества подходит еще тем, что можно ребрышки в фольге довести до фактической готовности, а когда придет время подавать, включить духовку, покрыть остатками соуса и довести до совершенства.

Ингредиентом, который каким-то образом придает мясу особый вкус, является яблочное пюре. Вполне подходит пюре для детского питания без сахара.

Да, ребрышки надо брать с ощутимым количеством мяса и не зачищенные от жира в ноль. Конечно, если сала на два пальца, то часть надо срезать, но жирок должен остаться. Поэтому, когда речь идет о другом мясе, советую брать, например, не телятину, а молодую говядину, то есть мясо более зрелое.

Сначала нужно сделать маринад из кетчупа (простого, без добавок сладкого перца и т. д), яблочного пюре, лимонного сока (можно заменить яблочным уксусом), соевого соуса (тоже без добавок), коричневого сахара, сухой сладкой паприки (можно копченой, даже лучше), корицы, чеснока (можно порошкового), черного молотого перца.

По поводу соли. Обычно хватает соевого соуса, но если у вас какой-то особенный, малосоленый, то добавьте и соли. Коричневый сахар лучше все-таки белым не заменять. Если нет, лучше воспользуйтесь темным медом, гречишным, например. Ну и скажу сразу, маринад ощутимо сладит, так что дозировку сахара подбирайте индивидуально.

Все смешивать надо сразу во вместительной миске. Потому что в этот маринад и погружаем нарезанные ребрышки. Обмазываем их все ароматной массой, чтобы ни одно не обделить, убираем для маринования на пару часов хотя бы. Можно и дольше держать. Потом разложить куски на противне, рядышком, но в один слой, в крайнем случае, часть на бочок положить, они потом чуток ужарятся. Затянуть противень фольгой и запекать минут 50 при температуре 220 градусов. Потом фольгу снять, если жидкости в противне много, слить, оставив чуть-чуть. Остатками маринада покрыть ребра и запекать еще 30-40 минут, смазывая через каждые 10 минут маринадом. Температуру можно убавить до 190-200.

Если маринад остался, а у меня, например, остался, его можно смешать с мясным соком, слитым с противня, немного уварить. И подать отдельно в соуснике.

Ингредиенты

Ребра свиные - 1,2-1,3 кг, яблочное пюре - 100 г, кетчуп - 100 г, соевый соус - 3-4 ст. л., чеснок сухой - 1 ч. л., паприка сладкая - 1 ч. л., черный перец - 1/2 ч. л., корица - 1/2 ч. л., сахар коричневый - 2-3 ст. л., сок половины среднего лимона.