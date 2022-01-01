Салат, который понравится наверняка

Исключение составляют те, кто вообще не любит морепродукты. А остальные, как правило, одобряют и легкость салата, и сочетание продуктов. И простоту исполнения, само собой.

Салат с креветками собирают перед подачей / Фото gastronom.ru

Единственное - надо добыть реально хорошую рукколу и действительно вкусные помидоры. В рецепте указаны черри. Это совсем не обязательно. Желтые сливовидные томаты, которые сейчас продаются во множестве и очень хороши на вкус, вполне подойдут. Даже большие розовые, если удалить излишки сока, тоже уместны. Лишь бы сладкими были.

А вот к креветкам особых требований рецепт не предъявляет. Не обязательно искать тигровые или что-то в этом роде. Вполне сгодятся замороженные вареные. Их, как советует gastronom.ru, надо высыпать в миску, залить кипящей водой и через пару минут откинуть на дуршлаг. Потрясти, чтобы лишняя влага скатилась.

Из меда, соевого соуса, оливкового масла и чеснока, пропущенного через пресс, сделать маринад. Креветки минутку прижарить на оливковом масле. Если морепродукты сырые, жарить минуты 3, убавить огонь, вылить в сковородку маринад и прогреть минуту вместе с креветками. Отставить сковороду в сторону. Крупные креветки надо, конечно, порезать.

В салатник кладите зелень, черри, разрезанные на четвертинки, креветки, поливайте все маринадом со сковороды. Перед подачей посыпайте сыром (я пробовала с джугасом, вполне). И угощайте.