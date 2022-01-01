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Куда пойти с 29 декабря по 4 января

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20,

тел.: 90-10-29, 90-11-39

3-6 января,

12.00

 

«Снежная история», Ю. Семенова, новогоднее представление

 

8 января

«Путешествие с Красной Шапочкой», Ю. Семенова, сказка

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

29-30 декабря,

10.00, 12.00, 14.00, 16.00

 «Ойыншықтар әлегі», жаңажылдық ертеңгіліктер

 

11 января,

10.00, 11.00

«Ойыншықтар әлегі», Н. Мендибаиров, ертегі  

  

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

29-30 декабря,

10.00, 12.30, 15.00, 18.00

Новогодняя сказка «Шалость под Новый год» и новогоднее представление «У Бабы-яги все по плану!»

Областная картинная галерея

ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

«Всегда любимый край - 2» - выставка, посвященная итогам областного художественного проекта «Пленэр-2022»