Куда пойти с 29 декабря по 4 января
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20,
тел.: 90-10-29, 90-11-39
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3-6 января,
12.00
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«Снежная история», Ю. Семенова, новогоднее представление
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8 января
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«Путешествие с Красной Шапочкой», Ю. Семенова, сказка
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Областной казахский театр драмы им. И. Омарова
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
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29-30 декабря,
10.00, 12.00, 14.00, 16.00
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«Ойыншықтар әлегі», жаңажылдық ертеңгіліктер
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11 января,
10.00, 11.00
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«Ойыншықтар әлегі», Н. Мендибаиров, ертегі
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Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
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29-30 декабря,
10.00, 12.30, 15.00, 18.00
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Новогодняя сказка «Шалость под Новый год» и новогоднее представление «У Бабы-яги все по плану!»
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Областная картинная галерея
ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
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«Всегда любимый край - 2» - выставка, посвященная итогам областного художественного проекта «Пленэр-2022»
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