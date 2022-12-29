Как бывший губернатор Нью-Йорка проверял на ССГОКе объективность своих журналистов

Перелистывая страницы газет прошлых лет, всегда можно встретить сообщения о событиях, о которых хочется узнать больше. Так меня привлекла информация о визите в СССР в 1959 году высокого американского гостя Аверелла Гарримана.

Главы правительств СССР, США и Великобритании на Крымской конференции

В 1952-м и 1956 году Гарриман безуспешно добивался выдвижения своей кандидатуры на пост президента США от демократической партии. В 1954-м был избран губернатором штата Нью-Йорк. В 1958-м вторично баллотировался на этот пост, но потерпел поражение на выборах.

Потомственный миллионер-промышленник, политический деятель и дипломат, в 1943-1946 гг. служил послом США в Советском Союзе и относился к нашей стране так же лояльно, как и Ф. Д. Рузвельт. Работая в СССР, Гарриман наблюдал, как воины Красной армии отстаивали родную землю, как труженики тыла ценой материальных лишений и напряженного труда помогали фронту. Все это удивляло и восхищало его, свое мнение он передавал Рузвельту. Рузвельт прислал Верховному главнокомандующему СССР И. В. Сталину грамоту, в которой от имени народа Соединенных Штатов Америки выразил восхищение доблестными защитниками Сталинграда, «храбрость, сила духа и самоотверженность которых во время осады с 13 сентября 1942 года по 31 января 1943 года будут вечно вдохновлять сердца всех свободных людей. Их славная победа остановила волну нашествия и стала поворотным пунктом войны союзных наций против сил агрессии».

После войны международный авторитет Советского Союза вырос неизмеримо. Это не устраивало Запад и США. Их СМИ подвергали клеветнической критике промышленно-энергетические новостройки и освоение целинных земель. Под такие измышления попали и строительство ССГОКа, и подъем целины в Кустанайской области: «Люди сюда согнаны насильно и работают за колючей проволокой».

Слева направо: Морозов, Сандригайло. Гарриман, Олсон. Рудный, 1959 г.

Гарримана это настораживало и он, решив убедиться в правдивости своих СМИ, совершает визит в Союз. Особый интерес вызывали рост сырьевых и энергетических ресурсов, производство целинного зерна.

10 июня 1959 года Гарриман с высокопрофессиональной свитой после 3-дневного пребывания в Свердловске приехал Алма-Ату, где его принял Председатель Совета Министров Каз. ССР Динмухамед Кунаев, посетил пригородную артель «Луч Востока». Затем наведался в Караганду и направился в Кустанайскую область. Побывал он в Кустанае, Семиозерном и Тарановском районах и в городе Рудном.

Руководители совхоза «Викторовский» на директорском совете. В центре - Ковалев, крайний справа - Мееров, рядом с ним за столом Гаврильченко, Балакина. 1959 г.

Областное руководство решило показать заморскому гостю целинный совхоз «Викторовский», который славился не только в Тарановском районе и в области, но был известен и в республике. Руководство совхоза во главе с директором-фронтовиком А. Ф. Ковалевым, узнав об этом, как положено, по обычаям казахов и русских развернули стремительную и щедрую подготовку к приему знаменитого гостя. Главному агроному Г. Г. Гаврильченко дали задание - представить Гарриману самую передовую бригаду П. Краснова. Чтобы уважить известного миру американца и не провозить его через запущенные села Балыкты и Каратомары, Ковалев обратился к главному инженеру Леониду Матвеевичу Меерову и поручил прогрейдеровать дорогу от Сергеевской плотины на Тоболе напрямую через степь до совхоза. (Мееров возглавлял с 1974 года Наурзумский райком партии, «Заслуженный работник сельского хозяйства Казахской ССР», награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени).

В те дни при поддержке района и области работники отделений совхоза и центральной усадьбы стремились работать успешнее, чтобы, как товар лицом, показать свое целинное хозяйство. Но тогда еще не было теплиц и сада, овощи и фрукты пришлось доставлять самолетом из Алма-Аты. Из-за отсутствия своей конефермы за кумысом ездили в Амангельдинский район. Для приготовления гостевых блюд пригласили повара из Рудного.

Слева направо: Струком, Геммельфарб и Гарриман на входе в кафе «Строитель» (ныне - «Ретро»). Рудный, 1959 г.

В назначенный час вереница машин, в которых свиту Гарримана сопровождали член облисполкома С. Н. Струков и другие руководители областных организаций, подкатила к совхозной конторе. Ознакомившись с усадьбой, гость пожелал осмотреть поля. Полевая дорога вела между бескрайними массивами пшеницы с тучными колосьями. У каждого поля Гарриман и все стальные выходили из машин и любовались ими. У последнего поля американец подал руку бригадиру Краснову, с акцентом произнес по-русски: «Хорош вы. Господин плантатор» и, вынув из кармана пишущую ручку с золотым пером, подарил бригадиру. На обратном пути к усадьбе кортеж машил попал под проливной дождь. Гости подъехали к магазину рядом с конторой, Гарриман забежав внутрь, подал руку продавщице и поинтересовался: «Почему люди здесь мало?» - «У всех обед в это время», - услышал в ответ. Взглянув на полки со спиртными напитками, вопросительно улыбнулся: «У вас водку как много пиют?» - «А вы что? Не знаете, как пьют русские?» - парировала продавщица.

Потом гостей позвали пообедать. Увидев накрытые столы с обилием блюд и разномарочными винами, Гарриман обратился к официантке: «Нет почему «Московской особой»?» Ему тут же водку подали со стопками. Взглянув на часы, гость налил одну до краев, сказал «Спасибо» и выпил до дна. Отломив кусочек хлеба, поднялся выходить. За ним последовали все.

К назначенному часу Гарриману предстояло быть на стройке ССГОКа в Рудном. Жители молодого города с интересом ожидали приезда бывшего посла США. Тружеников интересовало, каков он в сегодняшней холодной войне с нашей советской страной. Строителям и горнякам хотелось показать свою комсомольскую новостройку, которая успешно осуществлялась вопреки всем негативным проявлениям со стороны западных держав и Америки.

Стали торопливо готовиться к встрече гостя, как полагается. За сутки были заасфальтированы последние километры дороги из Кустаная в Рудный. Привели в порядок улицу Строительную, где находился горком партии, и главную улицу новостройки Пионерскую, часть домов которой стояла в строительных лесах. В кафе «Строитель» готовились потчевать американца казахским бешбармаком. Свободные от работы и жители прилегающих домов собрались у крыльца кафе. Гарриман приветствовал горожан коротким поднятием руки и улыбкой. Во время приема хозяева застолья узнали в нем человека, для которого Казахстан не был неведомой страной, как об этом многие думали. Отпив амангельдинский кумыс, он с удовольствием произнес: «Спасибо, настоящий, казахский». Позже выяснилось, что Гарриман на своем ранчо содержал конеферму, где работали казахи.

Лидия Загинайченко и ее воспитанники на республиканском фестивале в Алма-Ате, где они заняли 1-е место. 1970 г.

В ДК «Строитель» ему посвятили концерт художественной самодеятельности, худрук которого Лидия Загинайченко по наивности думала, что Гарриман подарит им миллион на театральные костюмы. Когда на сцену поднялся высокий, худой, скромно одетый заморский гость, он сказал, что не ожидал увидеть столь прекрасное искусство, поблагодарил за концерт и поцеловал ручку юной ведущей, отвернув краешек перчатки.

Гостя и его свиту сопровождали член облисполкома С. Н. Струков, председатель Рудненского горсовета Е. А. Морозов, управляющий трестом «Соколоврудстрой» Я. М. Геммельфарб и директор ССГОКа Н. Ф. Сандригайло. Как вспоминал Морозов, на приеме Гарриман с предельным вниманием слушал переводчика, но было видно, что хорошо понимает информацию и без него. И ему показали все, что хотел посмотреть: нарождающийся город, Соколовский карьер, строящиеся фабрики обогащения руды, начало строительства ТЭЦ, п. Комсомольский… А на вопрос мэра города Морозова, что бы он сказал насчет колючей проволоки, которой американские журналисты окружили целинников на полях, а строителей на площадках города, ответил, что разочарован некоторыми журналистами в Штатах.

Фото облгосархива