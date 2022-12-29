Как костанайцы свои дворы к Новому году украсили и в конкурсе поучаствовали

В отличие от 2020-21 гг., когда в мире бушевал коронавирус, в 2022-м жители Костаная и власти города активно взялись за создание праздничного настроения: строили горки, лабиринты и снежные фигуры, украшали фасады зданий иллюминацией. Жильцы пяти дворов поделились с «НГ» фото и видео своей «зимней сказки». Как позже оказалось, трое из них стали победителями конкурса, объявленного городским акиматом. Что заставляет горожан объединяться с соседями и делать самим себе праздник?

9/13 - десять лет в строю

По традиции отличились жители 9-го микрорайона. Двор дома № 13, о котором «НГ» писала неоднократно, занял в акиматовском конкурсе 3-е место. Украшает этот двор постоянный автор «НГ» Евгений ПОЛУЯНОВ. Этот год для него юбилейный: Евгений украшает свой двор уже 10 лет подряд. А еще в январе исполняется 40 лет самому дому.

Евгений Полуянов уже 10 лет создает зимнюю сказку в своем дворе. Ему помогает дочь Полина

Сейчас здесь светятся 30 гирлянд. Горку в этом году поставил ближе к подъездам. По сравнению с прошлыми годами - практически без снега в декабре - проблем со строительством в этот раз не было. Горка стала шире, ступеньки Евгений сделал побольше, так детям удобнее.

На месте сломанного коммунальной машиной дерева Евгений поставил искусственную елку

- В октябре в нашем дворе коммунальщики сломали большое дерево, и на это место мы поставили искусственную елку, теперь их уже три. А рядом я посадил еще одну ель - настоящую, - рассказал Полуянов. - В этом году мне немного помогли соседи: несколько гирлянд вышли из строя, чтобы их докупить, пришлось к ним обратиться. Это жильцы 7-го и 8-го подъездов - наиболее дружные. Другой сосед принес фонарь, который теперь освещает нашу горку, несколько человек помогли ее строить. Мне даже совершенно чужие люди из района КЖБИ принесли два куска дюралайта, один я уже повесил на дерево.

Горку во дворе дома № 13 в 9-м микрорайоне построили ближе к подъездам. Ступеньки сделали больше и удобнее

Фишка двора № 13 - листы с картинками из советских новогодних открыток, которые Евгений развесил на веревке недалеко от горки. На них новогодние персонажи: Дед Мороз и Снегурочка, Снеговик, Заяц, Ежик...

На листах - картинки из новогодних советских открыток

- Третье место - это, конечно, приятно. Ведь по большому счету я много лет, как говорится, борюсь за идею, а не призы, - прокомментировал итоги конкурса Полуянов. - Радует, что наш двор стал первопроходцем традиции украшать дворы, с которого взяли пример соседи и другие дворы. Но, кроме массовости, которой отдали предпочтение жюри, надо все же оценивать сложность, красочность, композицию и атмосферу праздника.

Украшали и подружились

2-е место заняли соседи Евгения - дом № 14 в 9-м микрорайоне. В 2021 году они образовали ОСИ и отказались от услуг ПКСК. Прошлой зимой только осваивались при новом управлении. В этом году председателем ОСИ стала Марина ПАВЛОВА и вместе с жильцами решила украсить двор к Новому году. Во времена ПКСК, отмечают жильцы, двор никогда не украшали.

Марина Павлова: «Все жители, кто был свободен, кто хотел участвовать, нам помогали, даже дети»

- В декабре жильцы начали подготовку и одновременно подружились, - рассказала «НГ» Марина. - Построили горку, снежные фигурки, поставили елку и украсили ее игрушками. Все жители, кто был свободен, кто хотел участвовать, нам помогали, даже дети. Вечером у нас тут большая сказка.

9 мкр-н, 14. Жильцы построили в своем дворе горку и даже принесли из дома импровизированный камин

9 мкр-н, 14. Деревянный олень везет в санях символ наступающего года - Кролика

На детскую площадку жильцы принесли импровизированный камин, украсили деревья вокруг гирляндами и подсветкой. Фигуры снеговиков делали из снега и автомобильных покрышек, один из них - в казахском национальном чапане рядом с юртой, на ее крыше установили маленький флаг Казахстана. Рядом - фигурка зайца из снега и деревянный олень везет в санях еще один символ наступающего года.

Лилия Ахтареева: «Фигуры из снега мы делали впервые в жизни»

- Где-то из Интернета идеи брали, где-то сами придумывали. Собирали старые елки, сделали арочку, попросили старый тюль - сделали шатер, - рассказала «НГ» жительница дома Лилия АХТАРЕЕВА. - Из снега фигуры делали впервые в жизни, рисовали на них. Этот год дебютный, все пока еще по-дилетантски, но, надеюсь, в следующем году уже руку набьем и обязательно повторим.

По вечерам двор дома № 14 в 9 микрорайоне превращается в настоящую сказку

Сейчас дети со всего микрорайона очень ждут, когда в этом дворе зажгут иллюминацию.

«Главное, что дети радуются»

Двор дома № 67 по ул. Майлина за все его 33 года тоже ни разу не украшали к Новому году. Жильцы здесь также недавно образовали ОСИ. Решение возникло спонтанно.

Председатель ОСИ «Майлина, 67» Айслу Дощанова и жительница дома Валентина Черниговцева

- Все во дворе у нас сделано своими руками, мы только гирлянды купили, - рассказала «НГ» председатель ОСИ Айслу ДОЩАНОВА. - Потом уже узнали, что акимат проводит такой конкурс. Тут дело даже не в победе, нам главное - участие. И главное, что наши дети радуются, а другие жильцы нас благодарят. Эта подготовка к Новому году нас очень сильно объединила.

Ул. Майлина, 67. Жильцы построили интересный арт-объект - елку из разноцветных перчаток

Самая главная «достопримечательность» двора - елка из снега, украшенная перчатками, жильцы их заморозили и покрасили. Идея в том, что каждый внес свой вклад, это некий символ их объединения. Гирлянды и дюралайт освещают двор по вечерам, вместе с ними на деревьях развесили разноцветные флажки. Еще - надпись «2023» на стене электроподстанции и небольшая горка с такой же надписью.

Жительницы дома Оксана Парпура (справа) и Батима Кумпеева принимали активное участие в украшении двора

- В создании новогоднего чуда в нашем дворе участвовали практически все, - рассказала жительница дома Оксана ПАРПУРА. - У нас есть жильцы с инвалидностью, которые нарезали и сшивали флажки.

Вечером во дворе светят гирлянды, что создает особую атмосферу

30 декабря здесь организуют и проведут праздник для детей: Дед Мороз и Снегурочка раздадут подарки, будут водить хоровод вокруг елки. А 18 декабря провели открытие своей елки - одновременно с зажжением главной елки области.

Елка, горка и каток

Дебютировал в этом году и двор дома № 217 «А» по ул. Бородина. Жильцы построили горку, установили елку и залили каток. Практически все поддержали инициативу семьи Ткаченко.

Ул. Бородина, 217 «А». Станислав и Магдалина Ткаченко с помощью соседей сделали горку, елку и каток

- На постройку брали разрешение из акимата, собирали подписи, так как некоторые жильцы были против. Потом из квартир брали воду, заливали горку и каток, - рассказал житель дома Станислав ТКАЧЕНКО. - Купили детям коньки и клюшки, учим их заниматься хоккеем.

Станислав Ткаченко учит сына Матвея (на фото) играть в хоккей. Сам он играл в эту игру 7 лет

Раньше реализовать идею не получалось, так как двор дома асфальтировали только в этом году. Каток залили на парковочном месте, возле гаражей.

- Дети, не только наши, но и со всего района очень рады. Двор ожил! - говорит Магдалина ТКАЧЕНКО. - Мы много рассказывали нашим детям, как катались на катке в своем детстве, им было интересно попробовать самим. Планируем провести детворе утренник возле елки, уже придумали сценарий и купили костюмы.

Горка во дворе дома № 127 «А» по ул. Бородина

Площадку возле елки, украшенной гирляндами и игрушками, а также гору и каток жильцы огородили бело-красной лентой.

В семье Ткаченко двое детей - младший Мирон и старший Матвей. Вместе с отцом они надели коньки и пошли кататься на каток.

Матвей (справа) и Мирон Ткаченко учатся играть в хоккей и кататься на коньках

- Приходим с друзьями из школы, чистим тут каток и начинаем кататься. Уже просыпается новогоднее настроение, - поделился с «НГ» Матвей ТКАЧЕНКО. - Все мы тут сделали примерно в начале - середине декабря, за это время я уже научился кататься на коньках, научился играть в хоккей, папа научил, он с 7 лет играл.

ПКСК не остался в стороне

Жильцы соседних домов №№ 15 «А «и 15 «Б» по ул. Чкалова украшают свой двор уже 10 лет - с момента заселения в дома. Каждый год они отмечают всем двором многие праздники и обязательно Новый год. Вот и сейчас поставили елку и украсили ее гирляндами, мишурой и игрушками. Сделали горку - это тоже уже ежегодная традиция. ПКСК не остался в стороне - на фасаде домов его работники повесили дюралайт.

25 декабря жильцов домов №№ 15 «А» и 15 «Б» по ул. Чкалова поздравили Дед Мороз и Снегурочка в рамках акции газеты "Наш Костанай"



- У нас изначально была другая елка, в этот раз взяли получше, каждый год обновляем игрушки, - рассказала «НГ» жительница дома Юлия ХАСАНОВА. - Украшали ее сами: кто-то принес новые игрушки, гирлянды тоже новые. В этом году также пригласили Деда Мороза и Снегурочку, чтобы поздравить наших детей. Они приходят к нам уже второй год подряд.

Жильцы домов №№ 15 «А» и 15 «Б» по ул. Чкалова (слева направо): Елена Сагитова, Юлия Хасанова и Динара Жусупова

Новогодние персонажи порадовали детей 25 декабря, раздавали подарки. Жильцы угощали всех баурсаками и горячим чаем.

Ул. Чкалова, 15 «А» и 15 «Б». Работники ПКСК повесили дюралайт на фасады домов

В новогоднем челлендже в Костанае участвует все больше дворов. Иногда для создания праздника нужны усилия одного энтузиаста, пример которого оказывается заразительным. Иногда в этом помогает жилищная реформа. Но самое главное - люди меняют картинку вокруг себя с черно-бело-серой на цветную и светящуюся. А что еще нужно для праздника?

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