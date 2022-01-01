Машины доставки с высокой будкой нашли себе короткий путь через наш двор, возле дома № 13 в 9-м микрорайоне Костаная. Едут они к магазину, который расположен на первом этаже соседнего дома. Используют при этом внутридворовую дорогу, хотя рядом есть нормальный путь, где не будет помех из припаркованных машин и детей. Хотелось бы узнать, разрешен ли сквозной проезд транспорта без остановки в нашем дворе? Водитель одной из машин сказал мне: раз знаков нет, то и запрета нет. Хотя раздел 17 п. 2 ПДД гласит, что сквозное движение в жилой зоне запрещено. Кто прав и что делать? Недавно аварийная машина ГКП «Костанай-Су» мчалась через двор и повредила дерево. Подразумевается ли за это какое-то наказание?

Евгений ПОЛУЯНОВ, Костанай

Комментарий

Первый заместитель начальника ДП Костанайской области Алексей МИЛЮК сообщил в ответе на запрос «НГ», что сотрудники управления полиции провели обследование дворовой территории дома № 13 в 9-м микрорайоне.

- Во дворе необходимо установить дорожный знак 5.38 «Жилая зона», - отметил Милюк. - Для производства работ необходимо обратиться в отдел ЖКХ акимата Костаная, так как они ответственны за содержание дорожно-уличной сети города. Либо в организацию (ПКСК или ОСИ), которая обслуживает дворовую территорию.

Он добавил, что в зоне действия знака «Жилая зона» запрещается сквозное движение, учебная езда, стоянка с работающим двигателем, а также на тротуарах, газонах и детских площадках. Нельзя включать громкую музыку. Эти требования распространяются и на дворовую территорию. Если вы обнаружили нарушение ПДД, нужно обратиться в дежурную часть УП Костаная по телефонам 52-62-96 и 102 «для принятия мер административного воздействия».

- По закону водитель, совершивший наезд на препятствие, в данном случае это дерево, несет ответственность по ст. 505 КоАП РК (нарушение правил благоустройства), - отмечает Алексей Милюк. - Если будет установлено, что государству причинен материальный ущерб, в действиях водителя усматриваются признаки правонарушения по ст. 610 КоАП (нарушение водителями установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения).

Евгений Полуянов сообщил «НГ», что сотрудники ГКП «Костанай-Су» возместили ущерб: привезли 15 000 тенге на покупку нового саженца. Полуянов уже высадил во дворе ель, которую ему подарил садовый центр. А деньги от ГКП потратит в апреле, когда питомники смогут выдать ему саженец сосны.