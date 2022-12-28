Как «НГ» и помощники Деда Мороза исполняли желания детей из Костаная и области

Начиная традиционную новогоднюю акцию в этом году, мы опасались, что она может не получиться. Причина опасений - рост цен, истощающий кошельки граждан. А ведь вся акция только и держится на том, что выделяют из своих бюджетов люди, организации и фирмы. Но, к счастью, ошиблись - в середине декабря в редакцию стали звонить желающие стать помощниками новогоднего волшебника. А 24 декабря редакционный Дед Мороз отправился по адресам детей, чьи письма нашли отклик у наших читателей.

От игрушек до гаджетов

В этом году в редакцию поступило более 250 писем Деду Морозу. Все желания выполнить, конечно, невозможно. Не только из-за дороговизны некоторых, но и по причине ограниченного количества спонсоров. И все же, какими бы трудными ни были времена, всегда есть люди, которые хотят и умеют делать добро.

Дети скромничали, но всегда были очень рады подаркам

Набор желаний с годами не меняется: игрушки, спортивные принадлежности, инструменты и материалы для творчества и гаджеты разной степени крутости.

Само собой, помощники Деда Мороза в основном отдавали предпочтение игрушкам. Но был один совершенно исключительный подарок. Исключительный он не только по цене, но и по значимости для ребенка.

Письмо пришло из села Боровское Мендыкаринского района. 11-летней Насте с приходом зимы пришлось отказаться от прогулок на улице - выросла девочка из прежнего кресла-коляски, стало оно некомфортным. К тому же новое кресло нужно было с большими колесами, чтобы не застревали в снегу. На исполнение этого желания мы даже не надеялись. Но чудо случилось! Кресло-коляску с большими колесами и отличной маневренностью не только купили, но и доставили в Боровское наши добрые помощники. Теперь Настя регулярно гуляет и благодарит за эту возможность Айганым с братом Жалгасом и Адиля с сестрой Адией. Так совместными усилиями можно сотворить добро.

Часть подарков, предназначенных для детей из районов Костанайской области, забирают родители, либо мы отправляем с оказией - процесс этот затягивается иногда до старого Нового года. Часть доставляют детям сами помощники Деда Мороза, за что мы выражаем им отдельную благодарность, иначе бы не справились.

Но основную часть подарков, ту что ждут дети в Костанае, вручает наш Дед Мороз. Вот как это было в этом году.

Раскрываем таланты

Развоз подарков занял у новогодней команды «НГ» всего один день: выехали мы в 10 утра, а закончили только в 10 вечера.

Семью Букубаевых новогодний волшебник посетил одной из первых. Звонок помощницы Деда Мороза застал детей еще в кроватях. Пока наше такси добиралось до нужного адреса, 7-летняя Дария успела надеть костюм символа Нового года - Кролика.

Дария встречала Деда Мороза в костюме Кролика - символа нового года

Из красного мешка Дария вытащила подарок для своего 4-месячного братика Алдияра, которому на Новый год попросила мягкую игрушку тигренка. Такой вот первый подарок в жизни малыша от Деда Мороза.

Новыми фломастерами Дария вместе с Дедом Морозом нарисовала елочку

Дарие же досталась плюшевая кукла Хагги Вагги - того самого пугающего, на первый взгляд, персонажа хоррор-игры Poppy Playtime. А еще девочка получила огромный набор фломастеров. Мы, конечно, уже знали, что она умеет красиво рисовать, о чем свидетельствовали рисунки снеговиков, приложенные к письму. Поэтому не упустили возможности и, заприметив игрушечный мольберт, решили понаблюдать за творчеством Дарии вживую. Да и Дед Мороз был не прочь составить девочке компанию. Вместе они уже через несколько минут сделали набросок портрета елочки.

Рамина подарила Деду Морозу собственный самолет. Даже два

Рамина, которой пока всего 3 года, тоже захотела порадовать Дедушку Мороза своим творчеством. Она подарила рисунок, в котором с помощью пластилина нарисовала два самолета.

- Чтобы ты, дедушка, мог быстрее развозить детям подарки, - пояснила девочка.

Из нашего мешка она достала «Большую книгу сказок» и сладкий подарок, пообещав, что конфетами займется только после того, как съест мамину еду на обед.

Ульяна и Катя удивляли своими танцами и поделками из бумаги

Ульяна и Катя из города Тобыла тоже удивляли Деда Мороза своими талантами: одна круто танцует, другая делает поделки из бумаги. От наших помощников на Новый год девочки получили плюшевого зайца, пару органайзеров для канцелярии и набор для изготовления украшений. Надеемся, они пригодятся девчонкам в их творчестве.

Сестры Наргиз, Фарида и Фируза к приходу Деда Мороза испекли баурсаки

Не менее заботливо к визиту Деда Мороза подготовились сестры Наргиз, Фарида и Фируза. Они испекли баурсаки, а к ним на подносе добавили стакан молока. Получилось очень вкусно.

За брата и сестру

Лучше подарков, которые развивают творческие навыки, могут быть только подарки, помогающие ребенку следовать за своей мечтой. Из года в год находятся дети, которые хотят в своем юном возрасте познавать мир. В 2020-м нас поразил мальчик из Сарыколя, который просил телескоп. В этом году приятно порадовала ученица третьего класса Варя Семененко, попросив в подарок микроскоп. Варя хочет стать ветеринарным врачом. Дома девочка ухаживает за морской свинкой.

Варя хочет стать ветврачом, поэтому попросила на Новый год микроскоп

- Не знаю, почему хочу стать ветеринаром, просто очень люблю животных, - объяснила Варя.

К нашему визиту девочка подготовилась основательно: надела костюм Снежной королевы, выучила стихотворение про новогодние снежинки. Заветная награда не заставила себя ждать - счастью Вари не было предела. «Вау, не может этого быть», - отреагировала школьница.

Алихан пообещал помогать своему брату с новым подарком

Много писем в этом году было от детей, которые просили подарки не только для себя, но и своих братьев и сестер. Например, 10-летний Алихан попросил для старшего брата Сайрана музыкальную книжку и водяной коврик. Из-за проблем со здоровьем Сайрану тяжело самостоятельно ее прочитать, поэтому о мальчике пообещал позаботиться Алихан.

- Я вообще увлекаюсь футболом, конечно, следил за чемпионатом мира, - рассказал Алихан. - Весь чемпионат болел за сборную Марокко, а в финале - за Аргентину. Месси - красавчик! Я играю с братом, делюсь игрушками. Надеюсь, что ему эта книга придется по душе.

Фото Родиона и Тимофея, играющих с подарком, прислала мама мальчиков / Фото читательницы «НГ»

Братья Родион и Тимофей любят играть в компьютерную игру Mineсraft. Когда к ним пришел Дед Мороз, игру поставили на паузу. Братьям наши читатели подарили настольный хоккей. Уже через полчаса мама прислала фотографию, как Родион и Тимофей рубятся с шайбой. Подписала просто: «Рады до невозможности».

Настольные игры стали лучшим подарком для большой семьи

Не меньшую радость детям дарят и настольные игры. Ведь в них можно играть всем вместе, особенно если у вас большая семья. «Монополию» и «Мафию» наши помощники подарили 13-летнему Никите, 15-летнему Артему, 15-летней Анастасии, 13-летней Юлии и 12-летней Саше.

«Подрос за лето»

Самыми популярными подарками в этом году, по наблюдениям нашего Деда Мороза, традиционно оказались куклы и тюбинги. Один тюбинг мы подарили сестрам Тане и Софии, которые встретили нашу команду в очень ярких пижамах-единорогах, а еще рюкзак, пенал и светильник. Все, как просили в письме. Кстати, София в этом году ездила на соревнования в Рудный, Астану и Кокшетау, где завоевала серебряную и бронзовую медали.

Сестры Таня и София получили в подарок тюбинг

Мы развозили подарки 24 декабря, и к этому дню в подавляющем большинстве семей уже нарядили елки. Дети, хоть и вели себя скромно, не могли сдержать эмоций при виде подарков.

Некоторых детей наша команда помнит с прошлого года. Например, юный шахматист и домбрист Ансар. Он пошел в 5-й класс, продолжает учиться на отлично. На домбре специально для Деда Мороза сыграл «Подмосковные вечера» и рассказал, что в этом году ездил на музыкальный конкурс в Астану, где вместе с ансамблем занял 2-е место. Ансар к подаркам относится серьезно и обычно просит что-нибудь из одежды. И этот год не стал исключением.

Ансар сыграл на домбре «Подмосковные вечера»

- К нам пришел новый мальчик, я с ним дружу. И думаю, он будет мне настоящим и верным другом, - написал в письме Ансар. - Дедушка Мороз, я хочу сказать, что за лето я подрос. И вещи стали мне малы. Я хотел бы у вас попросить зимний плащ или зимние ботинки.

Наши читатели не смогли пройти мимо такого трогательного письма и подарили Ансару и плащ, и ботинки.

Наши помощники

Чтобы рассказать истории всех детей, которым вы, наши читатели, сумели помочь, не хватит и всего номера «НГ». Но без вас вряд ли бы получилось реализовать эти мечты и хоть немножко помочь расцвести чуду в Костанае. Поэтому в конце мы перечисляем тех, кто стал нашими помошниками в этом году. Этот длинный список вселяет нам надежду на светлое будущее.

Нам помогли: магазин игрушек «Страна Чудес», фирма «Партнер МДФ Фасады», ТОО «БК-Бетон», коллектив компании «Техносервис», Айганым и Жалгас, Адия и Адиль, Анастасия и Сергей, Наталия, Зайчик Сережа, школа футбола, Ердан, Земляки из Германии, семья Афанасьевых, рыбаки, коллектив юридического отдела филиала Народного банка, Елена, Сабина, Ольга, Наталья, Евгений Гулякин, Амир, Наталия, друзья Анечки, Ильзира, Фонд Даму, ИП Игорь Николаевич, ТОО «Техломбард», Мария, Наталья, Сауле, Татьяна Григоренко, сотрудники областного департамента статистики, коллектив КЭЦ, Бахытбек, Добрый Эльф, а также помощники, пожелавшие остаться неизвестными. Развозить подарки по адресам нашему Деду Морозу помогал генеральный спонсор проекта «Нужные деньги» - Такси Народное. Отдельное спасибо таксисту Юрию, великолепно ориентирующемуся в Костанае и пригородах и второй год несущему новогоднюю вахту с нашим Дедом Морозом.

Фото Ксении РЕБИК

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