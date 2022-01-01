С 5 декабря в нашем жилом массиве Дружба изменилось расписание маршрута № 18 «А», причем жителей об этом не предупредили. Дети, которые учатся в центре Костаная или в районе КЖБИ, опоздали на автобус. Так как расписания нет, люди не знают, когда автобус придет на остановку, и приходится ждать его на морозе до 40 минут. 5 декабря я обращалась в диспетчерскую службу ТОО «ТТС», где мне ответили, что не знают об изменении расписания, директор ТОО также не смог ответить на вопросы. 6 декабря в диспетчерской службе сообщили, что расписание менять не будут. 7 декабря я вышла на остановку «Степная» по расписанию, но автобус уехал раньше. В тот же день вновь позвонила диспетчеру, и мне отправили новое расписание, но по сравнению со старым, где было указано, на какую остановку автобус придет и в какое время, здесь такой информации нет. А в выходные дни автобус приезжает раз в полтора часа. Я и другие жители Дружбы просим сделать подробную таблицу нового расписания движения автобусов маршрута № 18 «А» или же вернуть старое расписание. Также на линию в будние дни в Дружбу идет 3 автобуса, а в выходные всего 2 - этого недостаточно.

Надежда АВДЮЩЕНКО, Костанай

Комментарий

Письмо комментирует руководитель отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата Костаная Данияр САБИТОВ:

- Изменение графика произошло по многочисленным жалобам пассажиров из-за того, что автобус долго стоит на конечной остановке, поэтому изменили график на 4-6 минут. Большинство жителей ЖМ Дружба было проинформировано. Отдел ЖКХ и перевозчик ТОО «Туристтранссервис» поддерживают связь с жителями в групповом чате через мессенджер WhatsApp, а также со специалистом по связям с общественностью Л. В. Шмиллер. Вернуть старый график не представляется возможным: если установить расписание по-старому, то автобус будет отстаиваться на конечной остановке. Перевозчику дано задание установить график маршрута на остановочных павильонах в данном ЖМ, таблички с расписанием изготовлены и в ближайшее время будут развешаны на павильонах. Дополнительный автобус был добавлен в выходные дни, теперь на маршруте № 18 «А» на линию выходят по 3 автобуса.