Предприниматели предлагают по-другому исчислять акциз на алкоголь

Всплеск торговли контрафактным и поддельным спиртным - традиционная примета декабря. Что стимулирует повышение спроса на нелегальный товар, кто, в конце концов, остается в проигрыше и как сломать традицию, обсудили под занавес года в региональной палате предпринимателей Костанайской области.

Противодействие и взаимодействие

Со стороны госорганов в обсуждении участвовали сотрудники департамента экономических расследований, налоговой службы, полиции, прокуратуры. Бизнес был представлен хозяевами магазинов, торгующих спиртным, импортерами, дилерами, которые в основном присутствовали онлайн, а также членами регионального совета палаты предпринимателей.

Такое спиртное в Костанае продавалось через соцсети дешевле, чем в магазинах / Фото Галины КАТКОВОЙ

Руководитель оперативного управления департамента экономических расследований по Костанайской области Серик САТУБАЛДИН сообщил, что в 2022 году ведомство ликвидировало два подпольных цеха по розливу суррогатного алкоголя в Карабалыкском и Аулиекольском районах, а также выявило костанайца, который через соцсети длительное время продавал дорогое контрафактное спиртное, в том числе виски Jack Daniels и Chivas Regal, коньяк Hennessy.

Организаторов цехов привлекли к ответственности по ст. 214 УК РК за незаконное предпринимательство, а также по ст. 233 УК РК за нарушение порядка маркировки подакцизной продукции. У них изъяли 11 тысяч бутылок готовой продукции и еще около 1 500 литров спирта. Реализатора элитного алкоголя наказали по ст. 222 (незаконное использование товарного знака). В момент задержания у него было изъято 460 бутылок спиртного. По оценке ДЭР, ущерб, нанесенный им правообладателям, составил более 20 млн тенге.

Наказывали и предпринимателей, которые в своих торговых точках занимались продажей нелегального спиртного. Сам товар везде был конфискован. По словам Сатубалдина, всего за год из оборота изъято и «комиссионно уничтожено» более 94 000 бутылок алкоголя.

Присутствующим показали видео, на котором фиксировалась работа подпольных цехов, а также уничтожение коньяка, виски, водки, ящики с которыми давил на свалке гусеницами тяжелый трактор.

При этом все отдают себе отчет, что даже такое внушительное количество - не самая значительная часть теневого оборота этого подакцизного товара. ДЭР предлагает госорганам и палате предпринимателей объединить усилия в борьбе с проблемой. На первое место ставит такие моменты, как безопасность потребителей, упирая на то, что подпольщики работают с нарушением технологии, в антисанитарных условиях. Другая сторона дела - казна хронически недополучает денег.

Вообще-то, агентство по финансовому мониторингу и меморандум о взаимодействии с Комитетом госдоходов в прошлом году уже подписало. И комплексный план по противодействию теневой экономике в РК на 2021-2023 год имеется. Но все равно спикер от ДЭР призывал к активизации совместной деятельности.

Уроки Орска

По мнению участников круглого стола, по большей части нелегальное спиртное реализуется через мелкие магазины, где много погрешностей с учетом товара. Нередко левый алкоголь вообще на витрине не появляется. Бывает, продавец по своей инициативе делает маленький гешефт с паленой выпивкой. А в небольших поселках, почти как в 90-е, процветает торговля из дома.

Впрочем, у нас те лихие времена, когда люди головами маялись, слепли, перебрав бог знает из чего сделанной китайской водки в пластиковых бутылочках, изрядно подзабыты. И честно говоря, никто сейчас особо не боится отравиться самопальной 40-градусной. Дескать, могут быть претензии к качеству продукта, но в целом, что в нем хитрого, спирт да вода. Тем более что и статистики отравлений суррогатным алкоголем у полиции нет. Фактов кричащих вроде не слышно. Но вот новости от ближайших соседей семафорят, что бдительность терять не стоит. В октябре прошлого года шума наделало извести о массовом отравлении в Орске, это в Оренбургской области, нашем приграничье. Настолько нашем, что до поры до времени туда охотно ввозили и продавали «казашку» - водку казахстанского производства. Предпочтение ей отдавали прежде всего потому, что акциз в Казахстане на нее был в четыре раза ниже российского. В соседней области РФ она продавалась вдвое дешевле местной. Но потом случилась пандемия, свободные поездки в Казахстан стали затруднительны. А своя российская подакцизная водка слишком била по карману, небогатые люди считали, что 300 рублей за пол-литра - чересчур дорого.

Ужасно то, что отравились суррогатом не какие-то люмпены, записные пропойцы. Обычные люди, которых угораздило купить в магазине недорогой водки, чтобы посидеть с гостями. Тогда пострадали 67 человек, из которых 34 скончались. Отравились метиловым спиртом, который от пищевого этилового, используемого при производстве водки, не отличить ни на вкус, ни на вид и запах. И количество смертей из-за алкогольных суррогатов в 2019-2021 годах, по данным издания rt.com, где был опубликован подробный репортаж с места событий, росло.

Вот очень говорящая цитата из той публикации корреспондента Алексея БОЯРСКОГО: «Если хочешь купить ниже цены супермаркета, то туда (в небольшой магазин «Удача» в Орске - «НГ»). Бутылки будут стеклянные. И этикетки те же самые. Но что в них налито, черт его знает», - объясняют мне.

Корень - в акцизе

- А в чем все-таки вы видите корневые причины того, что нелегальный оборот стабильно существует, - задал присутствующим вопрос заместитель директора палаты Саят ЖУСИПБЕКОВ.

Заговорили об экономическом законе «спрос рождает предложение». И добрались естественным образом до подросшего и в Казахстане акциза. Спиртное подорожало. Но, по словам заместитель начальника управления местной полиции Костанайской области Аманжол БАЙЗАКОВА, участковые докладывают: кого, например, из любителей выпить в деревне ни спроси, почем водку брал, говорят, что по 600-700 тенге.

Но не может быть такой цены на легальный товар. 25 марта 2022 года постановлением Правительства РК № 161 были установлены (с учетом акцизного сбора) минимальные цены на водку - 1 980 тенге и коньяк - 2 930 тенге. То есть полулитровой бутылки водки дешевле 990 тенге быть в продаже не должно.

По мнению президента ассоциации «КазАлкоТабак» Амиржана КАЛИЕВА, который участвовал в круглом столе онлайн, одна из причин подросшего спроса на контрафактый и суррогатный алкоголь - это, безусловно, рост цен в этом году на легальное спиртное.

- А в его себестоимости 52-53% составляет акцизный сбор от минимальной цены, - сказал Калиев. - Казахстан поднял акциз по требованию других участников Евразийского экономического союза - России, Беларуси - где этот сбор был выше. Но наш рынок от этого проиграл. Ассоциация «КазАлкоТабак» вышла с предложением оптимизировать акцизную политику. В частности, мы предлагаем установить единую акцизную ставку на все виды алкоголя. И уплачивать сбор в зависимости от процента содержания спирта в готовой продукции. То есть водка и коньяк содержат 40% спирта, и вот акцизный сбор надо платить из расчета 25 тенге за каждый процент. Наши предложения включены в повестку дня, рабочая группа министерства национальной экономики рассматривает их.

Делить ответственность

Однако Калиев также подчеркнул, что ответственность за хранение и продажу нелегального спиртного надо ужесточать.

- По 233 статье сейчас наказывают лишь за нарушение порядка маркировки, - сказал он, - а надо подделку контрольно-учетных марок по закону приравнять к подделке денежных знаков. Кроме того, нужно ввести персональную ответственность того, кто непосредственно сбывает суррогаты - продавцы магазинов, торгующие из дома, таксисты. Конкретно: физические лица чтобы были наказаны, а не только юридические.

Об этом же говорила руководитель ОЮЛ «АСПреДКо» Валентина ШМОНИНА:

- Что касается ответственности по ст. 200 КоАП (нарушение правил реализации алкогольной продукции), то по ней автоматически виновным считается предприниматель - хозяин магазина, хотя закон может нарушить и продавец. Сегодня его наказать невозможно, так как действует только одна санкция - приостановление или отзыв лицензии. У того, кто стоит за прилавком, отзывать нечего, поэтому наказание несет один предприниматель. Нужно возвращать пункт об ответственности продавца.

Амиржан Калиев сообщил также новости по мораторию на проверки малого бизнеса. Известно, что он на 2023 год продлен, но есть исключения.

- Последние три года правоохранительные органы не могли проверять малый бизнес, что способствовало, к сожалению, активизации недобросовестных участников алкогольного рынка, - сказал Калиев, - но по инициативе добросовестного бизнеса, при поддержке палаты предпринимателей и министерства нацэкономики в механизм реализации моратория внесена поправка. В соответствии с ней можно будет проводить внеплановые проверки по обращениям физических лиц и других организаций, которые сообщают о фактах реализации суррогатного и контрафактного алкоголя. Здесь на круглом столе представители полиции говорили, что не могут зайти и посмотреть, что в магазине находится под прилавком. Теперь, если есть обращение, можно будет проверить. Надеюсь, что все это поможет активизировать борьбу с теневым оборотом спиртного.