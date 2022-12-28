Как традиция одной семьи может стать примером озеленения нашего города

Новогоднее время - удивительная пора, когда могут произойти самые интересные истории, вспоминаются традиции и стараются завершить дела года уходящего. Накануне смены календаря, как не сдержать обещание и не рассказать историю своей семьи, которую поведала костанайская дачница Оксана НОСЕНКО.

Во дворе дома по улице Майлина, где всю жизнь прожил Александр Носенко, растет дуб, посаженный в честь рождения внука

Еще летом, посетив дачный участок Оксаны в СО «Пригородное», заметил довольно приличного размера дуб, нависающий над крышей двухэтажного домика. Встретить это мощное дерево на дачах, да и в нашем городе, - все еще редкость. Поэтому как не узнать удивительную историю его появления, которая берет начало более полувека назад.

В далекую целинную эпопею отец Оксаны Александр Германович Носенко, окончив обучение на строителя, прибыл в Кустанай с двумя друзьями из маленького украинского городка Остер в Черниговской области. Получив здесь работу в СПМК-120, обзаведясь жильем и создав семью, в одну из поездок на родину он привез несколько желудей, подобранных не просто на улице, а на территории древней православной святыни - Киево-Печерской Лавры.

В конце 60-х годов пригород Кустаная стал обрастать садовыми обществами. В нарезке участков одного из них, дачах имени Тимирязева, участвовал и молодой специалист Носенко. Тогда же 6 соток в этом обществе стали супруге, Галине Васильевне, подарком перед рождением ребенка. А Оксана и родилась чуть было не на дачном участке. Весной 1968 года случился небывалый паводок, река Тобол разлилась настолько, что дома в Затобольске вблизи реки по крышу ушли под воду. Мама Оксаны, будучи на своем участке и строя планы по его благоустройству, не заметила, как подошла вода. Отрезанную от большой земли будущую маму эвакуировали на лодке и сразу в роддом.

Первые воспоминания о даче у Оксаны связаны с посадкой.

- Когда мне было года три и я еще пешком под стол ходила, - рассказывает она, - родители взяли с собой на участок. Помню, отец копает ямку, дает мне желудь, я бросаю, потом еще в одну, в другую.

В фотоальбоме семьи Носенко много снимков, сделанных на любимой даче

Это были те самые плоды дуба из Киева. Сколько тогда посадили, Оксана не помнит, но спустя годы на их даче красовались два нетипичных для наших мест дерева. Примерно через 15 лет после появления дубки стали давать и свои плоды. В отдельные годы желудей было очень много, и Александр Германович стал отвозить за символическую плату урожай в затобольский питомник для разведения и дальнейшего распространения по области.

Озеленение населенных пунктов тогда было на должном уровне, так что саженцы дубков из питомника находили место и в кустанайских дворах. Один в честь рождения внука Александр Носенко посадил в 1999 году около дома по улице Майлина, где он жил.

- Думаю, 90% всех имеющихся в городе дубов - потомки тех желудей, привезенных из святого места, - говорит Оксана Носенко.

Лихие 90-е годы наложили отпечаток и на садовые общества. Отключение электроэнергии, разорительные набеги на участки заставили многих их бросить. Семья Носенко свой надел забросила, но не бросила, сведя уход по минимуму. Ведь там продолжали расти дубы и прекрасный фруктовый сад.

С этих огненно-рыжих дубов на тимирязевских дачах началась семейная история озеленения города

В этот период в семье появился огромный участок в СО «Пригородное», где обязательно возле забор посадили любимый дуб. Страсть по выращиванию этого дерева от отца досталась и Оксане.

- В отдельные годы мы собирали по 100-120 кг желудей и в мешках отвозили в «Зеленстрой», выручали по 7-8 тыс. тенге, - вспоминает дачница. - Их было много, поэтому стали зарывать желуди, чтобы появились саженцы, которые сначала просто раздавала, пока однажды знакомая не поругала за такое расточительство, при этом отдав первые 1 000 тенге.

Со временем выращивание саженцев на даче переросло в небольшой бизнес.

- Увидев объявление в Интернете, лет 6 назад на меня вышел озеленитель из Астаны, - рассказывает Оксана. - Я отправила на пробу 5 саженцев, которые за год дали прирост в два раза. На следующий год поехали уже полтысячи разнокалиберных ростков, потом около 1 000, а в прошлом году их количество чуть не достигло 2 000 штук. Как отметил столичный партнер, в Казахстане может произрастать только два вида дуба, этот - один из них, очень редкий и энергетически ценный.

Дуб имеет мощный ствол и большую крону, поэтому сажать вблизи строений не рекомендуется

Но Оксану не оставляло желание дарить саженцы. В мае 2015 года она инициировала акцию по высадке этого дерева в парке Победы.

- В феврале я записалась на прием в партию «Нур Отан», рассказала об идее посадить столько дубков, сколько на тот момент в области было ветеранов, - вспоминает Носенко, - на тот момент в живых было 130 человек. Партия и акимат восприняли на ура. И к назначенному времени я подготовила 150 саженцев - часть своих, часть из питомника, чтобы были более равномерные по высоте. Высадить в виде аллеи не получилось, их рассадили по всему парку.

В парке Победы дубы, посаженные к юбилею Победы, когда-нибудь вырастут до настоящей дубравы

Несмотря на то, что дубы нехарактерны для нашего климата, вырастить их достаточно просто даже из желудей. Оксана вспомнила случай, когда папа складировал в компостную кучу растительные остатки, в том числе листву с упавшими желудями. Спустя десять лет, когда руки добрались до нее, разгребая компост, обнаружили плоды дуба, давшие ростки, пробивающиеся к поверхности. Это ли не уникальная живучесть этого дерева!

Тем, кто захочет вырастить дуб, дачница дает несколько советов. Для получения всходов желуди надо зарывать осенью, чтобы зимой они прошли естественную стратификацию. Достаточно сделать бороздку глубиной 10 см, разложить желуди и просто присыпать землей. Во влажной среде к лету должны появиться и ростки. Первое время дуб растет медленно, наращивает корень, который имеет стержневой тип. Только потом начинает расти вверх. До высадки на постоянное место можно держать саженец не больше четырех лет, так как потом трудно будет выкопать, не повреждая основной корень. Выбирая место, учитывайте мощь этого дерева, поэтому расстояние до любого строения должно быть не менее 5 м, дабы корни не повредили фундамент, а крона - крышу. Первые пару лет всходы необходимо укрывать опавшей листвой дуба и слоем снега.

Еще одну особенность листьев Оксана использует при засолке огурцов. Она выбирает красивые листики среднего размера, несколько укладывает на дно, остальные расставляет по периметру. В остальном засолка по обычному рецепту. Дубовая листва содержит дубильные вещества, которые позволяют огурчикам в банке оставаться хрустящими, не мутнеть рассолу и долго храниться консервации.

Листва дуба отлично подходит для мульчирования и даже засолки

Родителей Оксаны Носенко уже несколько лет нет, но растут деревья, ими посаженные, а главное - продолжает жить семейная традиция, такая же, как празднование Нового года. Это ли не чудо!

P. S. Пожелание читателям «НГ» от Оксаны Носенко. Единство человека и природы - это важно! Природа сильна, но без помощи человека она исчезнет так же, как и человек не сможет выжить без природных богатств! Надо жить с ней в тандеме, принимать ее силу, мощь, мудрость, использовать во благо ее дары. Научитесь ценить дарованное и сохраняйте, приумножайте и распространяйте «зеленую массу» нашей Земли, которую не напрасно называют «легкими планеты»!

Фото автора и из личного архива Оксаны НОСЕНКО