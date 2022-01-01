По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 29 пар. Самому молодому жениху - 22 года, невесте - 19. Самому зрелому жениху - 59 лет, невесте - 57;

- зарегистрированы 5 разводов, 3 из них - по решению суда;

- зарегистрирован 81 новорожденный: 45 девочек и 36 мальчиков. Самые популярные имена малышей: Алан, Асанали, Томирис. Самые редкие имена: Дален, Аглая, Данииза. Самому молодому папе - 20 лет, маме - 19. Самому зрелому папе - 51 год, маме - 48 лет;

- умерли 76 человек: 26 женщин и 50 мужчин (в то числе 2 - дети до года).

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступил 1 901 вызов, из них 734 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 363, из них 52 - к детям. Поступило 18 вызовов на ДТП. В авариях пострадали 19 человек, 15 из них были экстренно госпитализированы. В ДТП пострадали 3 ребенка;

- всего скорая помощь доставила в больницы 494 человека.

По данным костанайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 162 человека, из них поместили 144: 131 мужчину и 13 женщин.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- по области на пожары совершено 18 выездов, на случаи горения - столько же. При пожаре погиб 1 человек.

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:

- зарегистрировано 166 уголовных правонарушений, в том числе 56 краж, 35 мошенничеств, 2 угона, 1 изнасилование;

- разыскано 8 без вести пропавших лиц;

- раскрыты 54 преступления;

- зарегистрировано 9 наркоправонарушений: 5 наркопроступков, 3 факта сбыта и 1 факт контрабанды наркотических веществ;

- за выходные сотрудники полиции задержали 15 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.