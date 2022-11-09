Какие растения, которые всегда под рукой, станут подспорьем в лечении болезней осенью и зимой

Межсезонье - время перестройки организма и привыкания к более жестким погодным условиям, которое зачастую сопровождается простудными заболеваниями. Бывает, что лечение болезни требует вмешательства дорогостоящих антибиотиков. Какие привычные овощные и пряно-вкусовые культуры содержат полезные биологически активные вещества и фитонциды (природные антибиотики) и какие из них можно вырастить даже на подоконнике?

Делать выгонку чеснока на перо можно так же успешно, как и лук / Фото sdelaysam-svoimirukami.ru

«Ешь морковку, лук и хрен, будешь, как Софи Лорен!» - гласит народная поговорка. И поспорить трудно, ведь эти овощи - просто кладезь витаминов, фитонцидов и микроэлементов. Ценность моркови заключается в содержании каротина, который придает ей ярко-оранжевый цвет. Больше всего его содержится в верхней части корнеплода и в кожуре, поэтому перед употреблением ее лучше хорошенько вымыть, чем срезать верхний слой ножом. Известно, что каротина в организме усваивается лишь половина, поэтому, чтобы пользы было больше, необходимо как можно мельче тереть морковь и употреблять с добавлением растительного масла. Как поливитаминное средство морковь рекомендуют при авитаминозах, кожных и глазных заболеваниях, для снижения восприимчивости к инфекционным заболеваниям.

Вырастить морковь на подоконнике, конечно, не получится, а заложить корнеплоды в погреб на хранение и употреблять до самой весны сейчас в самый раз. Оптимальная температура хранения +2-3 градуса, влажность 80-90%. Неповрежденные корнеплоды, без признаков заболевания лучше хранить в ящиках, пересыпая чистым влажным песком. Их раскладывают так, чтобы не касались друг друга, а толщина слоя песка была не менее 2 см.

Известные с незапамятных времен лук и чеснок - поистине природные антибиотики. По антибактериальной силе сок чеснока стоит на первом месте среди 2 000 видов исследованных растений. Целебные свойства этих овощей основаны на наличии содержащихся в эфирных маслах биологически активных веществ - фитонцида (аллицин), витаминов, микроэлементов (кальций, магний, марганец и др.) и гормонов. По своему действию аллицин схож с действием пенициллина и тетрациклина и способен убивать или задерживать развитие стрептококков, стафилококков, туберкулезной, тифозной, дизентерийной, дифтерийной палочек и возбудителя холеры.

В народной медицине лук и чеснок используют в первую очередь для профилактики и лечения респираторных заболеваний, повышения иммунитета, активизации обмена веществ и очищения крови. В Средневековье на шеи вешали ожерелья из этих овощей как оберегающие от чумы. А кто же сейчас не делал ребенку в детский сад «медальон здоровья», источающий не только чесночный запах, но и летучие антисептические фитонциды.

Аллицин вырабатывается самим растением во время роста и содержится во всех его частях. Поэтому потреблять можно как подземную часть, так и зелень. Самый удобный и быстрый вариант получения зелени - выгонка из корнеплода. Ее можно делать в воде и субстрате (огородная земля, покупной грунт). В воде рост зелени начнется быстрее, но срезка, скорее всего, будет одна, а в грунте - перья будут мощнее, с одного растения собирать урожай можно будет несколько раз.

В обоих способах выгонки потребуется широкая плоская емкость высотой от 5 до 10 см в зависимости от размера посадочного материала. Луковицы и зубчики должны быть неповрежденные, здоровые. Перед посадкой у головок лука на 1-1,5 см срезается верхушка. Чеснок разделяется на зубчики. Лучше, если они уже будут иметь зеленую верхушку - точку роста. Посадочный материал плотно укладывается в емкость, донцем вниз и заливается теплой водой на 1/3 высоты луковицы или зубчика. На такую же глубину они заглубляются в грунт. Затем емкость помещают в теплое и притененное место примерно на неделю. При появлении первых стрелок посадку выставляют на самое яркое окно. Примерно через 10 дней можно делать первую срезку.

Сорт листовой горчицы «волнушка» отлично подойдет для комнатного выращивания / Фото zhenskiebudni.ru

Один из старых бабушкиных рецептов от простуды - применение горчицы. Помните, как парили ноги с ее порошком и ставили горчичники на грудь? Благодаря наличию в порошке вещества куркумина это растение обладает противовоспалительным, противомикробным действием. Не менее полезна и зелень листовой салатной (сарептской) горчицы. Она имеет те же свойства и при употреблении в пищу в свежем виде, усиливает аппетит и секрецию желудочного сока, при этом меньше раздражает слизистую, чем горчица порошковая.

Выращивать салатную горчицу не составит труда на окне круглый год. Это скороспелая культура, прорастает даже при низких положительных температурах очень быстро. Посев делают в емкость (рассадный ящик) высотой 8-10 см, в любой грунт на глубину 0,5-1 см. Семена раскладывают в бороздки на расстоянии 5-8 см друг от друга. Присыпанные семена увлажняют и накрывают пленкой. Выращивать горчицу лучше на солнечном окне, но при температуре не больше 23 градусов, чтобы растения не пошли в стрелку. Зимой желательно досвечивание фитолампой.

Миниатюрный сорт базилика «греко» красив в горшке, полезен в еде / Фото автора

По соседству с горчицей прекрасно чувствует себя на окне и ароматный базилик. Сейчас в продаже множество его сортов с ароматом гвоздики, лимона, корицы, перца, которые могут выращиваться как на грядках, так и в горшках. А, например, миниатюрный сорт «греко» с мелкими лепестками специально выведен для комнаты. Базилик также содержит целый комплекс полезных веществ: эфирные масла, витамины В2, С, РР, каротин, фитонциды, сахара. Отвар из свежего базилика или чай с добавлением сушеных листьев обладает иммуномодулирующим действием, снижает головную боль, воспаление в горле и желудочно-кишечном тракте, выгоняет мокроту из бронхов. Для лечения лучше использовать свежую зелень базилика, сушка снижает концентрацию полезных веществ, а заморозка их полностью уничтожает.

Ароматный чай с чабрецом в холодное время будет всегда кстати, если выращивать его на окне / Фото автора

В состав многих грудных сборов входит тимьян ползучий (чабрец) - многолетнее пряное и лекарственное полукустарниковое растение с антисептическим, успокаивающим и мочегонным действием. Его успешно можно выращивать на подоконнике, а весной высадить на клумбу. Чабрец обладает горьковатым жгучим вкусом, так как содержит эфирные масла, и сильным приятным ароматом, который можно почувствовать даже просто от прикосновения к растению. Для посева вам потребуется приобрести семена, пластиковую емкость высотой до 5 см и рыхлый питательный универсальный торфогрунт для цветов. Наполняем грунтом емкость на три четверти, раскладываем по поверхности достаточно мелкие семена, не присыпая сверху землей и хорошо увлажняем из пульверизатора, чтобы семена несколько заглубились. Накрываем плошку пленкой и ставим на светлый и теплый подоконник с температурой не ниже 20 градусов. Всходит чабрец быстро, а дальше - обычная агротехника, но с профилактикой поражения черной ножкой.

Не стоит забывать и о черной редьке. Она достаточно длительное время может храниться даже в холодильнике и всегда будет под рукой при простуде, ведь ее сок в сочетании с медом - мощный антисептик, обладающий отхаркивающим, бактерицидным действием, улучшающий пищеварение.

При лечении любыми лекарствами есть противопоказания. Применение растений не исключение. Поэтому, главное, не переусердствуйте, и будет вам здоровье!