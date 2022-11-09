Территория детства под вашими окнами
Сауле КУАНБЕК
Как благоустроить двор многоэтажного дома на средства госбюджета? Учимся на чужом опыте
Тема благоустройства дворов волнует многих костанайцев. Есть два варианта решения этой задачи, оба - работающие. По первому детские площадки обустраивают по плану местного отдела ЖКХ, второй предусматривает участие в проекте «Бюджет народного участия». С 2017 года в городе благоустроили 225 дворов из 472 имеющихся. Ваш двор еще в числе неблагополучных? Тогда эта статья для вас.
«Детей у нас много»
О площадке с футбольным мини-полем уже давно мечтают жители общего двора домов № 142 по ул. Бородина и № 130 по ул. Шевченко.
Динара Жангалиева рассказала, что в их дворе давно ожидают одобрения заявки на благоустройство
- Весной этого года наша соседка обратилась в городской отдел ЖКХ, подала заявку, но до сих пор нам ничего не сообщили, - поделилась с «НГ» жительница одного из домов Динара ЖАНГАЛИЕВА. - В нашем дворе есть старая карусель, сосед ежегодно ремонтирует ее. Очень много непонятных старых железных строений. Хотим обратить внимание на этот пустой участок, здесь бы установить футбольное поле для нашей детворы. А детей у нас много, в этом дворе играют не только наши ребята, приходят сюда и из близлежаших домов.
Как показывает практика, даже пятилетний опыт костанайцев в благоустройстве дворов до сих пор вызывает вопросы среди горожан. «НГ» решила уточнить детали.
Бюджет народного участия
Особенности реализации этого проекта в октябре подробно описала корреспондент «НГ» Галина Каткова в статье «Одной картинки недостаточно». Одна из главных ошибок потенциальных участников - завышенные ожидания. Потому как представления о будущей площадке у горожан часто складываются по интернет-картинкам, где изображены «богатые» по форме конструкции.
Первый шаг - создание проектного предложения. Есть несколько требований, на которые указал горакимат. В документе нужно указать наименование проекта, его описание, месторасположение объекта, e-mail, номер телефона и данные для контакта, прикрепить эскиз и смету, по желанию можно прикрепить фотографии текущего состояния и презентацию. В содержательной части необходимо обосновать актуальность проекта для жителей данной территории, так как будущий объект должен быть общего пользования. При этом в приоритете будут те проекты, которые могут быть реализованы в течение одного финансового года.
Важно, чтобы результаты проекта были целостными по содержанию. Например, если выполнение одного из элементов проекта в будущем может потребовать внедрения дополнительного сооружения, то организаторы даже не станут его рассматривать. К проектному предложению нужно приложить смету расходов, допускается наличие ориентировочных цен, но общая стоимость не должна превышать 10 000 МРП.
В Костанае уже одобрены проекты на 2023 год. Сбор предложений для реализации в 2024 году будет проводиться с 20 января по 1 марта 2023 года.
Проектное предложение нужно загрузить на сайт акимата Костаная: в разделе «Полезные ссылки» вы найдете кликабельную опцию «Бюджет народного участия». Здесь же можно ознакомиться с типовой версией проекта.
На втором этапе проходит анализ поступивших предложений. Для этого создается экспертный совет. Например, в прошлом году не пропустили в следующий этап проект «Парк в районе ТРЦ «Plaza». Обоснованием для отказа стало отсутствие у автора конкретных предложений в части реализации мероприятий, кроме этого, у него не было сметной стоимости.
И третий этап - судьбу прошедших проектов определяет голосование жителей, оно проходит в электронном виде в течение месяца. В голосовании могут принять участие все желающие, но для этого нужно использовать ЭЦП. Результаты голосования подсчитываются автоматически. Выиграют те проекты, что набрали 50 и более голосов. Это условие вступит в силу в 2023 году, ранее было достаточно набрать всего 10 голосов.
По заявке в акимат
Данное направление реализуется городским отделом ЖКХ. Вот пошаговая инструкция.
1. Прием заявок. Любой житель либо инициативная группа может написать заявление и принести ее в отдел ЖКХ.
2. Включение заявки в электронную базу. Заявления рассматриваются в порядке очереди. Данные находятся не в открытом доступе. И все же, заверили в отделе ЖКХ, отследить очередность возможно. Правда, по старинке - с визитом к курирующему специалисту, то есть там же, где подавали заявление.
3. Рассмотрение заявок. При изучении заявки организаторы обращают большое внимание на количество детей. Возможно, в вашем дворе играют дети из соседних домов, поэтому данный показатель может усилить вашу заявку. Внимание жителей в отделе ЖКХ также обращают и на наличие топографической карты, которую нужно приложить к заявлению. Данный критерий важен, потому как при установке во дворе оборудования учитываются проходящие там коммуникации. Отсутствие карты не исключает возможность участия, но в некоторой степени отодвигает очередь, так как сначала рассматривают заявки с полным пакетом документов. В отделе ЖКХ уточнили, что топографическую карту можно бесплатно заказать в отделе архитектуры и градостроительства. Если по определенным причинам во время подачи заявления жители не смогли предоставить этот документ, его можно принести позже курирующему специалисту.
4. Объезд потенциальных дворов. Обычно это происходит в марте - апреле. О своем визите госорган не сообщает. Однако если жители заранее выразят желание вместе со специалистами осмотреть территорию, то инициатива не возбраняется.
5. Составление списка участников-дворов.
6. Выделение бюджета.
И далее нужно ожидать, когда наступит очередь и когда депутаты одобрят финансирование детских площадок.
- Мы смотрим в том числе и на инициативность, активность и заинтересованность участников. Если у жителей болит душа, это всегда видно, - отметил в разговоре с «НГ» статистик отдела ЖКХ Батырбек ЖАРМУХАМБЕТОВ. - Установить площадку не проблема, важно же ее сохранить как можно дольше.
«Аким, просьба к вам!»
В городском акимате уже не первый год говорят о необходимости передать установленные площадки в ведение ПКСК или ОСИ. Но пока еще механизм не разработан, поэтому будущее содержание благоустроенного двора остается на совести самих жителей.
А вот на чьей совести те площадки, где уже ведутся работы по установке новых форм и конструкций? Костанайцы часто сообщают «НГ» о том, что работы в их дворах затянулись.
- Мы очень долго ждали детскую площадку в своем дворе дома № 12 в 9-м микрорайоне, - пишет пользователь соцсети Instagram под ником The Insider KST. - Детей у нас много, все бегали в соседние дворы играть на новых площадках. В отделе ЖКХ нам постоянно отвечали, что очередь скоро подойдет. Мы терпеливо ждали, дети росли, заканчивали школы и разъезжались по институтам и работам.
В июне 2022 года в этом дворе начали класть асфальт. Через месяц постелили мягкое покрытие для детской площадки. Жители были очень довольны, надеясь, что дети успеют во время летних каникул поиграть на ней. Но рабочие с объекта исчезли. И только в октябре подрядчик установил уличные тренажеры. К ноябрю мягкое покрытие уже порядком износилось.
- Горку установили, только когда снег выпал, чтобы нивелировать высоту, с которой дети должны в сугроб падать попами, - сообщил мужчина.
К своей публикации приложил фотографии, на которых видно, что установленные в октябре турники уже обшарпаны. Он предполагает, что краска слезла при перевозке, так как в прицепе были и другие сооружения.
- @marat_zhundubaev, вы не думайте, что жители глупые и ничего не понимают, - обращается The Insider KST к акиму Костаная. - Мы все прекрасно понимаем и видим. Только просьба к вам! Вы подайте в суд на подрядчика за его некомпетентность и нарушение заказа. Мы потерпим с площадкой, не впервой уже, просто хочется, чтобы дело было доведено до конца, а не решалось с мелкими оговорками, что они не успевают. Пусть этот подрядчик к нам в город больше не заходит с проектами, и тогда дело сдвинется с мертвой точки.
Председатель обслуживающего этот дом ПКСК Бахытжан Орымбаев рассказал «НГ», что обращался в отдел ЖКХ с просьбой указать причину задержки. Там ответили: подрядчик ждет поставки малых форм.
Подобных случаев по городу много. Кстати, в статье Галины Катковой вы найдете различные аспекты этой проблемы, почитайте.
Жители домов №№ 225 и 227 по ул. Бородина указали на огрехи в работе подрядчика
Корреспондент «НГ» посмотрела промежуточные этапы установки спортивных тренажеров во дворе домов №№ 225 и 227 по ул. Бородина. Детям новые сооружения явно по душе, родители тоже рады. Но есть один нюанс, торчащий из-под прорезиненного покрытия стержень.
- Вот видите - торчит какой-то металлический стержень, - сказала одна из местных жительниц. - Сейчас снег запорошит его. Но будет пробегать ребенок, зацепится, упадет, не дай бог, поранится от него же.
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