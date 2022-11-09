Как благоустроить двор многоэтажного дома на средства госбюджета? Учимся на чужом опыте

Тема благоустройства дворов волнует многих костанайцев. Есть два варианта решения этой задачи, оба - работающие. По первому детские площадки обустраивают по плану местного отдела ЖКХ, второй предусматривает участие в проекте «Бюджет народного участия». С 2017 года в городе благоустроили 225 дворов из 472 имеющихся. Ваш двор еще в числе неблагополучных? Тогда эта статья для вас.

«Детей у нас много»

О площадке с футбольным мини-полем уже давно мечтают жители общего двора домов № 142 по ул. Бородина и № 130 по ул. Шевченко.

Динара Жангалиева рассказала, что в их дворе давно ожидают одобрения заявки на благоустройство

- Весной этого года наша соседка обратилась в городской отдел ЖКХ, подала заявку, но до сих пор нам ничего не сообщили, - поделилась с «НГ» жительница одного из домов Динара ЖАНГАЛИЕВА. - В нашем дворе есть старая карусель, сосед ежегодно ремонтирует ее. Очень много непонятных старых железных строений. Хотим обратить внимание на этот пустой участок, здесь бы установить футбольное поле для нашей детворы. А детей у нас много, в этом дворе играют не только наши ребята, приходят сюда и из близлежаших домов.

Как показывает практика, даже пятилетний опыт костанайцев в благоустройстве дворов до сих пор вызывает вопросы среди горожан. «НГ» решила уточнить детали.

Бюджет народного участия

Особенности реализации этого проекта в октябре подробно описала корреспондент «НГ» Галина Каткова в статье «Одной картинки недостаточно». Одна из главных ошибок потенциальных участников - завышенные ожидания. Потому как представления о будущей площадке у горожан часто складываются по интернет-картинкам, где изображены «богатые» по форме конструкции.

Первый шаг - создание проектного предложения. Есть несколько требований, на которые указал горакимат. В документе нужно указать наименование проекта, его описание, месторасположение объекта, e-mail, номер телефона и данные для контакта, прикрепить эскиз и смету, по желанию можно прикрепить фотографии текущего состояния и презентацию. В содержательной части необходимо обосновать актуальность проекта для жителей данной территории, так как будущий объект должен быть общего пользования. При этом в приоритете будут те проекты, которые могут быть реализованы в течение одного финансового года.

Важно, чтобы результаты проекта были целостными по содержанию. Например, если выполнение одного из элементов проекта в будущем может потребовать внедрения дополнительного сооружения, то организаторы даже не станут его рассматривать. К проектному предложению нужно приложить смету расходов, допускается наличие ориентировочных цен, но общая стоимость не должна превышать 10 000 МРП.

В Костанае уже одобрены проекты на 2023 год. Сбор предложений для реализации в 2024 году будет проводиться с 20 января по 1 марта 2023 года.

Проектное предложение нужно загрузить на сайт акимата Костаная: в разделе «Полезные ссылки» вы найдете кликабельную опцию «Бюджет народного участия». Здесь же можно ознакомиться с типовой версией проекта.

На втором этапе проходит анализ поступивших предложений. Для этого создается экспертный совет. Например, в прошлом году не пропустили в следующий этап проект «Парк в районе ТРЦ «Plaza». Обоснованием для отказа стало отсутствие у автора конкретных предложений в части реализации мероприятий, кроме этого, у него не было сметной стоимости.

И третий этап - судьбу прошедших проектов определяет голосование жителей, оно проходит в электронном виде в течение месяца. В голосовании могут принять участие все желающие, но для этого нужно использовать ЭЦП. Результаты голосования подсчитываются автоматически. Выиграют те проекты, что набрали 50 и более голосов. Это условие вступит в силу в 2023 году, ранее было достаточно набрать всего 10 голосов.

По заявке в акимат

Данное направление реализуется городским отделом ЖКХ. Вот пошаговая инструкция.

1. Прием заявок. Любой житель либо инициативная группа может написать заявление и принести ее в отдел ЖКХ.

2. Включение заявки в электронную базу. Заявления рассматриваются в порядке очереди. Данные находятся не в открытом доступе. И все же, заверили в отделе ЖКХ, отследить очередность возможно. Правда, по старинке - с визитом к курирующему специалисту, то есть там же, где подавали заявление.

3. Рассмотрение заявок. При изучении заявки организаторы обращают большое внимание на количество детей. Возможно, в вашем дворе играют дети из соседних домов, поэтому данный показатель может усилить вашу заявку. Внимание жителей в отделе ЖКХ также обращают и на наличие топографической карты, которую нужно приложить к заявлению. Данный критерий важен, потому как при установке во дворе оборудования учитываются проходящие там коммуникации. Отсутствие карты не исключает возможность участия, но в некоторой степени отодвигает очередь, так как сначала рассматривают заявки с полным пакетом документов. В отделе ЖКХ уточнили, что топографическую карту можно бесплатно заказать в отделе архитектуры и градостроительства. Если по определенным причинам во время подачи заявления жители не смогли предоставить этот документ, его можно принести позже курирующему специалисту.

4. Объезд потенциальных дворов. Обычно это происходит в марте - апреле. О своем визите госорган не сообщает. Однако если жители заранее выразят желание вместе со специалистами осмотреть территорию, то инициатива не возбраняется.

5. Составление списка участников-дворов.

6. Выделение бюджета.

И далее нужно ожидать, когда наступит очередь и когда депутаты одобрят финансирование детских площадок.

- Мы смотрим в том числе и на инициативность, активность и заинтересованность участников. Если у жителей болит душа, это всегда видно, - отметил в разговоре с «НГ» статистик отдела ЖКХ Батырбек ЖАРМУХАМБЕТОВ. - Установить площадку не проблема, важно же ее сохранить как можно дольше.

«Аким, просьба к вам!»

В городском акимате уже не первый год говорят о необходимости передать установленные площадки в ведение ПКСК или ОСИ. Но пока еще механизм не разработан, поэтому будущее содержание благоустроенного двора остается на совести самих жителей.

А вот на чьей совести те площадки, где уже ведутся работы по установке новых форм и конструкций? Костанайцы часто сообщают «НГ» о том, что работы в их дворах затянулись.

- Мы очень долго ждали детскую площадку в своем дворе дома № 12 в 9-м микрорайоне, - пишет пользователь соцсети Instagram под ником The Insider KST. - Детей у нас много, все бегали в соседние дворы играть на новых площадках. В отделе ЖКХ нам постоянно отвечали, что очередь скоро подойдет. Мы терпеливо ждали, дети росли, заканчивали школы и разъезжались по институтам и работам.

В июне 2022 года в этом дворе начали класть асфальт. Через месяц постелили мягкое покрытие для детской площадки. Жители были очень довольны, надеясь, что дети успеют во время летних каникул поиграть на ней. Но рабочие с объекта исчезли. И только в октябре подрядчик установил уличные тренажеры. К ноябрю мягкое покрытие уже порядком износилось.

- Горку установили, только когда снег выпал, чтобы нивелировать высоту, с которой дети должны в сугроб падать попами, - сообщил мужчина.

К своей публикации приложил фотографии, на которых видно, что установленные в октябре турники уже обшарпаны. Он предполагает, что краска слезла при перевозке, так как в прицепе были и другие сооружения.

- @marat_zhundubaev, вы не думайте, что жители глупые и ничего не понимают, - обращается The Insider KST к акиму Костаная. - Мы все прекрасно понимаем и видим. Только просьба к вам! Вы подайте в суд на подрядчика за его некомпетентность и нарушение заказа. Мы потерпим с площадкой, не впервой уже, просто хочется, чтобы дело было доведено до конца, а не решалось с мелкими оговорками, что они не успевают. Пусть этот подрядчик к нам в город больше не заходит с проектами, и тогда дело сдвинется с мертвой точки.

Председатель обслуживающего этот дом ПКСК Бахытжан Орымбаев рассказал «НГ», что обращался в отдел ЖКХ с просьбой указать причину задержки. Там ответили: подрядчик ждет поставки малых форм.

Подобных случаев по городу много. Кстати, в статье Галины Катковой вы найдете различные аспекты этой проблемы, почитайте.

Жители домов №№ 225 и 227 по ул. Бородина указали на огрехи в работе подрядчика

Корреспондент «НГ» посмотрела промежуточные этапы установки спортивных тренажеров во дворе домов №№ 225 и 227 по ул. Бородина. Детям новые сооружения явно по душе, родители тоже рады. Но есть один нюанс, торчащий из-под прорезиненного покрытия стержень.

- Вот видите - торчит какой-то металлический стержень, - сказала одна из местных жительниц. - Сейчас снег запорошит его. Но будет пробегать ребенок, зацепится, упадет, не дай бог, поранится от него же.

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