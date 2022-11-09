На свалку рядом с подъездом дома № 41 по ул. Шевченко пожаловалась «НГ» жительница Костаная Анастасия РУСТАМОВА. По словам женщины, мусор скапливается прямо рядом с подъездом, несмотря на то, что буквально за домом стоят контейнеры.

Ул. Шевченко, 41. Рядом с подъездом лежит куча досок

- Не так давно недалеко от подъезда срубили высокий старый тополь с большим стволом. И как будто этот пень стал символом того, что в этом месте теперь можно сбрасывать все, что отжило свой век, - отмечает Рустамова. - Люди стали кидать рядом бумажки, бутылки, а недавно вывалили остатки старой мебели. И все это в двух шагах от подъезда!

На месте корреспонденты «НГ» увидели большой пень, занесенный снегом, и рядом с ним деревянные доски, видимо, от разобранной мебели. В траве еще была пара бутылок, а рядом с урной - старый термопот. Картину можно назвать даже живописной, если бы не мусор, портящий весь вид.

Ул. Касымханова, 78. Свалку напротив дома за две недели убрали частично

Свалку во дворе дома № 78 по ул. Касымханова, о которой «НГ» писала две недели назад, частично убрали. Но большая куча мусора все еще лежит рядом с контейнерами.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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