Костанайский художник пишет портреты в технике, на которую вдохновила компьютерная игра

23-летний Руслан ГАЛЕЕВ родом из с. Казахстанец (Костанайский район). Начал рисовать еще в школе, сначала в тетрадках на полях. Сперва получались обычные узоры, но, когда в 2016 году учился на первом курсе в колледже на юриста, познакомился с компьютерной игрой Minecraft, которая известна своей пиксельной графикой. Потом решил заняться творчеством более профессионально.

Руслан Галеев: «Если у человека внутри есть искра, она будет проявляться во всем»

- Помню, что в том году я также увидел видео на YouTube: сын арабского шейха, если не ошибаюсь, Саудовской Аравии, написал свое имя асфальтом в пустыне и настолько крупно, что это видно из космоса, - вспоминает Руслан. - Мне понравилась эта идея, что издалека все смотрится намного красивее и детализированнее, чем вблизи. Рисовал для себя, это было мое хобби. Включал музыку и рисовал. Первой работой стал портрет американского актера Джонни Деппа простым карандашом, потом попробовал сделать его портрет с помощью геометрических узоров. Тогда не было отклика от друзей, никто моим творчеством не заинтересовался.

Но Руслан не сдавался: рисовал портреты друзей и знакомых в блокноте. В 2021 году вновь загорелся своей идеей, так как за 5 лет не увидел, чтобы кто-то в Костанае и Казахстане делал картины в подобном стиле. Попытался рисовать уже цветными красками, но не получалось.

Расходные материалы для творчества Руслану подарили на день рождения

- В 2022 году я вновь вернулся к своей задумке, материалы мне подарили на день рождения: акриловые краски, бумагу, ручки и карандаши, - рассказывает Галеев. - Начал с того, что просто рисовал для друзей, но никому, кроме них, не показывал свои рисунки. Но недавно на день рождения решил подарить другу такую картину. И другие люди увидели мое творчество, заинтересовались, это стало для меня мотивацией создать творческий аккаунт в Instagram. Многие друзья стали просить, чтобы я их нарисовал, не отказывал. Думаю, сейчас в моем окружении стало больше друзей, которые интересуются творчеством. А также теперь соцсети развиты намного лучше, и больше людей узнает про мои картины.

Руслан нарисовал уже более 20 типографических портретов в различных стилях

На картине, которую подарил Руслан, вблизи можно рассмотреть много мелких деталей: планеты, пицца, дом, палатка, луна, кактус , даже есть надписи FC Barcelona (испанский футбольный клуб - «НГ») и Marvel - все это отражает вкусы и увлечения именинника. Если посмотреть на картину издалека, мы увидим портрет человека.

- Люди думают, что я просто закрашиваю распечатанные на компьютере картины, что это просто Adobe Photoshop, но это полностью ручная работа! - заверяет Руслан и показывает следующую работу: - А вот эта картина сделана из кусочков журналов. Опять же, вблизи вообще непонятно, что здесь изображено, но, если посмотреть чуть дальше, можно увидеть женское лицо.

В портретах много деталей. На одном из них можно разглядеть дом, палатку и кактус

Одна из работ Руслана, которую он нарисовал в этом году, сделана в виде цветной мозаики и также была вдохновлена пиксельной графикой игры Minecraft.

- Мозаичная техника применялась в древности для росписи храмов и церквей, - отмечает художник. - Со временем такой стиль вышел из моды, но больше на меня все-таки повлияла компьютерная игра. Я, кстати, даже не играл в нее, просто увидел такой стиль в Интернете. Еще одну картину нарисовал также с помощью мелких деталей, но здесь уже это геометрические узоры, в итоге мы видим потрет человека, но он получился немного роботизированным. Это узорчатая техника.

На картине в мозаичном стиле Руслан изобразил себя и подругу.

Издалека на портрете друга Руслана видны очертания его лица

- После того как этой картиной заинтересовались, люди стали спрашивать, можно ли купить портреты на заказ, - отмечает он. - Я изначально не стремился к какой-либо коммерции и не знал, какую цену ставить за свое творчество. Знакомый художник сказал, что можно брать деньги за то, сколько часов было потрачено на работу. Я так и не ставил цены и не знаю, понравится ли это людям. Ведь многим нравится, например, реализм, но что там уникального, я не понимаю. А в моих картинах есть интерактив. Я увлекаюсь киновселенной Marvel, и эти фильмы также повлияли на мое творчество. В течение 10 лет они могут делать фильмы, в которых много мелких деталей, а в конце получается одна большая цельная картина.

На создание одной картины в среднем уходит двое суток. Недавно поступил срочный заказ: рисовал портрет женщины с 9 вечера до 7 утра.

- Всего нарисовал больше 20 портретов, и только штук пять из них продал, - рассказал Галеев. - Я стараюсь работать в разных техниках. Рисую в основном по ночам - включаю музыку и расслабляюсь. Хотя, бывает, сильно устаю после картин, но все равно это все меня очень вдохновляет. Сейчас работаю над проектом из камышей, пытаюсь собрать портрет. Хочу, чтобы люди видели, что мои картины - это ручная работа. Также хочу сделать картины из гвоздей, стекла, блесток, перьев...

Самой сложной работой Галеева стал портрет девушки, сделанный из кусочков журналов

Творчество для Руслана - пока хобби. Он работал администратором в Play Station клубе, некоторое время трудился вахтовым методом, путешествовал по России (Омск, Мурманск, Сахалин). Это вдохновляло, но времени на портреты не было.

- На вахте у нас была техническая работа, но даже там я думал о том, чтобы сделать портрет, например, из гаек или болтов, в свободное время даже пытался как-то воплощать в жизнь свою идею, - говорит Галеев. - Я понимал, что, если разложить болты и гайки и стянуть их веревкой, получится очертание лица. Сейчас вновь поеду на вахту. Когда работал в России, творчество помогало отвлечься от трудовых будней. И наоборот, работа вдохновляла меня на творчество. Я думаю, если у человека внутри есть искра, то она будет во всем.

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