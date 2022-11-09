Время готовить и есть плов

В этом рецепте я соединила два в одном. Вроде как плов с фруктами заведено готовить без мяса. Но у нас дома принято было почему-то в плов с говядиной или бараниной класть горсточку изюма. Позже, готовя сама это блюдо, я старалась положить несколько штучек кураги покислее. Ну а теперь в моем плове всегда есть какая-то фруктовая составляющая, а иногда и не одна. Мне нравится. Может, и вам будет по вкусу.

Кисло-сладкие фрукты к мясу и рису - это плов

Недавно увидела в продаже айву. И сразу захотелось приготовить с ней плов. Сказано - сделано. Пишу здесь в основном о том, как поступать с этим фруктом. Тонкости приготовления плова у большинства свои. Поэтому в них не вдаюсь. О своих скажу коротко.

Всегда сначала до темно-коричневой корочки жарю в растительном масле небольшую головку лука. Потом готовлю мясо до момента, когда в жире не остается мясного сока. Мясо вынимаю, кладу длинно порезанную морковь, жарю, пока она не «свешивает ножки с ложки», вслед кладу лук полукольцами, через 3-4 минуты курагу, чернослив, посыпаю зирой, держу еще пару минут.

Дольки айвы на этот раз обжарила

Потом загружаю мясо, вслед - рис, вместе с ним щепотку барбариса или сумаха, по настроению головку чеснока в рубашке. Заливаю теплой соленой водой. Варю под крышкой. Иначе не умею. Всегда с завистью смотрю на тех, кто умеет варить в казане, не накрывая готовящийся плов. Набор фруктов и специй не обязательно такой, но я люблю сухофруктов побольше.

Где у меня айва? Обычно кладу ее последним слоем на зирвак перед тем, как засыпать рис. Мою, щеткой удаляю пушок, режу на дольки. Вкус у нее кисло-сладкий, она твердая, так что в плове не расползается. Раньше всегда клала ее сырой. А недавно увидела на одном из кулинарных сайтов, что дольки предварительно обжаривают. И я туда же. Обжарила их перед морковью, отложила в сторону. Положила, как раньше, под рис. Щедро положила, чуть не в два слоя. Дома оказалось только штук шесть черносливин, которые почти не в счет. Так что у меня именно что плов с айвой вышел. Дольки не развалились, фруктовый вкус пропитал рис и мясо. Важно, что это была жирненькая баранина, с которой айва особенно уместна.

Ингредиенты

600 г баранины, 400 г моркови, 1 средняя луковица (80 г) и 1 маленькая для ароматизации масла, 50 г вяленого чернослива, 400 г долек айвы, 300 г риса.

Фото Доры ГОЛОДНОЙ