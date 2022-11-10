Я инвалид, передвигаюсь по городу на коляске. 30 августа водитель автобуса маршрута № 24 (ТОО «Жарык Жол-1») не опустил пандус по моей просьбе. Я обратился в службу iKomek, рассказал об этой проблеме в своем аккаунте в Instagram. 22 сентября, на совещании в Доме Дружбы под руководством акима Костаная Марата Жундубаева организовали встречу с перевозчиками, на которой обсудили и мой вопрос. Также обсудили проблемы, которые возникают у инвалидов-колясочников в общественном транспорте. В частности, предлагали внедрить в автобусы складные пандусы и чтобы в приложении SMS BUS отмечали автобусы с пандусами. Жундубаев дал поручения перевозчикам и отделу ЖКХ: заменять водителей автобусов, которые ведут себя некорректно, установить в автобусах складные пандусы, повесить в салонах таблички, напоминающие водителям и пассажирам о хорошем отношении к людям с инвалидностью, внести в техспецификацию наклейки о наличии пандуса на автобусы, решить проблему с социальными картами - либо прикрепить на нее фотографию человека, либо делать ее мобильной. Дал поручения решить проблему с озвучиванием остановок и чтобы в приложении SMS BUS отмечались пандусы. Также поручил проводить с водителями тренинги о правильном взаимодействии с пассажирами.

1 октября я проверил наличие пандусов в автобусах Костаная. В итоге оказалось, что они есть только в новых и маленьких автобусах. В них же есть кнопки вызова водителя для пассажиров с инвалидностью, но они не работали.

Остались вопросы. Как наказали водителя, который отказался опускать пандус? И как выполняются поручения акима?

Никита ЖУРАВЛЁВ, Костанай

Комментарий

На вопрос отвечает руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная Данияр САБИТОВ:

- Перевозчикам, которые не исполняют свои обязательства по договору «Организации регулярных автомобильных перевозок пассажиров и багажа», а именно п. 2.1.11 «Обеспечить безопасность пассажира, создание ему необходимых удобств и условий обслуживания», направляются претензии с требованием наложения дисциплинарного взыскания недобросовестным водителям. Водитель ТОО «Жарык Жол-1» привлечен к дисциплинарной ответственности.

Отдел ЖКХ направил письмо перевозчикам о размещении наклейки о наличии пандусов и памятки для пассажиров и водителей в салонах. Дано поручение перевозчикам о закупке и установке складных пандусов в автобусы до 20 ноября 2022 года. Дано поручение ТОО Alem Pay о разработке программы для работы с социальными картами, а также программу, позволяющую в приложении SMS BUS показывать автобусы с пандусами. Предполагается, что контролеры будут проверять личность пассажира по картам с помощью специального оборудования, либо программа, которая распознает личность человека по социальной карте, будет устанавливаться на валидаторы.

Дано поручение перевозчикам установить программы по озвучиванию названий остановок. Пока во всех своих автобусах ее установило только ТОО «Компания STA».

Тренинги с водителями о правильном взаимодействии с пассажирами проведет председатель ОО «Умит Надежда» Дуйсенгали Оспанов.

На вопрос также отвечает директор ТОО «Жарык Жол-1» Виктор МУЩИНСКИЙ:

- Со слов водителя автобуса маршрута № 24, не опустившего пандус Журавлёву, он уже начал движение на выезд с остановки, когда увидел приближающегося пассажира на инвалидной коляске. За инцидент водитель получил взыскание и ему объявлен выговор, он предупрежден, что, в случае повторного подобного нарушения, будет уволен без предупреждения по соответствующей статье. Механики провели работу с водительским составом по посадке и высадке пассажиров с ограниченными возможностями, а также проведены профилактические беседы и обучающие семинары по работе с ними.