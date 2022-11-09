Об открытом участке теплотрассы рядом с домом № 41 по ул. Шевченко сообщила «НГ» жительница Костаная Анастасия РУСТАМОВА. По ее словам, изоляция на трубах облезла еще весной.

Ул. Шевченко, 41. Трубы «греют котов, а не людей», как выразилась наша читательница

- Прошлой зимой трубы нам залатали не без помощи «Нашей Газеты», - поблагодарила Анастасия. - До середины весны они продержались, но уже к концу апреля появились прорехи. На трубах рядом с домом изоляция в итоге частично совсем стерлась, на трубах напротив - сильно обветшала.

Изоляция напротив дома по ул. Шевченко, 41 сильно потрепана

По указанному адресу корреспонденты «НГ» увидели две теплотрассы небольшого диаметра. На одной, где изоляция полностью стерлась, грелась кошка, на второй - ветхая обмотка свисает кусками.

Пр. Аль-Фараби, 40 «Б». Теплотрассу закрыли изолирующим материалом

Трубы рядом со зданием № 40 «Б» по пр. Аль-Фараби, о которых «НГ» писала две недели назад, работники КТЭК хорошо закрыли.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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