Куда пойти с 10 по 16 ноября
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20,
тел.: 90-10-29, 90-11-39
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12 ноября,
12.00
|
«Теремок», С. Маршак, сказка
|
13 ноября,
12.00
|
«По щучьему велению», В. Шутяев, сказка
|
Областной казахский театр драмы им. И. Омарова
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
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11 ноября,
18.30
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«Кішкентай адамның үлкен трагедиясы», А. Чехов, комедия
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13 ноября,
17.00
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«Алжир», А. Тасымбеков, драма
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16 ноября,
10.00
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«Бұртима», М. Супонин, ертегі
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Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
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12 ноября,
12.00
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«Умный Еж и Заяц-хвастун», по мотивам сказок братьев Гримм
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12 ноября,
17.00
|
«Свободная пара», Дарио Фо, Франка Раме, лирическая комедия (18+), премьера
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13 ноября,
12.00
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«В гостях у дядюшки Поиграя», М. Супонин, спектакль-игра
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Областная картинная галерея
ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
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Выставка работ участников республиканского конкурса «Жас толқын - 2022»
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В течение месяца
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«В мире нарисованных животных» - выставка работ учеников частной школы им. Л. И. Русина
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Областная филармония им. Е. Умурзакова
мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar saraiy,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
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10 ноября,
18.30, 21.30
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Концерт Турсунбека Кабатова
Спортафишка
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Что
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Где
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Когда
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Баскетбол. 1-й тур чемпионата области среди женских команд
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Тобыл, ДК «Золотой колос»
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10-13 ноября
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Баскетбол. Чемпионат области среди юношей 2008 г. р.
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Костанай, ДЮСШ № 1
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10-13 ноября
|
Волейбол. Чемпионат области среди юношей 2010 г. р. и младше
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Костанай, спортзал «Динамо»
|
11-13 ноября
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Самбо. Областной турнир среди юношей и девушек, посвященный Международному дню самбо
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Костанай, Академия МВД им. Ш. Кабылбаева
|
11-13 ноября
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Шахматы. Чемпионат области среди мужчин
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Костанай, Шахматный клуб
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13-20 ноября
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