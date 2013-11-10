Суд рассматривает дело о финансовой пирамиде, жертвами которой стали 33 жителя Костанайской области. Готовы ли вы вложить свои деньги в аналогичные финансовые организации? Да. Инфляция галопирует, нужно ей противопоставить быстрый доход.

Да. Главное, войти в пирамиду в числе первых и покинуть ее тоже в числе первых.

Да. Могу рискнуть небольшой суммой, но все сбережения вкладывать не буду.

Нет. Это лохотрон для обогащения верхушки пирамиды за счет остальных вкладчиков.

