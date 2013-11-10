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Куда пойти с 10 по 16 ноября

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20,

тел.: 90-10-29, 90-11-39

12 ноября,

12.00

«Теремок», С. Маршак, сказка

 

13 ноября,

12.00

«По щучьему велению», В. Шутяев, сказка

 

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

11 ноября,

18.30

«Кішкентай адамның үлкен трагедиясы», А. Чехов, комедия

13 ноября,

17.00

«Алжир», А. Тасымбеков, драма

 

16 ноября,

10.00

«Бұртима», М. Супонин, ертегі

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

12 ноября,

12.00

«Умный Еж и Заяц-хвастун», по мотивам сказок братьев Гримм

12 ноября,

17.00

«Свободная пара», Дарио Фо, Франка Раме, лирическая комедия (18+), премьера

13 ноября,

12.00

«В гостях у дядюшки Поиграя», М. Супонин, спектакль-игра

Областная картинная галерея

ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

Выставка работ участников республиканского конкурса «Жас толқын - 2022»

В течение месяца

«В мире нарисованных животных» - выставка работ учеников частной школы им. Л. И. Русина

Областная филармония им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar saraiy,

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

10 ноября,

18.30, 21.30

Концерт Турсунбека Кабатова

Спортафишка

Что

Где

Когда

Баскетбол. 1-й тур чемпионата области среди женских команд

Тобыл, ДК «Золотой колос»

10-13 ноября

Баскетбол. Чемпионат области среди юношей 2008 г. р.

Костанай, ДЮСШ № 1

10-13 ноября

Волейбол. Чемпионат области среди юношей 2010 г. р. и младше

Костанай, спортзал «Динамо»

11-13 ноября

Самбо. Областной турнир среди юношей и девушек, посвященный Международному дню самбо

Костанай, Академия МВД им. Ш. Кабылбаева

11-13 ноября

Шахматы. Чемпионат области среди мужчин

Костанай, Шахматный клуб

13-20 ноября