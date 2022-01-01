Позднее варенье из сливы

Мне недавно подарили увесистый пакет гвоздики и еще более увесистый пакет бадьяна. И я ринулась искать, куда их можно употребить. Уже тушила свинину с бадьяном, который еще называется звездчатым анисом. Мне понравилось очень-очень.

Слива любит пряности

Я давно симпатизирую этой специи. Но признаю, что вкус ее на любителя. И все-таки кулинарные горизонты любителям готовки надо расширять. Бадьян с легкой руки, например, немецких поваров активно используется в блюдах из субпродуктов, при приготовлении домашних колбас, в том числе кровяной. Он хорош в рыбной кулинарии, особенно при варке морской и речной живности с сильным запахом.

А в скольких видах рождественской выпечки он используется вместе с гвоздикой, корицей, кардамоном и тмином. Пряники и коврижки по старинным славянским рецептам тоже имеют в рецептуре бадьян.

Поэтому пробуйте. У меня, например, сейчас набирает вкуса настойка черноплодки с бадьяном. Я нередко кладу его звездочку в яблочный компот. Бадьян и с вишней дружит, и с грушей, которую вкусно сварить в красном вине. И, конечно, со сливами. Практически любого сорта. На днях нашла рецепт запеченного варенья с пряностями. Купила ради этого килограмм слив. Вынула косточки. Половинки разложила в стеклянной форме срезами вверх. Слои посыпала сахаром (700 г слив и 500 г сахара), а между сливами разложила бадьян, палочку корицы, несколько штук гвоздики. Слива пустила сок. Я утопила в нем специи. И отправила в духовку. Как только сок начал пузыриться, температуру убавила до 150. Через 40 минут слива оказалась в густейшем душистом сиропе, а сама немного напоминала цукаты. Сбрызнула ее ромом и оставила в духовке до полного остывания.

Фото Доры ГОЛОДНОЙ