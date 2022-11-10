Почему Хеллоуин разделил казахстанское общество - мнение психолога

30 октября в Костанае отмечали Хеллоуин. Мероприятие прошло в Американском уголке в библиотеке им. Толстого. Его обсуждение в соцсетях показало, как разделено общество в отношении к этому празднику. Запрета праздника требовали инициативные группы родителей, а в разные годы с такой инициативой выступали общественники и депутаты мажилиса. «НГ» поговорила с психологом, президентом ОО «Мигдаль» Владимиром АЛЕКСАНИНЫМ. В этом году его наряд монахини на костанайском Хеллоуине был признан «самым страшным».

«Воспринимаю как карнавал»

- Почему вы отмечаете Хеллоуин?

- Хеллоуин я праздную давно, просто в этом году впервые так масштабно. Этой осенью мы праздновали его 5 дней: то смотрели фильмы ужасов, то участвовали в викторинах, то танцевали на вечеринке. Я воспринимаю Хеллоуин как карнавал. Сам готовлю себе костюмы, сам себя гримирую. Мы даже дом оформили в стиле праздника: с паутинами, тыквами и сеном. В Костанае можно купить атрибуты для Хеллоуина. Часть мы заказали, они пришли позже, так что останутся на следующий год.

Владимир Алексанин: «Где люди увидели в Хеллоуине сатанизм, мне непонятно» / Фото Ксении РЕБИК

- Реакция на прошедший в Американском уголке Хеллоуин была неоднозначной. Кто-то, как вы, отнесся к мероприятию как к карнавалу. Но много комментариев о том, что это «праздник, чуждый традиционным ценностям Казахстана». Что бы вы ответили?

- Я на страничке нашей организации в «Фейсбуке» расписал историю праздника. Я примерно даже знаю, что там пишут в комментариях: чуждый, сатанинский праздник. Но, где люди там увидели сатанизм, мне непонятно. Ведь так же можно рассуждать про многие другие праздники. И про грядущий День прав человека, который отмечают 10 декабря, можно сказать, что этот праздник не подходит под нашу действительность.

Хеллоуин не является государственным праздником, а значит, и не обязателен к празднованию. Это опция, то есть то, что можно сделать. Я считаю, что чем больше у людей праздников и возможностей прикоснуться к другой культуре, тем лучше. Хеллоуин еще в моем детстве был запрещен в школе, потому что люди тогда не понимали смысл праздника. Такая путаница наступает, потому что слились несколько праздников. Почему-то считается, что Хеллоуин - это просто переодевание в призрака или вампира, как будто мы хотим их призвать. Хотя, на самом деле, карнавальные костюмы нужны, чтобы отпугнуть нечисть. Древние кельты праздновали избавление от злых сил. Тыквы в этом празднике появляются, потому что они в тот момент также праздновали сбор урожая. Раньше использовали репу, которая выглядела еще страшнее. Есть легенда про Джека Фонаря, которого не приняли ни в ад, ни в рай, потому что он был слишком хитрый. Это дань легенде, юмористический аспект.

- Но сейчас, мне кажется, казахстанцы не вкладывают вообще никакого смысла в Хеллоуин.

- Когда делаем мы, я уделяю внимание истории этого праздника, чтобы участники могли зреть в корень. Если вы говорите о том, что люди, потеряв смысл мероприятия, не понимают, куда они пришли, то так же можно сказать и про 8 Марта. Неужели вы думаете, что все, кто отмечает Международный женский день, помнят, кто такая Клара Цеткин, или думает о борьбе за права женщин. И так про многие праздники, помним ли мы их истоки вообще? Что такое старый Новый год или почему мы празднуем Новый год именно 1 января?

«Чтобы нервная система отдохнула»

- Противники Хеллоуина говорят, что он «негативно влияет на умы детей». Вы, как психолог, можете подтвердить этот тезис?

Владимир Алексанин (справа) сам создал свой наряд и образ на Хеллоуин / Фото из архива «НГ»

- Давайте рассуждать с точки зрения науки. Я могу сказать, что мы можем воспринимать Хеллоуин как карнавал, а значит, как подраздел арт-терапии или драма-терапии. Когда мы надеваем маску или красимся, то пытаемся на время перевоплотиться в какого-то персонажа, чтобы нервная система отдохнула. И есть исследования, которые говорят о том, что в арт-терапии карнавал помогает человеку расслабиться, стать менее агрессивным. Люди, которые пишут подобные комментарии, никак не связаны с наукой. Я бы попросил их предоставить исследования, согласно которым Хеллоуин негативно влияет на детей. Вот и с компьютерными играми ситуация похожая. Есть два исследования: в одном указывается на вред, так как люди не видят разницы между виртуальным миром и реальностью, а в другом - что часть агрессии выплескивается в этой игре.

Самое интересное, что на нашей вечеринке взрослые выпивали, но не злоупотребляли. И для меня, как для психолога, показательно, что эти люди для себя дополнили что-то праздником и карнавалом. И что они не хотели уйти от реальности с помощью алкоголя.

- Вам возразят, что тематика призраков и проклятых Джеков, тематика смерти приводит к росту суицидальности среди несовершеннолетних. Это тоже не так?

- Две вещи скажу. Подростки любят обсуждение некротемы. Это период взросления, когда, как говорит наука и, в частности, российский психолог и педагог Людмила Петрановская, подростки из мира, где они считают себя бессмертными и что никогда не станут взрослыми, переходят в очень стрессовый мир, когда понимают, что их жизнь не вечна, а близкие родственники могут умереть. Общаться с подростками, рассуждать с ними об умерших, помогать им прожить этот сложный момент - это обязанность взрослых людей. И если подросток хочет «позаигрывать» со смертью тем, что он нарядится скелетом, возможно, он хочет пережить какую-то травму. Это не означает, что он хочет умереть. Продолжая мысли этих людей, это такая же странная логика, что в изнасиловании виновата девушка в короткой юбке или что если ты не надел водолазный костюм, то хочешь утонуть.

- А каковы реальные причины подростковых суицидов?

- Взрослым хочется обвинить в проблеме не себя, а кого-то другого. Как в детстве: это не я курил, это соседский пацан, а от меня просто пахнет. Так и здесь: это не мы довели ребенка, это все Хеллоуин. В большинстве случаев к суицидальным мыслям приводят именно родители или травля в школе. Я не знаю ни одного случая, когда после Хеллоуина ребенок покончил с собой.

«Перестали работать с детьми»

- Есть несколько праздников, которые пришли к нам из западной культуры. Тот же День всех влюбленных, когда дети дарят друг другу валентинки. Почему другие праздники не вызывают схожую агрессию?

- Предполагаю, что люди боятся не любви, а смерти. Это, видимо, какой-то глубинный страх. В нашей культуре нет культа умерших или культа предков. Мы относимся к этой тематике настороженно, в основном со слезами. Если мы на секунду заглянем в другие культуры, той же Мексики, то там празднуют день мертвых и никто после этого не совершает суицид. Я все равно настаиваю, что Хеллоуин помогает нам избавиться от тревоги с помощью арт-терапии.

Фото Ксении РЕБИК

- Насколько эти праздники проникли в культуру Казахстана?

- Не проникли, до сих пор не проникли. Я не вижу какого-то ажиотажа, связанного с Хеллоуином. Я был в Нью-Йорке на параде в честь Хеллоуина, когда перекрывали Бродвей. У нас такое есть? Если замерять это проникновение в процентах, то из 100 у нас максимум 15. Посмотрите на фотографии, как украшают те же торговые центры в США и у нас. Мы, кстати, и на Новый год чуть-чуть украшаем. Почему-то стараемся не перегибать с нарядом города.

- Есть ли какие-то праздники, которые, на ваш взгляд, влияют на наше общество больше, чем Хеллоуин?

- Я предполагаю, что День Победы. Это не про сравнение этих двух праздников, это про влиятельность. Я, когда нахожусь на параде, для меня это что-то немыслимое, я всегда плачу. На таком мероприятии всегда сразу видно, кто пришел сам, а кого пригнали насильно. Это очень объединяющий праздник.

- Но при этом его часто обвиняют в том, что День Победы возрождает культ войны, когда вешают наклейки «Можем повторить» или наряжают детей в военную форму.

- Я думаю, что в любую эпоху были перегибы в какую-то сторону. Против ли я того, чтобы детей наряжали в военную форму? Это зависит от того, что они вкладывают в это. Если это дань уважения тому предку, который защищал родину, если это так подано, то нормально. А если нет, то действительно странно. Современные родители действительно, как маятник, их часто мотает из стороны в сторону. Им нужно больше читать, не рассуждения в WhatsApp, а исторические книги и первоисточники.

- Есть продукты массовой культуры, те же мультфильмы, где главные герои воскрешают мертвых, где так или иначе обсуждается некротема. Они тоже не влияют на людей?

- Знаете, я очень удивился, когда начали запрещать мультфильм «Ну, погоди!», потому что волк там курит. Я никогда в детстве не замечал, что волк курит. Для меня хватало комментария бабушки, что это плохой волк. И мне этого было достаточно. Родители перестали работать с детьми и перестали им комментировать педагогические моменты и сваливают все на производителей мультфильмов. Комментарий нужен! Я не знаю никого, кто, посмотрев фильм, начал всерьез призывать духов. Люди способны понять художественный вымысел.

Досье «НГ»

Владимир Вадимович Алексанин

родился в 1985 году в Алматы. В 2008 году закончил костанайский филиал ЧелГУ по специальности «юриспруденция». В 2012 году закончил Ариэльский университетский центр в Самарии (Израиль) по специальности «менеджмент, маркетинг и мировая экономика». В 2020 году закончил Костанайский государственный педагогический университет по специальности «психология».

С 2006-го по 2007 год был волонтером-преподавателем информационно-ресурсного центра «Американский уголок».

С 2007-го по 2017 год - тренер и координатор проектов Ассамблеи народа Казахстана Костанайской области

С 2015-го по 2019 год тренер-преподаватель филиала Академии государственного управления при президенте РК .

С 2013-го по 2019 год - проектный менеджер, тренер Ассоциации детских и молодежных организаций Костанайской области.

С 2013 года - обучающий тренер ОО «Мигдаль», с 2019 года - президент ОО «Мигдаль».