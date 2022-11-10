На встрече с предпринимателями Костаная не раз звучало, что время разъяснений проходит

Аким областного центра Марат ЖУНДУБАЕВ продемонстрировал на очередной отчетной встрече, что у него хорошая память. Он не забыл, какие планы касательно местного бизнеса озвучивал в апреле, на первом свидании такого рода. Доложил, что по ним делается. Ну и о ближайшем будущем во взаимоотношениях власти и предпринимательства сказал. Одна из фраз начиналась словами: «Никого не пытаюсь пугать...»

Фасад магазина «Гастроном «Центральный» город точно не украшает

Из центра - на берег

Вообще, это была отчетная встреча с населением, в зале были разные люди, в том числе общественники, председатели ОСИ. Но акцент на бизнес-сообщество аким делает исправно. Обоснование - 65% поступлений в бюджет Костаная являются налогами от малого и среднего бизнеса. От него же во многом зависит внешний вид областного центра, состояние городской среды. Крупные производственные объекты в большинстве своем размещены в промзонах города, ближе к окраинам, а кафе, магазины, салоны красоты, спортивные и бизнес-центры либо украшают, либо уродуют костанайские улицы.

Один из видов бизнеса, который деньги зарабатывает летом прямо на них, - развлечения. Батуты, машинки, велосипеды и тому подобное, тут же киоски с мороженым и фастфудом. В Костанае эти услуги не один год были сосредоточены в центре города - в пешеходных и прогулочных зонах, которых совсем немного. Одним из первых поручений нового акима отделам земельных отношений, архитектуры было проведение инвентаризации разрешений для бизнеса занимать там места - прав на аренду земельных участков, техусловий от горэлектросети на подключение.

В итоге было много шума. Выяснилось, что документы у многих предпринимателей на право работать именно в центре не в порядке. Существовали, оказывается, какие-то «договоренности», «устные разрешения» от прежнего состава местной власти. В итоге акимат принял решение: дать большинству возможность доработать летне-осенний сезон, а дальше относиться к проблеме куда строже.

Весна покажет, воспринял ли бизнес позицию власти всерьез. Летом ряды развлекателей в том же Сити-центре немного поредели, но в основном сместились на площадь перед университетом и в бульварную часть улицы Байтурсынова. Теперь там гуляющим покой только снится.

- В ближайшем будущем мы рассчитываем центр этой индустрии досуга сместить в сторону набережных и триатлон-парка, - сказал на встрече Жундубаев, - и сейчас прикладываем усилия, чтобы сделать там территорию привлекательной для бизнеса.

По словам акима, зона набережных будет тянуться от Большого моста до городского пляжа, «Шагала» подвергнется реконструкции и благоустройству, также продолжится благоустройство триатлон-парка. С этим будет сопряжена реконструкция 4 улиц, благодаря чему общественный транспорт включит в свои маршруты эту зону отдыха. Улица Фролова будет вести прямо в триатлон-парк, здесь будет центральный вход с парковкой на 500 машино-мест. Причем в следующем году все это намерены начать и завершить.

- Надеемся, что организация освещения, видеонаблюдения, обустройство туалетов, водоснабжение парков создадут привлекательную для предпринимателей территорию на берегу Тобола, - сказал аким. - Посмотрим, что по закону можно там будет размещать - летние кафе, аттракционы, другие досуговые площадки.

Вспоминайте правила

Отдельно аким остановился на вопросах точечной застройки. В Костанае - это традиция. Каждый градоначальник ее порицает, но все заканчивается ничем. Наблюдаем еще одну попытку:

- Сегодня практика такая. Бизнесмены покупают несколько участков под старыми домами, сносят их и начинают строить многоэтажку. Строительство зачастую производится без реальных расчетов по нагрузке на общегородские коммунальные сети, потому что застройщик получает технические условия в коммунальных службах до обращения в местные исполнительные органы. Напрямую. Приходит в архитектуру и ставит ГУ перед фактом: все условия есть, давайте АПЗ.

Аким напомнил, что в соответствии с законодательством РК Правилами организации застройки и прохождения разрешительных процедур в сфере строительства определены пять этапов реализации проектов по строительству. При этом порядок оказания услуг субъектами естественных монополий определен типовым регламентом оказания услуг, утвержденным приказом министра нацэкономики от 6 января 2021 года. Там четко определен алгоритм выдачи техусловий на подключение ко всем сетям.

- У нас же застройщики проявляют самодеятельность. Условия получены - начинают подключаться. Вскрывают дорожное полотно, чтобы иметь доступ к камерам, парализуют движение, - возмущался аким, - сегодня мы хотим это привести в порядок. И здесь особая роль принадлежит отделу архитектуры. Он в этом процессе должен играть первую скрипку. Вообще, архитектор должен быть главнее, наверно, чем аким города. По своей сущности. Я выше правила назвал, которые наши бизнесмены хорошо забыли, да и чиновники.

Возвращаемся к правилам. В архитектуру изначально обращается потенциальный застройщик. Там его запрос рассматривают. Если вопрос сложный, его выносят на заседание технического совета. Мы утвердили их два. Один - по строительству, второй - по вопросам ЖКХ.

Или верните землю

Проблема из разряда вечных - о состоянии рекламных конструкций.

- Есть серьезные претензии по их состоянию и содержанию, - отметил Жундубаев. - В Костанае работает 7 агентств, которые используют 237 рекламных конструкций, стоек, 12 конструкций для растяжек. Только 3% из них имеют подсветку, хотя, когда получают землю рекламщики, они подписывают соглашения, договоры, где этот момент оговорен, черным по белому написано: «Обеспечить ночное освещение...» Вообще, по проблемам рекламщиков я дважды собирал встречи. Пусть не обижаются, но нет движения вперед. Подкрасили, поправили чуть-чуть и дальше сидим. Конструкции разваливаются на глазах. На Кривом магазине пример. На улицах Орджоникидзе, Кабанбай батыра - пустые рамы. Ну если вы сами ничего делать не будете, отдайте землю, мы там будем что-то предпринимать. Предупреждения исчерпаны. В дальнейшем просто продления договоров аренды земли не будет. Это в том числе нерациональное использование городской территории. Что там о сельскохозяйственных землях говорить, если в городе не можем 2 на 2 метра нормально использовать. С весны никого упрашивать не будем.

Просить не станем

Одна из первых просьб акима к бизнесу в апреле касалась приведения в порядок фасадов, входных групп магазинов, кафе, отелей. Лицо у города выглядело тогда обшарпанным. Причин было две - весна и пандемия, которая высосала деньги из бизнеса, не давая зарабатывать.

Подходы к зданию, где несколько торговых точек и аптека выглядят удручающе

По Закону РК «Об архитектурной, строительной и градостроительной деятельности» владельцы недвижимости обязаны следить за состоянием своих объектов, напомнил аким.

- В реальности у нас очень много владельцев зданий, которые не следят за состоянием фасадов, входных групп, вывесок, - продолжил он. - В ходе работы, проведенной отделом архитектуры с апреля текущего года по настоящее время, отработаны объекты по проспекту Аль-Фараби, на улицах Байтурсынова, Победы, Пушкина, Алтынсарина, Текстильщиков, Карбышева, Мауленова, Леонида Беды, Воинов-Интернационалистов, Тауелсиздик. Выявлены нарушения, проведена разъяснительная работа с собственниками, оговорены сроки исправления нарушений. Многие проявили ответственность и привели в порядок свои фасады, территории. По адресу Тауелсиздик, 118 «А», где сейчас открылась частная школа, прекрасно отремонтировано здание, а ведь с 2018 года были проблемы по фасаду. Магазины «Жагат», «Министерство подарков», «Али-Баба» - это тоже положительные примеры, владельцы оперативно отреагировали. Получали, конечно, уведомления, кто-то штраф получил. Из 82 проверенных по 58 составлены административные материалы. По части 1 ст. 505 КоАП РК привлечено 49 организаций. Понятно, что сейчас мы в зиму входим и какие-то виды работ сделать будет невозможно. Но я хотел бы попросить, чтобы к весне подготовились. Мы не можем каждый год ходить и просить вас привести в порядок ваш собственный магазин. Есть правила, там все четко регламентировано. Поэтому просто не обижайтесь на то, что со следующего года будем принимать жесткие меры. Будем считать, что сегодня весь бизнес получил от акимата устные уведомления, следующим шагом будут штрафы. Предупреждаю. Не то чтобы я хотел кого-то напугать, но есть статья закона, она должна быть работающей.

Цветы в грязи не растут

Вопросов именно от бизнеса акиму было немного. Острых, дискуссионных не прозвучало. Поэтому, наверно, запомнилось выступление индивидуального предпринимателя Смаиловой.

Хозяйка этого магазина рада бы цветы рядом посадить, но вечные раскопки не дают

- Вы говорите, цветы сажайте, благоустройство делайте. Мы бы рады, но нет же возможности, - сказала она. - У меня магазин по адресу Уральская, 37, это пристройка между двумя малосемейками. Магазину уже 18 лет, и все эти годы вокруг нас что-то роют. В основном «Костанай-Су». Золото они там ищут, что ли. Вечная грязь и провалы. Мы уже сами щебенку завозили, песок. Все в землю уходит. Ужас какой-то. Ходим там, как в колхозе. Сапоги, грязища, картонки под ноги кидаем. Ужас. Помогите нам. Сделайте что-нибудь.

Встал представитель ЖКХ. Получил поручение «отработать вопрос».

Корреспонденты «НГ» на следующий день съездили на место. И ужаснулись. И пожалели не только ИП, но и жильцов малосемеек, которые живут и детей растят в этом тоскливом, утопающем в грязи месте. Вот где нужна и детская площадка, и рекреационная зона, и благоустройство не дежурное, а солидное. Этот унылый пятачок - тоже ведь областной центр.

Свой месседж акимат населению и бизнесу озвучил. Понаблюдаем, как будет выполнено конкретно это поручение ликвидировать одну проблему в окрестностях одного магазина. Грязевой тест.

Фото Ксении РЕБИК