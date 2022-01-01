1 ноября 1967 г. горисполком Кустаная переименовал ул. Октябрьскую в ул. им. 50-летия Октября (сейчас ул. Дулатова).

2 ноября 1942 г. населенный пункт на станции Кушмурун Семиозерного района отнесен к категории рабочего поселка.

3 ноября 1987 г. средней школе № 4 Кустаная присвоено имя 151-й отдельной стрелковой бригады, сформированной в 1941 году.

5 ноября 1940 г. Кустанайский облисполком вынес постановление об открытии областной юбилейной выставки «20 лет Казахской АССР». Председателем комиссии для приема выставки утвержден председатель областного Совета народных депутатов Даниял Керимбаев.

7 ноября 1928 г. решением Кустанайского горсовета в целях большего вовлечения женщин в общественную работу и некоторого освобождения их от повседневного ухода за детьми открыт дошкольный детсад на 40 детей с содержанием за счет городского бюджета. Открытие детсада приурочено к годовщине Октября и предоставлено помещение по ул. Комсомольской, 83 (сейчас - пр. Абая), ранее занимаемое горсоветом. Детсаду присвоено название «Кустанайский городской детский сад им. Н. К. Крупской». В день открытия отправлена телеграмма Надежде Константиновне Крупской, а для детей устроена «Елка».

10 ноября 1937 г. состоялся 3-й пленум Кустанайского облисполкома, на котором из состава членов президиума и пленума облисполкома исключили как врагов народа председателя облисполкома Байдакова, секретаря обкома Курманалина, редактора областной газеты «Большевиктик жол» Сарходжаева, военкома Абдрахманова.

11 ноября 1938 г. Кустанайский горисполком вынес постановление об оказании скорой медицинской помощи только в несчастных случаях, требующих немедленной помощи: кровотечениях, ожогах, отравлениях, замерзании, удавлениях, поражениях электротоком, огнестрельных и ножевых ранениях, газовых отравлениях, падениях с высоты, переломах, родах, внезапных сердечных припадках. Станция скорой помощи работала круглосуточно во все части города, не выезжала к заразным и психическим больным, пьяным.

11 ноября 1961 г. решением Кустанайского горисполкома ул. Сталинградская переименована в ул. Рудненскую.

12 ноября 1952 г. В Кустанае открыт постоянно действующий маршрут «Советский базар» - «Почта» - «Вокзал» с 7 часов утра до 10 часов вечера.

14 ноября 1922 г. постановлением Кустанайского губисполкома лица, уличенные в приготовлении самогонки, бузы, подвергались наказанию в административном порядке: первый раз - штрафу на 10 тыс. руб. с заменой в случае несостоятельности общественными работами сроком на 1 месяц, во второй раз - штрафу на 25 тыс. руб. или заменой общественными работами на 2 месяца, в третий раз - штрафу на 50 тыс. руб.

14 ноября 1941 г. вышло постановление ЦК КП(б)К «О формировании национальных войсковых соединений Казахской ССР».

14 ноября 1942 г. в целях осуществления закона о всеобуче Кустанайский облисполком организовал при школах городов, райцентров, совхозов Кустанайской области буфеты и горячие завтраки.

15 ноября 1892 г. в п. Назаровка Кустанайского уезда родился участник борьбы за советскую власть в Кустанайском уезде Лаврентий Игнатьевич Таран. В январе 1918 года на l уездном съезде Советов Таран был избран председателем уездного исполкома. После захвата уезда белочехами был арестован и заключен в тюрьму. После освобождения Кустаная красными партизанами возглавил партизанский отряд, посланный в Тургай на соединение с регулярными частями Туркестанского фронта. На подступах к Тургаю партизанский отряд был разоружен и расстрелян. Именем Тарана были названы район Кустанайской области и улица в Кустанае.

15 ноября 1955 г. решением Кустанайского облисполкома принято по акту здание второй в городе поликлиники по ул. Гоголя, 77, восстановленной Кустанайским трестом Министерства городского и сельского строительства.

19 ноября 1942 г. постановлением Кустанайского облсовета создана областная комиссия по трудоустройству и трудообучению инвалидов ВОВ.

19 ноября 1954 г. Кустанайский облисполком утвердил детальный проект планировки и застройки первой очереди жилищного строительства Соколовского горно-обогатительного комбината, выполненный Ленинградским отделением «Горстройпроект».

20 ноября 1957 г. Кустанайский горисполком принял решение о благоустройстве улиц Советской (Байтурсынова), Калинина (Алтынсарина), пл. Революции (Победы) и Гоголя. Планировали устройство тротуаров, наладить уличное освещение, установить газонные изгороди.

22 ноября 1940 г. Мендыгаринский РК КП(б)К ходатайствовал о передаче здания бывшей церкви под школу механизации. Кустанайский облисполком в просьбе отказал и рекомендовал использовать помещение под районный клуб.

25 ноября 1921 г. образован Кустанайский губернский комиссариат по военным делам Киргизского краевого комиссариата (губвоенкомат).

25 ноября 1942 г. решением суженного состава Кустанайского облисполкома в целях обеспечения формируемых национальных войсковых соединений обмундированием на фабрике «Большевичка» изготовлено брюк ватных - 200 шт., гимнастерок - 100, нательных рубах - 250, кальсон - 500, портянок теплых - 300, вещмешков - 150; облпромсоюзом изготовлено шапок-ушанок - 900, полушубков - 200, котелков - 371.

29 ноября 1940 г. решением Кустанайского облисполкома организована бруцеллезнай больница в Кустанае со стационаром на 30 коек в помещении по ул. Тарана и Советской (Байтурсынова).

29 ноября 1955 г. Кустанайский облисполком обратился в президиум Верховного Совета Каз. ССР с предложением о преобразовании рабочего поселка Кушмурун Семиозерного района в город Кушмурун областного подчинения (не было исполнено).

30 ноября 1929 г. Кустанайский окружком ВКП(б) констатировал, что округ вступил в полосу массовой коллективизации сельского хозяйства. Основой колхозного движения в округе являлись: организация трех МТС, наличие двух тракторных колонн, наличие двух совхозов и дополнительно трех зерносовхозов, мероприятия по сплошной коллективизации двух крупнейших районов - Федоровского и Карабалыкского.