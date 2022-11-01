Об открытом колодце на перекрестке улиц Баймагамбетова и Павлова, ближе к магазину InMart, сообщила «НГ» жительница Костаная Нагима ИСКАКОВА.

Перекресток ул. Баймагамбетова и Павлова. Сначала провалилась брусчатка, потом - крышка

- Провалилась брусчатка, а вместе с нею и крышка канализационного люка, - рассказала она. - Пока не совсем ушла вглубь, но, если бежать на остановку автобуса рано утром или вечером, когда уже темно, легко можно влететь. В лучшем случае упасть и ушибиться, в худшем - ногу сломать. Главное, брусчатка вокруг колодца начала вываливаться давно, люди веточки втыкали, чтобы наметить опасность. А примерно неделю назад все стало совсем плохо.

Фото Галины КАТКОВОЙ

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Если вы увидели колодец без крышки, сообщите об этом в редакцию «НГ» по тел.: 53-69-95, 53-51-51, на WhatsApp 8-747-907-57-92, по адресу ng@ng.kz, на сайте www.ng.kz. Также можно позвонить в ГКП «КТЭК» по тел.: 57-68-63, 51-37-35, в ГКП «Костанай-Су» по тел.: 22-25-00, в РДТ АО «Казахтелеком» по тел.: 57-31-25, 57-31-26, 57-31-45 или в службу оперативного реагирования отдела ЖКХ акимата Костаная по тел. 109.

Мы опубликуем фотографию опасного места и выясним, какой коммунальной службе принадлежит колодец. Вместе мы сделаем город безопаснее!