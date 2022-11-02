О свалке рядом с контейнерами во дворе дома № 100 по пр. Аль-Фараби сообщила «НГ» жительница Костаная, пенсионерка Нина РЯБКО. Она рассказала, что контейнеры регулярно переполнены отходами, а рядом с ними - горы деревянных ящиков, картонных коробок.

Пр. Аль-Фараби, 100. Куча ящиков растет за контейнерами

- Понятно, что коробки и ящики в таком количестве сваливают сотрудники магазинов, - возмущается Нина Рябко. - Сейчас же куда ни плюнь - практически везде магазинчик, особенно на первых этажах домов. Эти контейнеры находятся в окружении таких домов и магазинчиков. В итоге мусор у нас и перед, и за контейнерами.

Перед контейнерами тоже много мусора

По указанному адресу корреспонденты «НГ» увидели кучу деревянных и пластиковых ящиков за мусорными контейнерами, картонки и отходы перед ними.

Пр. Аль-Фараби, 96, Спустя две недели свалка пополнилась матрасами, подушками и цветами

Свалка напротив дома № 96 по пр. Аль-Фараби, о которой «НГ» писала две недели назад, стала еще больше. Здесь мусор так же скапливается и перед контейнерами, и за ними.

За контейнерами мусора стало чуть меньше, сейчас там только кусок линолеума

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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