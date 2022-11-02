В этом выпуске проекта «Старые фотографии» - о системе образования 20-30-х годов прошлого века

«НГ» продолжает проект «Старые фотографии». Свидетельства разных лет истории Костанайской области, причем не только официальной, - в нашей рубрике «Хранить вечно». Какими были школы, учителя и ученики сто лет назад? Чем они жили, что тревожило, радовало и волновало их? Как через их судьбы прошли гражданская война, НЭП, голод, коллективизация, ликвидация неграмотности?

Слушатели курсов учителей. Кустанай, 1924 г.

К 1 января 1920 года только в Кустанайском уезде действовали более 100 школ, начали работать кружки ликбеза. Педагоги, а их насчитывалось более 700, объединились в «Красное учительство». По переписи 1920 года неграмотные среди казахского населения составляли 95,5%, среди русских - 78%, среди украинцев - 75%, немцев - 63%. Грамотностью тогда считалось умение читать и считать.

Учители Махмут Туякбаев с семьей. Кустанай. Дата не установлена

Несмотря на экономическую разруху, в 1924 году в Кустанайской губернии рабтали 60 казахских, 115 русских, 6 немецких и 3 татарские школы. В 1923 году были открыты педтехникум и низшая сельскохозяйственная школа, в которых параллельно действовали русские и казахские группы. В вузы страны в год в среднем из нашего региона отправлялись 20 юношей и девушек, в Оренбургский рабфак - 10 человек.

Слет пионеров Кустаная. 1925 г.

В голодные годы обострилась проблема педагогических кадров. В 1923-1924 учебном году в школах работал 471 учитель, из них высшее образование имели 9, окончили учительские институты - 4, учительские семинары - 43 человека. 151 человек имел лишь низшее образование. В казахских школах работали 158 учителей. Для переподготовки педагогических кадров в Кустанае открыли курсы, действовавшие в летний период.

Учащиеся Кустанайского педагогического техникума. 27 января 1927 г.

Кроме школ, в губернии создали 122 пункта по ликвидации неграмотности, из них для русских - 71, казахов - 50, татар - 1.

Первый выпуск Кустанайского педагогического техникума. 7 июня 1927 г.

Детское движение зародилось в губернии в декабре 1923 года. Первая пионерская организация возникла в Кустанае при железнодорожной станции, объединив 30 детей железнодорожников. В мае 1924 года в губернии был 301 пионер. Движение привлекало новизной и романтикой.

Свидетельство Зои Болговой об окончании Кустанайской Советской школы 1-й ступени. 1930 г.

Обучение в казахских школах велось на основе арабской письменности. Для облегчения занятий и проблемы мугалимов решили внедрить новый «латинизированный» шрифт. Кампания получила размах с весны 1929 года.

Пионерский отряд школы № 4 Кустаная. 1935 г.

По сведениям Кустанайского окружного статистического бюро, население Кустаная к середине 1925 года составляло 22 423 человека. Из них мужского пола - 10 827 человек, женского - 11 596 человек.

Автобиография учителя школы им. 20-летия Октября Сошкина Н. И. 21 декабря 1937 г.

Аттестат Бигайши Ергалиевой об окончании Казахской средней школы им. Джамбула в Кустанае. 1940 г.

Фото облгосархива