При предъявлении удостоверения личности часто говорят, что не похож на себя. Обратился в ЦОН. Там сказали, что я должен поменять удостоверение личности, несмотря на то, что оно бессрочное. Причем просто так заменить его не смогу, нужно привести с собой трех свидетелей, которые бы подтвердили мою личность. Реально ли нужны свидетели и из числа кого? Что делать в тех случаях, если в ЦОНе выдали удостоверение личности, на котором ты уже на себя не похож? Можно ли от него сразу отказаться?

Николай НИКОЛАЕВ, пенсионер, Лисаковск

Комментарий

Как сообщили «НГ» в отделе документирования миграционной полиции Костаная, в последнее время участились случаи мошенничества с документами, особенно с удостоверениями личности. Поэтому правила получения документов ужесточили.

- Бывают случаи, когда человек совсем не похож на себя, тогда в ЦОНе просят привести трех свидетелей, это законное требование, - пояснила начальник отдела документирования миграционной полиции Костаная Гульжанат КУДЕБАЕВА. - Свидетелей приводят из числа родственников или соседей, которые знают заявителя больше 10 лет. Они приходят с удостоверениями личности, заявитель пишет объяснительную о том, что он состоит в родстве с этими людьми или знает их больше 10 лет. Все это делается для того, чтобы удостоверение не получил другой человек, который, к примеру, просто нашел чужой документ, но хочет воспользоваться ситуацией.

А в случае, если заявитель недоволен своей фотографией до или при получении документа, он не должен писать расписку о согласии на его получение, объяснила Кудебаева. И попросить сделать новый, с другой фотографией.

Заявители могут самостоятельно поменять удостоверение электронным способом, если оно не просрочено. Во всех остальных случаях - просроченный документ, утеря, непохожее фото - нужно прийти в ЦОН.