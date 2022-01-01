Пирог из разряда «гость на пороге»

На мысль испечь такой меня натолкнула цветная капуста. Купила на ярмарке большую головку. Пока разделывала для заморозки, отламывались самые маленькие кочешки. Целая горсть таких набралась. Можно бросить в суп, а можно - в быстрый пирог. В очень быстрый.

Заливной пирог - блюдо быстрое, демократичное и вкусное / Фото lediveka.ru

Для него в холодильнике нашлись еще грибы. У меня остатки вешенок, хотя шампиньоны были бы предпочтительнее. Еще лежал кусочек копченой куриной грудки. Пригодился, конечно, хотя мясо можно брать любое буквально, вплоть до остатков жаркого, отварного языка и так далее. А можно и вообще без мяса этот пирог собирать.

Он из разряда заливных. И начинка у него может быть самой разнообразной. Хотела было написать, что блюдо бюджетное, но цена на яйца, которых в тесте немало, сегодня такова, что пирог стремительно становится деликатесной закуской. Шутка.

Итак, цветную капусту отварить пару минут в соленой воде. Откинуть на дуршлаг. Можно брать брокколи, можно крупно нарубить белокочанной и тоже отварить слегка. На растительном масле поджарить лук, добавить нашинкованную морковь, тушить до мягкости, положить капусту и тушить еще минутку.

Грибы порезать, быстро обжарить до корочки без соли, чтобы сок не пускали.

Сделать тесто, в которое, кроме яиц, сметаны и муки с разрыхлителем, щепотки соли и ложечки сахара надо положить еще и майонез (прикрываю голову руками от воображаемых ударов со стороны гурманов, но по рецепту надо). Прямо в тесто можно добавить сухих трав или даже зелени свежего укропа. Дальше можно действовать двояко. Все ингредиенты начинки перемешать с тестом. Вылить массу в смазанную маслом и густо посыпанную сухарями форму. И печь при 180 градусах полчаса, до красивого «загара».

Можно вылить в форму половину теста, на этом слое равномерно разложить начинку, вылить остатки теста. Печь. Так будет больше похоже на классический пирог.

Но в обоих случаях вы будете иметь на выходе легкий, пористый пирог-запеканку. Говорят, в него можно и сыра тертого добавить, но мне показалось, что он уплотнил тесто. Поэтому пеку без сыра, Думаю, любителям можно посыпать сыром верх пирога.

Ингредиенты

3 ст. л. муки, 120 г сметаны, 120 г майонеза (можно легкого), 3 средних яйца или 2 крупных, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли, 1 ч. л. сахара, по 150 г грибов, цветной капусты, вареной курятины или ветчины, 1 средняя луковица, 1 средняя морковь.