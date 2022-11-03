Установка сотни новых остановочных павильонов стала поводом для беспокойства костанайцев

26 октября отдел ЖКХ акимата Костаная сообщил в Instagram о заключении договора с алматинским ТОО «Айым-2020» на установку до конца ноября 100 новых остановочных павильонов. А также о том, что старые остановки из центра города демонтируют и перенесут на окраины. Что думают об этом костанайцы и что отвечают чиновники, в репортаже «НГ».

«От ветра не спрятаться!»

Старые советские остановки, в основном железные и бетонные, хоть и выглядели несовременно, но надежно защищали пассажиров от непогоды. Сейчас в областном центре ставят большей частью железные павильоны со стеклянными стенками. От дождя и снега они защищают плохо, а стекла часто разбивают вандалы. В публикации в Instagram отдел ЖКХ использовал иллюстрацию похожей остановки - железной со вставками из стекла и деревянной лавочкой. Она зеленого цвета, спереди на стекле можно разглядеть герб Костаная. Макет вызвал вопрос: значит ли это, что власть к горожанам совсем уж не прислушивается?

В комментариях к публикации писали, что во многих районах пропали павильоны. Но в основном сетовали, что такие остановки не спасают от непогоды, что устанавливают их и демонтируют старые не вовремя - не по погоде.

Похожую публикацию в тот же день в Instagram разместила и служба iKomek. В комментариях к ней тоже возмущались: остановки нового типа в микрорайонах Аэропорт, Северо-Западный и Костанай-2 продувает со всех сторон. Вспоминали высадку цветов алматинскими подрядчиками и делали вывод, что из этой затеи также не выйдет ничего хорошего.

Жаловались и в редакцию «НГ».

- В районе магазина «Лента» и бывшего троллейбусного депо пропали остановки. Они хоть и не шикарные, но в них можно было от ветра спрятаться, а сейчас просто остались урны под мусор на месте остановок, - возмущалась 27 октября девушка, которая представилась Анастасией. - Дети ждут автобусы на ветру, от него нигде не спрятаться. Почему у администрации города такое отношение к людям?! Понятно, что хотят заменить, но можно это сделать, когда на улице хорошая погода, а не такая, как сейчас: дождь, снег, ветер и метель.

«Советские были гораздо лучше!»

1 ноября корреспонденты «НГ» проехали по ул. Каирбекова, начали от перекрестка с ул. Гоголя. О демонтаже павильонов с двух сторон накануне сообщила в Instagram жительница Костаная Оксана ТОРОПОВА.

Оксана Торопова показывает остановку «Ул. Гоголя», раньше здесь стоял павильон / Фото Ксении РЕБИК

- В тот день я шла с маленьким сыном, был снег с дождем, - рассказала она «НГ» на месте бывшей остановки. - Такси заказать не получилось, вспомнила, что рядом есть остановка, думала, на автобусе проще будет, да и можно спрятаться от непогоды. Но, когда пришла, увидела только одну скамейку. Это очень неудобно, не знала, чем ребенка накрыть. Раньше тут стояла хорошая железная остановка, еще советская. Помню, как прятались здесь летом от дождя. Я думала, что остановки будут ставить там, где их не было, но зачем они убрали хорошую остановку, непонятно. Часто прихожу на новые остановки и вижу разбитое стекло. Летом даже от солнца в ней не спрятаться! Я хочу, чтобы у нас поставили нормальные остановки, чтобы их не продувало, чтобы не разбивали, чтобы можно было зайти и спрятаться.

Павильоны на ул. Доненбаевой явно не защищают от погоды / Фото Андрея СКИБЫ

Проехали в район пивзавода. По пути видели несколько старых остановок из железа синего цвета. Попадались и новые, стеклянные, а также несколько мест, где уже провели демонтаж. На пивзаводе убрали остановки с двух сторон, на их месте - только ямы от штырей на асфальте и урны. Лавочек нет.

Ждать автобус на остановке «Пивзавод» приходится под открытым небом... / Фото Ксении РЕБИК

- На автобусе я езжу редко, на пенсии больше дома сижу, - рассказала женщина, ожидавшая пригородный автобус. - Сегодня вот пришлось. Я видела, как здесь остановку убрали где-то неделю назад, и много, где по городу, так. Погода плохая в последние дни, а прятаться некуда! Даже в стеклянных остановках лучше стоять, чем на открытом воздухе. У нас еще люди такие, что разбивают их. А вообще, самые лучшие остановки советские.

На улице шел дождь, было холодно. По словам пенсионерки, автобус она ждала уже около получаса.

...как и на остановке «Тепличный комбинат» / Фото Ксении РЕБИК

На остановке «Тепличный комбинат», в районе магазина «Лента», с одной стороны остановку демонтировали, на ее месте стояли две урны. На другой стороне - старый павильон с треугольной крышей, железный, с элементами из бетона, который, хоть и продувается ветром, но неплохо защищает от дождя. Здесь сидели двое мужчин.

Сабиржан Яхин: «Бетонные остановки сейчас только на трассах стоят, к сожалению» / Фото Ксении РЕБИК

- Около ТРЦ «Kostanay Plaza» хорошая остановка стоит. Стеклянные новые я особо не видел, в центре редко бываю, - рассказал пенсионер Сабиржан ЯХИН. - Вот еще помню, где базар, там хорошие остановки. Бетонные сейчас в основном только на трассах стоят, к сожалению, в городе такие редко вижу.

Павильон на остановке «Тепличный комбинат» сделан из железа и бетона / Фото Ксении РЕБИК

- Дурдом какой-то! Бедные люди мучаются, не могут даже присесть! - возмущается второй мужчина. - Спина болит у людей, там же старики стоят, да и дети. Пусть даже из стекла сделают, но так, чтобы в ней хотя бы спрятаться можно было. А вообще, надо было это весной или летом делать, а не сейчас, когда холодно. А еще народ у нас такой: сейчас сделают новые остановки, так ведь сломают же! А эта остановка еще совдеповская, она, наверное, одна на весь город такая осталась. На века делали!

«Теперь будут закрытые»

- Ранее был опубликован предварительный эскиз остановочного павильона, - сообщил «НГ» 2 ноября пресс-секретарь акима Костаная Мажит ШУЛЕНОВ. - А вообще, остановки будут закрытые, они полностью защищают пассажиров от осадков и продувания ветром. Старые не выполняли эту функцию, потому их решили заменить, была проведена ревизия. На данный момент демонтированы и установлены на окраинах города 30 старых павильонов, которые защищают от непогоды, их ставят в те места, где раньше остановок не было: это Дружба, микрорайоны Костанай-2, Кунай, на ул. Киевской и Узкоколейной.

Многие костанайцы хвалят остановку на ТРЦ «Kostanay Plaza», которая когда-то обогревалась / Фото Андрея СКИБЫ

В Instagram отдел ЖКХ и iKomek также разместили информацию о закрытой остановке и опубликовали уже новый эскиз. Такая новость многих обрадовала, но люди все равно писали, что снизу, скорее всего, будет задувать.

Окончательный эскиз новых остановок / Фото предоставлено акиматом Костаная

В комментариях специалисты отдела ЖКХ пояснили, что установкой павильонов в областном центре занимается именно алматинская фирма, так как один из принципов госзакупок - предоставление потенциальным поставщикам равных возможностей для участия. Павильоны устанавливают именно осенью, так как после выделения бюджетных средств был объявлен конкурс, который проводится не менее 60 календарных дней.

Павильон по ул. Темирбаева в районе вокзала. Раньше такие стояли на остановке «Ул. Гоголя» / Фото Андрея СКИБЫ

Согласно информации на сайте госзакупок, подрядчик и отдел ЖКХ заключили договор 6 сентября, итоговая сумма - 98 млн тенге, то есть стоимость одной остановки - 980 000 тенге.