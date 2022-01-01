Президент фонда «Адил соз» Тамара Калеева предложила ввести в законодательство «право журналиста на ошибку» и освобождать от ответственности, если он действовал добросовестно в интересах общества и это доказано в суде. Нужна ли такая поправка? Да. Журналисты помогают налогоплательщикам контролировать действия власти.

Да. Журналистские расследования помогают обществу бороться с коррупцией.

Нет. Очень трудно отличить «интересы общества» от заказной проплаченной статьи.

Нет. Журналистика - такая же профессия, как остальные. За ошибки должны отвечать все.

