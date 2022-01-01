Куда пойти с 3 по 9 ноября
Потехе - час!
|
Заведение
|
Дата и время
|
Что состоится
|
Областной театр кукол
ул. Перронная, 20,
тел.: 90-10-29, 90-11-39
|
5 ноября,
12.00
|
«Гусенок», Н. Гернет, сказка
|
6 ноября,
12.00
|
«Маленькая фея», В. Рабодан, сказка
|
Областной казахский театр драмы им. И. Омарова
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
|
6 ноября,
17.00
|
«Алаштың Ахметі», Ө. Ахмет, драма-элегия
|
9 ноября,
10.00
|
«Бұртима», М. Супонин, ертегі
|
Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
|
3 ноября,
18.00
|
«Одного кто знает?», Б. Швайгер, монодрама
|
4 ноября,
18.30
|
«Свободная пара», Дарио Фо, Франка Раме, лирическая комедия (18+), премьера
|
5 ноября,
12.00
|
«Малыш и Карлсон», А. Линдгрен, сказка
|
5 ноября,
17.00
|
«Свободная пара», Дарио Фо, Франка Раме, лирическая комедия (18+), премьера
|
6 ноября
12.00
|
«Два веселых гуся», М. Супонин, сказка
|
Областная картинная галерея
ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
|
В течение месяца
|
«Туған жерге тағзым» - персональная выставка члена Союза художников Республики Казахстан, члена Евразийского союза дизайнеров Рената Елубаева
|
В течение месяца
|
«В мире нарисованных животных» выставка работ учеников частной школы им. Л. И. Русина
|
Областная филармония им. Е. Умурзакова
мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar saraiy,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
|
5 ноября,
19.00
|
Концерт Государственного ансамбля танца Республики Казахстан «Салтанат» Министерства культуры и спорта Республики Казахстан «Би алемінде»
|
10 ноября,
18.30, 21.30
|
Концерт Турсунбека Кабатова
|
Костанайская областная универсальная научная библиотека им. Л. Н. Толстого
ул. Алтынсарина 111,
тел.: 50-03-54, 50-06-71
|
В течение месяца
|
«Дорогами родного края» - выставка пейзажей костанайского художника Олега Кускова
Спортафишка
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Что
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Где
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Когда
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Баскетбол. Чемпионат РК среди мужских команд национальной лиги. «Тобол» - «Актобе»
|
Костанай, СРК «Костанай»
|
3 ноября, 19.00
|
Хоккей. Чемпионат РК. «Горняк» - «Номад»
|
Рудный, Дворец спорта «Горняк Арена»
|
3-4 ноября, 16.00
|
Кикбоксинг. Чемпионат области среди молодежи 2005-2006 г. р., кадетов 2007-2008 г. р.,2009-2010 г. р., 2011-2012 г. р., 2013-2014 г. р.
|
Костанай, СК «Султан»
|
3-5 ноября
|
Бокс. Международный турнир среди мужчин (элита)
|
Костанай, Школа бокса, ул. Гашека, ¼
|
3-5 ноября
|
Борьба дзюдо. Открытый областной турнир среди юношей 2008-2009 г. р. и 2010-2011 г. р
|
Костанай, СРК «Костанай»
|
3-8 ноября
|
Борьба дзюдо. XII открытый областной турнир на призы акима Амангельдинского района среди юношей 2007-2008 г. р.
|
п. Амангельды
|
4-6 ноября
|
Гандбол. Чемпионат РК среди юношей 2009 г. р. и моложе посвященный памяти мастера спорта А. Каунова
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Костанай, ДЮСШ № 1
|
3-7 ноября
|
Баскетбол. Чемпионат области среди девушек 2009 г. р.
|
Тобыл
|
5-7 ноября
|
Хоккей. Чемпионат РК. «Горняк» - «Алматы»
|
Рудный, Дворец спорта «Горняк Арена»
|
8-9 ноября, 16.00
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