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Куда пойти с 3 по 9 ноября

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20,

тел.: 90-10-29, 90-11-39

5 ноября,

12.00

 

«Гусенок», Н. Гернет, сказка

 

6 ноября,

12.00

«Маленькая фея», В. Рабодан, сказка

 

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

6 ноября,

17.00

«Алаштың Ахметі», Ө. Ахмет, драма-элегия

9 ноября,

10.00

«Бұртима», М. Супонин, ертегі

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

3 ноября,

18.00

«Одного кто знает?», Б. Швайгер, монодрама

4 ноября,

18.30

«Свободная пара», Дарио Фо, Франка Раме, лирическая комедия (18+), премьера

5 ноября,

12.00

«Малыш и Карлсон», А. Линдгрен, сказка

5 ноября,

17.00

«Свободная пара», Дарио Фо, Франка Раме, лирическая комедия (18+), премьера

6 ноября

12.00

«Два веселых гуся», М. Супонин, сказка

Областная картинная галерея

ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

«Туған жерге тағзым» - персональная выставка члена Союза художников Республики Казахстан, члена Евразийского союза дизайнеров Рената Елубаева

В течение месяца

«В мире нарисованных животных» выставка работ учеников частной школы им. Л. И. Русина

Областная филармония им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar saraiy, 

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

5 ноября,

19.00

Концерт Государственного ансамбля танца Республики Казахстан «Салтанат» Министерства культуры и спорта Республики Казахстан «Би алемінде»

10 ноября,

18.30, 21.30

Концерт Турсунбека Кабатова

Костанайская областная универсальная научная библиотека им. Л. Н. Толстого

ул. Алтынсарина 111,

тел.: 50-03-54, 50-06-71

В течение месяца

«Дорогами родного края» - выставка пейзажей костанайского художника Олега Кускова

Спортафишка

Что

Где

Когда

Баскетбол. Чемпионат РК среди мужских команд национальной лиги. «Тобол» - «Актобе»

Костанай, СРК «Костанай»

3 ноября, 19.00

Хоккей. Чемпионат РК. «Горняк» - «Номад»

Рудный, Дворец спорта «Горняк Арена»

3-4 ноября, 16.00

Кикбоксинг. Чемпионат области среди молодежи 2005-2006 г. р., кадетов 2007-2008 г. р.,2009-2010 г. р., 2011-2012 г. р., 2013-2014 г. р.

Костанай, СК «Султан»

3-5 ноября

Бокс. Международный турнир среди мужчин (элита)

Костанай, Школа бокса, ул. Гашека, ¼

3-5 ноября

Борьба дзюдо. Открытый областной турнир среди юношей 2008-2009 г. р. и 2010-2011 г. р

Костанай, СРК «Костанай»

3-8 ноября

Борьба дзюдо. XII открытый областной турнир на призы акима Амангельдинского района среди юношей 2007-2008 г. р.

п. Амангельды

4-6 ноября

Гандбол. Чемпионат РК среди юношей 2009 г. р. и моложе посвященный памяти мастера спорта А. Каунова

Костанай, ДЮСШ № 1

3-7 ноября

Баскетбол. Чемпионат области среди девушек 2009 г. р.

Тобыл

5-7 ноября

Хоккей. Чемпионат РК. «Горняк» - «Алматы»

Рудный, Дворец спорта «Горняк Арена»

8-9 ноября, 16.00