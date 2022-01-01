Мужской рецепт для всех

В этой рубрике обычно даем рецепты, которые не для всех. На любителя. На экспериментатора. Но этот исключение. Он - по заявкам. Однажды мы давали подобный, но дело было давно. Повторим по присланной просьбе, с небольшими ремарками. Ходит рецепт под разными названиями, одно из имен - мясо по-фламандски. Оно тушится в пиве с черным хлебом и горчицей. Получается мягкое мясо в густом соусе.

Мясо порезать кусочками примерно 3 на 3 см. Обсушить и порциями обжарить, чтобы корочка появилась. Но не допускайте горения жира. Он в блюдо пойдет. Вытащите мясо. Положите в казан нарезанный лук. Потом мясо. Залейте пивом и начинайте тушить, минут 30-40 на среднем огне, даже ближе к слабому. Потом мясо посолить, поперчить, добавьте специй - тмин, тимьян, можно лавровый лист. Накрыть двумя ломтями черного хлеба без корок, смазав их горчицей. Один - нашей крепкой, что слезу вышибает, другой хорошо бы сладкой французской. Добавить пива, чтобы было вровень с хлебом, и тушить до нужной вам мягкости мяса. На последних минутах кипения все перемешать, что хлеб разошелся в соусе. Я обычно добавляю еще чайную ложку меда, но это личный финт. И у хлеба срезаю только верхнюю черную корку, а та, что с боков прекрасно раскипает. Естественно, тушить можно не только говядину, но и свинину. Я как-то в хлебном соусе готовила ребрышки. Песня. Если мясо с жирком, беру темное пиво, для постного - светлое.

На килограмм мяса уходит около полулитра пива.