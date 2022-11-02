Об открытом участке теплотрассы за домом № 100 по пр. Аль-Фараби, недалеко от детской площадки, сообщила «НГ» жительница Костаная Нина РЯБКО.

Трубы за домом № 100 по пр. Аль-Фараби ждут изоляции с конца сентября

- Эти трубы у всех на виду, особенно после того, как в аллее, где они проходят, вырубили много деревьев, - пояснила Рябко. - Трубы довольно большие, изоляция ветхая, местами трубы абсолютно голые. Звонили и в ПКСК, и в КТЭК, кормят обещаниями с конца сентября, но трубы по-прежнему в плохом состоянии.

На месте корреспонденты «НГ» увидели теплотрассу среднего диаметра с очень ветхой изоляцией, местами ее нет совсем. Символично, что трубы практически упираются в надпись: «Народ, не терпите!»

Ул. Козыбаева, 96. Участок трубы напротив детского сада теперь с изоляцией

Три открытых участка трубы между детским садом и домом № 96 по ул. Козыбаева, о которых «НГ» писала две недели назад, сотрудники КТЭК изолировали.

Большой участок трубы, входящий в дом, закрыли рубероидом

На тонких трубах тоже появилась изоляция

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Присоединяйтесь!

Замечайте, фотографируйте участки теплотрасс без изоляции на улицах и во дворах Костаная. Сообщайте о них в редакцию «НГ» по телефону 53-51-51, присылайте по адресу ng@ng.kz, размещайте на сайте www.ng.kz. Поможем тепловикам сберечь наши общие деньги!