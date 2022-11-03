По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 28 пар. Самому молодому жениху - 21 год, невесте - столько же. Самому зрелому жениху - 39 лет, невесте - 35;

- зарегистрированы 7 разводов;

- зарегистрированы 43 новорожденных: 20 девочек и 23 мальчика. Самые популярные имена малышей: Марк, Али, Амалия. Самые редкие имена: Иванбек, Раислам. Самому молодому папе - 20 лет, маме - столько же. Самому зрелому папе - 39 лет, маме - 35;

- умерли 35 человек: 13 мужчин и 22 женщины.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступили 1 902 вызова, из них 815 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 376, из них 39 - к детям. Поступило 13 вызовов на ДТП. В авариях пострадали 16 человек, 11 из них были экстренно госпитализированы. В ДТП пострадали 3 ребенка;

- всего скорая помощь доставила в больницы 462 человека.

По данным костанайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 164 человека, из них поместили 151: 126 мужчин и 25 женщин.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- по области на пожары совершено 11 выездов, на случаи горения - 33 выезда. При пожаре погибли 3 человека.

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:

- зарегистрированы 125 уголовных правонарушений, в том числе 44 кражи, 22 мошенничества и 2 угона;

- разысканы 12 без вести пропавших лиц, один из разысканных не установлен;

- раскрыто 49 преступлений;

- зарегистрировано 10 наркоправонарушений: 3 наркопроступка, 5 фактов сбыта, 1 факт хранения, 1 факт контрабанды наркотических веществ;

- за выходные дни сотрудники полиции задержали 26 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.