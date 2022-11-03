В центре Костаная планируют построить многоэтажку, но в акимате не знают о проекте

Уже две недели «НГ» пытается выяснить, что будет построено в районе ДК профсоюзов, если быть более точным - по адресу ул. Победы, 70 «А». По слухам, коих очень много, здесь будет многоэтажка, возможно, даже две - участок под строительство отведен приличный, более 6 800 кв. м. В акимате же, словно в бункере, о начале стройки ничего не слышали. Оно-то понятно - земля частная, поэтому госорганы отчасти бессильны в вопросах регулирования. Но лишь отчасти.

Стройпроекта еще нет, но стройматериалы уже завезли / Фото Ксении РЕБИК

По данным информационной системы государственного земельного кадастра, участок находится в частной собственности. В отделе земельных отношений акимата Костаная после отправки официального запроса и уточнений их ответа по телефону в конце концов сообщили, что участок был приобретен у государства еще в 2007 году, за это время дважды сменил собственника. Первоначально земля предназначалась для строительства магазинов смешанных товаров, а затем - для их обслуживания.

По словам местных жителей, территория за зданием бывшего дворца культуры многие годы находилась в заброшенном состоянии, заросла деревьями, стала местом, где собирались любители спиртных напитков с вытекающими отсюда последствиями. Весной 2022 года, по наблюдениям жителей, участок вроде бы проредили от деревьев... Думали, что это реакция на их жалобы в акимат. Однако в марте, судя по данным земельного кадастра, собственник провел государственную оценочную стоимость этого земельного участка. Государство оценило эту территорию в 18,6 млн тенге.

Изменилось и целевое назначение - на строительство многоэтажного дома. В городском отделе архитектуры и градостроительства подтвердили: согласно генплану, здесь располагается селитебная территория. Но будущую стройку в том же ведомстве пока не могут прокомментировать. Все потому, что архитектурно-планировочного задания по указанному объекту госорган еще никому не выдавал. А значит, де-юре стройки нет.

Расчистку будущей стройплощадки завершили к концу октября / Кадр из видео, предоставленный читателем

Для уверенности «НГ» уточнила и в управлении государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК), известили ли их о строительстве чего-либо на этой территории. Но и там сообщили, что в их реестре нет уведомлений о начале производства строительно-монтажных работ.

Однако нам удалось подтвердить слухи о том, что здесь действительно планируется строительство многоквартирного жилого дома, и это пока - на стадии проектирования. По крайней мере, так указано в документе, фотокопию которого прислал житель соседнего дома. Бумага, выданная ГКП «КТЭК» 29 сентября 2022 года, содержит технические условия на перенос участка теплосети. К слову, существование и содержание данного документа в теплокомпании подтвердили.

Техусловия выданы директору ТОО «Елена Д» Ивану Марару. С этой строительной компанией, особенно с ее традиционным подходом к работе без согласований, читатели «НГ» уже знакомы. Например, 17 сентября 2022 года ТОО оставило без горячего водоснабжения весь Костанай, повредив при раскопках кабель, подающий электроэнергию в ТЭЦ. Или вот более древний случай: по сообщению местных СМИ, в 2017 году в Лисаковске это же ТОО демонтировало стадион без каких-либо договоренностей с местным отделом строительства, более того, конкурс по госзакупкам не был еще завершен. Но к работе строители уже приступили, ссылаясь на намерение помочь акимату. От лисаковского отдела ЖКХ даже вроде бы поступило заявление в полицию, но дело прекратили, пишут в СМИ. В конце 2017 года по данной ситуации начался судебный процесс - один из участников конкурса не согласился с проведением конкурсной процедуры. Но уже в мае следующего года, по сообщениям СМИ, заместитель акима на заседании общественного совета озвучил, что подрядчиком в проекте реконструкции стадиона определено ТОО «Елена Д».

Кстати, по данным Комитета по статистике Министерства финансов РК, у ТОО «Елена Д» несколько видов деятельности: прочие отделочные работы, прочие строительные работы, требующие специальной квалификации, строительство нежилых зданий, за исключением стационарных торговых объектов категорий 1, 2, кровельные работы, монтаж систем водоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха, покрытие полов и облицовка стен. Вида деятельности «строительство жилых зданий» в этом перечне нет. Хотя «НГ» писала о том, что в Костанае эта фирма строит жилые многоэтажки по улицам Темирбаева и Толстого. Причем эти объекты тоже сопровождают скандалы, связанные в том числе с отсутствием согласования действий ТОО с госорганами.

Но вернемся к будущей стройке многоквартирного дома. Проекта пока еще нет, но здесь уже расчистили территорию, завезли стройматериал. Это дело собственника, заявили в акимате. Конечно, мы понимаем, что в этом нет ничего незаконного - хочет и завозит. Однако правонарушением можно считать незаконную вырубку деревьев - на этой территории их было около сотни. В отделе ЖКХ сообщили, что о проведении данных работ не знали, согласований с ними не было. И уточнили: несанкционированная вырубка деревьев влечет ответственность в виде административного штрафа в размере 30 МРП. Кроме этого, владелец участка должен компенсировать вырубленные зеленые насаждения в 50-кратном размере, место либо согласовать с акиматом, либо в пределах радиуса 1 км от данного участка. На вопрос, привлекли ли к ответственности собственника, в отделе ЖКХ пояснили, что найти его не могут. Но сообщили, что две недели назад земельный участок снова продали - сотруднику отдела ЖКХ удалось связаться с представителем ТОО «Елена Д» (чего «НГ» не может сделать уже три дня) и в строительной компании сказали, что землю продали ТОО Nurcom Building.

ТОО Nurcom Building с 2022 года начало снова платить налоги / Скриншот с сайта pk.uchet.kz

Мы поинтересовались историей этого предприятия. На рынке компания существует с 2000 года. Ее вид деятельности (в отличие от ТОО «Елена Д») - строительство жилых зданий. В этом году ТОО Nurcom Building будто ожило, судя по показателям налоговых отчислений: с 2016-го по 2021 год включительно они были равны нулю. В 2022 году у компании наблюдаются финансовые движения. Кстати, летом ТОО прошло перерегистрацию, сменив юридический адрес. Из Астаны компания переехала в Костанай, является соседом по офисному зданию с ТОО «Елена Д» - у них один адрес ул. Карбышева, 30 «А».

Возможно, совпадение. Возможно, история с продолжением.