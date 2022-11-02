Трудная борьба за здоровье
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
В 127-м туре «Нужных денег» помогаем девушке и ребенку
Для того чтобы в полной мере удовлетворить заявки участников, нужно собрать 885 000 тенге. Полагаем, что эта сумма посильна для нашего благотворительного проекта.
«Космос» зовет
21-летняя Балшекер КСТАУВА из Костаная давно знакома нашим читателям. Впервые участвовала в проекте «Нужные деньги» в 18-м туре, тогда ей было 12 лет. Всего же на ее счету 8 туров проекта в разные годы. В последний раз наши читатели помогали Балшекер в 121-м туре.
«Космос» помогает Балшекер приблизиться к мечте / Фото из личного архива
У девушки ДЦП, с самого детства она борется за возможность ходить. Благодаря регулярным курсам реабилитации прогресс есть, хоть его и нельзя назвать быстрым. Но терпеливая и целеустремленная Балшекер не из тех, кто сдается. Ей удалось научиться ходить с поддержкой, и это не предел. Девушка мечтает ходить, не опираясь на ходунки или чью-либо руку. Сейчас, пока главная цель еще не достигнута, Балшекер серьезно увлекается танцами на колясках, причем занимает призовые места на конкурсах. Но представьте, как же она хочет танцевать, не сидя в коляске, а по-настоящему...
Раньше Балшекер ездила в столичный реабилитационный центр для занятий на тренажере «Локомат». Положительная динамика после этих занятий была, но не столь быстрая, как ждала девушка. И вот в этом году Балшекер узнала о новом средстве реабилитации - тренажере «Космос». Этот тренажер используется для восстановления двигательных функций космонавтов после пребывания на орбите.
- Ощущения от занятий на этом тренажере просто космические, - делится Балшекер. - Я после одного курса ощутила разницу с «Локоматом». «Космос» дает мне больше эффекта. Я теперь могу долго стоять самостоятельно и при этом еще активно двигаю руками, можно сказать, танцую на месте. Маме меня уже не так тяжело поддерживать при ходьбе. Я почувствовала, что стала ближе к мечте. Только мне нужно продолжать заниматься на «Космосе». Хотя бы два раза в год - это минимум. Но нам тяжело оплатить реабилитацию. Помогите мне, пожалуйста, я очень-очень хочу ходить. И, конечно, хочу танцевать.
Надежды Балшекер не пустые, с ее характером можно многое преодолеть. Но материальные трудности не позволяют ей часто пользоваться услугами Центра реабилитации в Астане.
Курс из 30 занятий на тренажере «Космос» в столичном центре подорожал и стоит теперь 550 000 тенге.
Мама не работает, потому что дочь пока нуждается в ее помощи, у папы сдельная оплата труда, получает он около 160 000 тенге в месяц. Пособие Балшекер по инвалидности - 100 000 тенге. Без помощи наших читателей она не сможет оплатить курс реабилитации на эффективном тренажере.
Пройти лечение на месте
2-летний Айтуар ЖАНДАРБЕКОВ из Костаная впервые принимает участие в «Нужных деньгах». Мальчик поспешил появиться на свет раньше срока, на 35-й неделе. В результате этого в медкарте малыша появились первые записи: ишемия мозга новорожденного, субарахноидальное кровоизлияние. Первые два месяца своей жизни Айтуар провел в реанимации с геморрагическим синдромом. В положенный срок ребенок не начал переворачиваться, держать голову, ползать, садиться. Уже в 6 месяцев ему поставили тяжелый диагноз «ДЦП, двойная гемиплегия тяжелой степени (спастический тетрапарез)». Потом список дополнили микроцефалия, краниостеноз, симптоматическая эпилепсия. А еще позже у малыша диагностировали частичную атрофию зрительных нервов (ЧАЗН). Затем этот диагноз врачи пересмотрели, решив, что проблемы со зрением ребенка вызваны тем, что при здоровых глазах и глазных нервах нет ответа от участков головного мозга, ответственных за зрение. Объяснили, что голова мальчика при рождении слишком долго находилась в родовых путях, шея была сжата, из-за чего теменные и затылочные доли мозга не получали достаточного кровоснабжения. Потом, после аппаратного обследования (ЭФИ), врачи все же подтвердили атрофию зрительных нервов.
Айтуару нужен курс лечения у остеопата / Фото из личного архива
Вот такой тяжелый путь длиной в два года у Айтуара и его мамы, которая растит сына одна.
- В сентябре, после УЗИ сосудов шеи, нам рекомендовали остеопатическое лечение, чтобы восстановить кровоток, - говорит мама мальчика Дамиля ЖАНДАРБЕКОВА. - Нужно было ехать в Челябинск, но скоро в Костанай приезжает известный остеопат из Санкт-Петербурга Сергей Меньшиков. Нам очень нужно попасть на лечение, ведь везти Айтуара в Челябинск не только дорого, но и тяжело физически. К тому же холодно, а он слабенький, может легко заболеть. Собрать деньги самостоятельно у меня нет возможности, поэтому обратилась в «Нужные деньги». Прошу откликнуться всех неравнодушных людей и помочь моему сыну пройти лечение у специалиста. Айтуар не безнадежен, дефектологи и психологи сказали, что интеллект сохранен. Но сейчас нам очень нужна поддержка.
Курс лечения для Айтура обойдется в 335 000 тенге.
Живут мама с сыном на пособие по инвалидности - 104 000 тенге. Айтуар постоянно нуждается в занятиях ЛФК (стоимость каждого - 4 000 тенге), кроме того, приходится тратить средства на приобретение противоэпилептических препаратов. Айтуару нужна ваша помощь.
Как поддержать участников
Чтобы помочь участникам нашего проекта, вы можете принести деньги в редакцию по адресу ул. Майлина, 2/3.
Также можно перечислить деньги на карту Kaspi-gold. Номер карты 4400 4301 2746 9697.
Помощь, оказанная в рамках 126-го тура
|
Участник
|
Цели
|
Сумма
|
Спонсоры
|
Ева Гурневич
|
На курс лечения у остеопата
|
105 500
|
20 000 - Сания-ханум
15 000 - пользователь сайта ПЧЕВИН
Поступления на карту Kaspi-gold:
10 000 - Мария
10 000 - Эрик
10 000 - Татьяна
5 000 - Сергей
5 000 - Данияр
5 000 - Елена
4 000 - Денис
3 000 - Любовь
2 400 - Сергей
2 000 - Алина
2 000 - Айнур
2 000 - Александр
1 500 - Olessya
1 000 - Оксана
1 000 - Оксана
1 000 - Роман
500 - Екатерина
100 - Жазира
|
Алишер Жетписбаев
|
На курс лечения и диагностики в МЦ «Дети индиго» (Челябинск)
|
757 845
|
100 000 - генеральный спонсор такси «Народное»
50 000 - Евгений
25 000 - Дмитрий
25 000 - Талгат
10 000 - баба Маша
100 000 - Николай Г.
15 000 - пользователь сайта ПЧЕВИН
4 000 - первоклассница Забава Погребняк
Поступления на карту Kaspi-gold:
75 000 - Александр
50 000 - Andrei
47 000 - Данияр
28 000 - Данияр
10 000 - читатель Владимир
10 000 - Данияр
10 000 - Мария
10 000 - Екатерина
10 000 - Эрик
10 000 - Ирина
10 000 - Дмитрий
10 000 - Екатерина
8 000 - фирма Чистодом
5 000 - Вячеслав Л
5 000 - Гульпанат
5 000 - Андрей
5 000 - Денис
5 000 - Валентин
4 000 - Марзия
3 000 - Руслан
3 000 - Гульнара
2 000 - Максим
2 000 - Сергей
2 000 - Алия
2 000 - Ксения
2 000 - Юлия
2 000 - Лилия
2 000 - Арман
2 000 - Гульнара
2 000 - Мария
2 000 - Александр
2 000 - Аскар
2 000 - Алмат
1 500 - Екатерина
1 500 - Руслан
1 500 - Руслан
1 440 - Дмитрий
1 000 - Александр
1 000 - Кристина
1 000 - Зульфия
1 000 - Татьяна
1 000 - Оксана
1 000 - Владислав
1 000 - Татьяна
1 000 - Marina
1 000 - Данияр
1 000 - Юлия
1 000 - Антон
1 000 - Арман
1 000 - Юрий
1 000 - Айдарбек
1 000 - Нина
1 000 - Регина
1 000 - Арсен
1 000 - Иван
1 000 - Сергей
1 000 - Роман
1 000 - Динара
1 000 - Сергей
1 000 - Саламат
500 - Станислав
500 - Марат
500 - Ажар
500 - Иван
500 - Ксения
500 - Галина
500 - Галина
500 - Айгерим
500 - Асет
300 - Айдана
200 - Елена
200 - Асия
200 - Айгуль
100 - Жазира
Поступления на «Яндекс-кошелек»:
47 405 - конвертированы рубли, зависшие с прошлых туров
Материалы номера
пожалуйста зарегистрируйтесь.