В 127-м туре «Нужных денег» помогаем девушке и ребенку

Для того чтобы в полной мере удовлетворить заявки участников, нужно собрать 885 000 тенге. Полагаем, что эта сумма посильна для нашего благотворительного проекта.

«Космос» зовет

21-летняя Балшекер КСТАУВА из Костаная давно знакома нашим читателям. Впервые участвовала в проекте «Нужные деньги» в 18-м туре, тогда ей было 12 лет. Всего же на ее счету 8 туров проекта в разные годы. В последний раз наши читатели помогали Балшекер в 121-м туре.

«Космос» помогает Балшекер приблизиться к мечте / Фото из личного архива

У девушки ДЦП, с самого детства она борется за возможность ходить. Благодаря регулярным курсам реабилитации прогресс есть, хоть его и нельзя назвать быстрым. Но терпеливая и целеустремленная Балшекер не из тех, кто сдается. Ей удалось научиться ходить с поддержкой, и это не предел. Девушка мечтает ходить, не опираясь на ходунки или чью-либо руку. Сейчас, пока главная цель еще не достигнута, Балшекер серьезно увлекается танцами на колясках, причем занимает призовые места на конкурсах. Но представьте, как же она хочет танцевать, не сидя в коляске, а по-настоящему...

Раньше Балшекер ездила в столичный реабилитационный центр для занятий на тренажере «Локомат». Положительная динамика после этих занятий была, но не столь быстрая, как ждала девушка. И вот в этом году Балшекер узнала о новом средстве реабилитации - тренажере «Космос». Этот тренажер используется для восстановления двигательных функций космонавтов после пребывания на орбите.

- Ощущения от занятий на этом тренажере просто космические, - делится Балшекер. - Я после одного курса ощутила разницу с «Локоматом». «Космос» дает мне больше эффекта. Я теперь могу долго стоять самостоятельно и при этом еще активно двигаю руками, можно сказать, танцую на месте. Маме меня уже не так тяжело поддерживать при ходьбе. Я почувствовала, что стала ближе к мечте. Только мне нужно продолжать заниматься на «Космосе». Хотя бы два раза в год - это минимум. Но нам тяжело оплатить реабилитацию. Помогите мне, пожалуйста, я очень-очень хочу ходить. И, конечно, хочу танцевать.

Надежды Балшекер не пустые, с ее характером можно многое преодолеть. Но материальные трудности не позволяют ей часто пользоваться услугами Центра реабилитации в Астане.

Курс из 30 занятий на тренажере «Космос» в столичном центре подорожал и стоит теперь 550 000 тенге.

Мама не работает, потому что дочь пока нуждается в ее помощи, у папы сдельная оплата труда, получает он около 160 000 тенге в месяц. Пособие Балшекер по инвалидности - 100 000 тенге. Без помощи наших читателей она не сможет оплатить курс реабилитации на эффективном тренажере.

Пройти лечение на месте

2-летний Айтуар ЖАНДАРБЕКОВ из Костаная впервые принимает участие в «Нужных деньгах». Мальчик поспешил появиться на свет раньше срока, на 35-й неделе. В результате этого в медкарте малыша появились первые записи: ишемия мозга новорожденного, субарахноидальное кровоизлияние. Первые два месяца своей жизни Айтуар провел в реанимации с геморрагическим синдромом. В положенный срок ребенок не начал переворачиваться, держать голову, ползать, садиться. Уже в 6 месяцев ему поставили тяжелый диагноз «ДЦП, двойная гемиплегия тяжелой степени (спастический тетрапарез)». Потом список дополнили микроцефалия, краниостеноз, симптоматическая эпилепсия. А еще позже у малыша диагностировали частичную атрофию зрительных нервов (ЧАЗН). Затем этот диагноз врачи пересмотрели, решив, что проблемы со зрением ребенка вызваны тем, что при здоровых глазах и глазных нервах нет ответа от участков головного мозга, ответственных за зрение. Объяснили, что голова мальчика при рождении слишком долго находилась в родовых путях, шея была сжата, из-за чего теменные и затылочные доли мозга не получали достаточного кровоснабжения. Потом, после аппаратного обследования (ЭФИ), врачи все же подтвердили атрофию зрительных нервов.

Айтуару нужен курс лечения у остеопата / Фото из личного архива

Вот такой тяжелый путь длиной в два года у Айтуара и его мамы, которая растит сына одна.

- В сентябре, после УЗИ сосудов шеи, нам рекомендовали остеопатическое лечение, чтобы восстановить кровоток, - говорит мама мальчика Дамиля ЖАНДАРБЕКОВА. - Нужно было ехать в Челябинск, но скоро в Костанай приезжает известный остеопат из Санкт-Петербурга Сергей Меньшиков. Нам очень нужно попасть на лечение, ведь везти Айтуара в Челябинск не только дорого, но и тяжело физически. К тому же холодно, а он слабенький, может легко заболеть. Собрать деньги самостоятельно у меня нет возможности, поэтому обратилась в «Нужные деньги». Прошу откликнуться всех неравнодушных людей и помочь моему сыну пройти лечение у специалиста. Айтуар не безнадежен, дефектологи и психологи сказали, что интеллект сохранен. Но сейчас нам очень нужна поддержка.

Курс лечения для Айтура обойдется в 335 000 тенге.

Живут мама с сыном на пособие по инвалидности - 104 000 тенге. Айтуар постоянно нуждается в занятиях ЛФК (стоимость каждого - 4 000 тенге), кроме того, приходится тратить средства на приобретение противоэпилептических препаратов. Айтуару нужна ваша помощь.

Как поддержать участников

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Также можно перечислить деньги на карту Kaspi-gold. Номер карты 4400 4301 2746 9697.

Помощь, оказанная в рамках 126-го тура