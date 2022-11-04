Министр торговли ответил на вопросы предпринимателей и рассказал о проблемах ССГПО

Министр торговли и интеграции РК Серик ЖУМАНГАРИН на встрече с предпринимателями в Тобыле ответил на вопросы бизнесменов. Обсуждали как уже знакомые читателям «НГ» проблемы с грузовыми перевозками товаров из-за нехватки локомотивов у КТЖ, так и дефицит ПЭТ-упаковки для производителей молока, вызванный санкциями. Что ответил министр - в материале «НГ».

Директор мукомольной компании «Казторгтранс» Гран Ака ХАЛИУЛЛА спросил о размещении субсидий государства на транспортные расходы мукомолов.

Гран Ака Халиулла спросил министра о субсидиях на транспортные расходы мукомолов

- Благодаря правительству единственная поддержка для нас - это возмещение транспортных расходов, - сказал Халиулла. - Я хотел бы спросить господина министра, когда появится возможность подать заявки на субсидии? А во второй части хотел бы поднять вопрос по уже принятым заявкам в течение 7 месяцев. Еще неизвестно решение МВК, будет возмещение или нет. Хочу довести до вашего сведения, что мы пользуемся только вагонной поставкой на экспорт готовой продукции. Но за последние 2 месяца цена на аренду вагона выросла с 900 000 до 2 150 000 тенге.

- После того как закон о промполитике был принят, муку почему-то убрали из перечня товаров глубокой переработки, - ответил министр. - Те, кто это сделал в свое время, они просто не представляли, что такое мукомольное производство! Ну я сразу скажу, что возмещение транспортных затрат не прекращалось ни на секунду. Мы приказ подготовили и муку возвращаем в этот список. Что касается задержки в выплатах, то финансы у нас есть. Около 5 млрд лежат. Мы ждем выхода одного закона, по которому «Казтрейд» получит статус единого оператора. И все, что накопилось, мы выплатим и до конца года деньги освоим. Что касается стоимости вагонов, к сожалению, этот вопрос не регулируется. Мы этот вопрос изучим. Я думаю, эта ситуация (с нехваткой вагонов - «НГ») временная. Последняя цена, которую мы фиксировали на Узбекистан, была приемлемой. Там главная проблема - из-за Китая, где не закончились ковидные мероприятия. Многие станции не принимают или загружены. Не хватает локомотивов, чтобы отгружать товары. Огромные очереди скопились не только с мукой. Мы с узбеками договорились, чтобы они обеспечивали нам быстрый возврат вагонов.

Представитель молокоперерабатывающего завода ТОО «Лидер-2010» Онгар СЕРИКЖАНУЛЫ сообщил, что за последние 2 месяца фирма резко сократила выпуск продукции из-за дефицита упаковочного материала. Причина - санкции против России.

Онгар Серикжанулы заявил, что за 2 месяца ТОО «Лидер-2010» резко сократило выпуск молочной продукции

- Какие меры предпринимаются на уровне правительства для поддержки производителей молока? - спросил Серикжанулы.

- По упаковке большие проблемы на самом деле, - признал министр. - Мы ее из России получали. Они, чтобы делать качественную упаковку, брали финский картон. Он сейчас не поставляется, и россияне перешли на серый картон, который пропускает молоко. Теперь в России переходят на мягкую упаковку. Мы ведем переговоры с нашей компанией, встречался в Алматы и разговаривал об этой проблеме. Предлагали быстро нарастить объемы производства упаковки и наладить его здесь. Быстро не скажу, но в полгода будем эту проблему решать. Поддержим это предприятие. Я слышал, что в России уже разливают молоко по пластмассовым бидонам, потому что упаковки не хватает.

Аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ отметил, что новый цех по производству упаковки можно разместить в нашем регионе, недалеко от завода «Лидер-2010», который расположен в Рудном.

Вопрос удалось задать и корреспонденту «НГ»:

- Много ходит слухов, что АО «ССГПО» перестало отгружать в Россию свой товар. Добиться четкого ответа на местном уровне мы не смогли. Может, вы сможете прояснить ситуацию, есть ли какие-то ограничения?

- Есть сложности с отгрузкой продукции, потому что те, кому исторически поставлялась железная руда, сейчас под западными санкциями, - ответил Серик Жумангарин. - Поэтому сейчас руководство этих компаний ищет альтернативные пути экспорта, в том числе в Европу. Мы на внешнем треке об этом договариваемся с Россией по транзиту. Уже договорились 1 марта 150 000 тонн угля и 200 000 тонн железной руды отправить в порт Прибалтики. Вы знаете, что компания ERG купила порт там. Но, самое главное, поскольку я являюсь членом совета директоров от государства, всерьез рассматривается проект переработки железной руды на месте. Этот проект достаточно дорогой, но конечный продукт в разы дороже продается, чем отдавать за пару сотен долларов руду. Есть проблемы с логистикой, но это вопрос для переговоров.

Министр подчеркнул, что рудничанам не стоит паниковать, город никто не бросит:

- Вы должны понимать, что на базе предприятия существует целый город, государство эту проблему без внимания не оставит. Но раз вы не чувствуете этих проблем, а руководство компании предпринимает меры для решения проблем, значит, беспокоиться не стоит!

Фото Георгий ГОВОРОВА