По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 64 пары. Самому молодому жениху - 19 лет, невесте - 17. Самому зрелому жениху - 60 лет, невесте - столько же;

- зарегистрированы 8 разводов, 2 из них по решению суда;

- зарегистрированы 118 новорожденных: 43 девочки и 75 мальчиков. Самые популярные имена малышей: Агата, Арлан. Самые редкие имена: Демьян, Илана. Самому молодому папе - 19 лет, маме - столько же. Самому зрелому папе - 46 лет, маме - 44 года;

- умерли 64 человека: 11 мужчин и 33 женщины.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступили 1 976 вызовов, из них 743 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 380, из них 72 - к детям. Поступили 8 вызовов на ДТП. В авариях пострадали 11 человек, 7 из них были экстренно госпитализированы. В ДТП пострадал 1 ребенок;

- всего скорая помощь доставила в больницы 452 человека.

По данным костанайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 175 человек, из них поместили 163: 140 мужчин и 23 женщины.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- по области на пожары совершены 17 выездов, на случаи горения - 70. При пожаре погиб 1 человек.

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:

- зарегистрированы 213 уголовных правонарушений, в том числе 96 краж и 49 мошенничеств;

- разысканы 14 без вести пропавших лиц, которых вернули домой (все они ушли по разным обстоятельствам);

- раскрыто 51 преступление;

- зарегистрированы 4 наркоправонарушения, 1 наркопроступок и 3 факта сбыта. Только за выходные сотрудники полиции задержали 35 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.