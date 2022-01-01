Местные власти в селе Айет района им. Беимбета Майлина заставляют убирать придомовые территории. А пожилые люди отказываются брать в руки серпы и косить траву за забором. Где газонокосилки, приобретенные за счет бюджета? Осели в чьих-то дворах?

Баба Маша, пользователь сайта

Комментарий

На вопрос отвечает главный специалист аппарата акима сельского округа Айет Азамат БЕРДАЛИНОВ:

- На придомовых территориях одиноко проживающих пожилых жителей села Айет покос травы осуществляют бойцы молодежной организации «Жасыл ел» с помощью бензотриммеров. Покосом травы на придомовых территориях пожилых людей в селе также занимается общество инвалидов. Порядком на общественных территориях занимаются подрядные организации. В соответствии со ст. 505 КоАП РК (нарушение правил благоустройства) жителям села Айет необходимо произвести покос травы придомовых участков, привести в надлежащий вид ограждения частных владений. В случае невыполнения требований закона их ждет наказание в виде предупреждения, а далее штрафы: на физлиц - в размере 20 МРП (61 260 тенге), на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере 30 МРП (91 890 тенге), на субъектов среднего предпринимательства - в размере 40 МРП (122 520 тенге), на субъектов крупного предпринимательства - в размере 100 МРП (306 300 тенге).