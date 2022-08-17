О свалке в п. Амангельды (Красный Партизан) по ул. Энергетиков, 13 сообщил «НГ» житель Костаная Виталий БАХМУТОВ.

Поселок Амангельды, ул. Энергетиков, 13. Свалку не вывозят, часть мусора регулярно сжигают

- Мусор не вывозят месяцами, а то и дольше. Потом его ночью сжигают, - возмущается Бахмутов. - И он горит сутками. Такое ощущение, что сотрудники ГКП «Тазалык» сами его поджигают, чтобы не вывозить. Мусор из баков они вывозят, но сами баки не ставят на место, где они огорожены бетонным забором, а бросают, где им нравится. Потом приходится самим руками двигать баки, чтобы поставить их на место! Иногда ставят так, что они оказываются на дороге и мешают проехать машинам. И так каждый год...

По указанному адресу корреспонденты «НГ» увидели старые срезанные ветки деревьев возле мусорных баков и выжженный участок земли. Очевидно, что мусор здесь жгли.

Ул. Пушкина, 90. Свалку рядом с детской площадкой за две недели убрали

Свалку недалеко от дома № 90 по ул. Пушкина, которая соседствовала с детской площадкой, за две недели убрали.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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