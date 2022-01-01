Куда пойти с 18 по 24 августа
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областная картинная галерея
ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
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«Золотая коллекция музейных фондов». Выставка живописи, скульптуры и предметов декоративно-прикладного искусства из коллекции областного краеведческого музея
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Центральный сквер Костаная. Открытая эстрада
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По пятницам,
17.00
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Концерт творческих коллективов г. Рудного в рамках еженедельного творческого марафона DALA FEST
Спортафишка
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Что
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Где
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Когда
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Футбол. Чемпионат РК. «Тобол» - «Тараз»
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Костанай, стадион «Центральный»
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21 августа, 19.00
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