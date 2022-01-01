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Куда пойти с 18 по 24 августа

Потехе - час!

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Областная картинная галерея

ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

«Золотая коллекция музейных фондов». Выставка   живописи, скульптуры и предметов декоративно-прикладного искусства из коллекции областного краеведческого музея

Центральный сквер Костаная. Открытая эстрада

По пятницам,

17.00

Концерт творческих коллективов г. Рудного в рамках еженедельного творческого марафона DALA FEST

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Когда

Футбол. Чемпионат РК. «Тобол» - «Тараз»

Костанай, стадион «Центральный»

21 августа, 19.00