Даже в этот довольно благополучный для зерновых год в области есть поля, не видевшие влаги

Благополучным год считается среднестатистически. По оценке состояния посевов, о которой на днях говорили на областном агросовещании, 60% их находится в хорошем состоянии. И зерновых, и масличных культур. 40% - в удовлетворительном. В прошлом году 40% посевов область из-за засухи просто потеряла, одни не взошли, другие сгорели, на 1,5 млн га убирать было нечего.

После засухи

В нынешнем году яровой клин Костанайской области - 4 млн 853 тыс. га, из них 3 млн 957 тыс. га зерновых. Площадь традиционная, как обычно. А вот масличных посеяли изрядно больше прошлогоднего - 749 тыс. га против 607 тыс. га, с учетом высоких цен на эти культуры. Нарастили площади крупяных, картофеля, овощей. Хочется думать, чтобы снизить остроту зависимости региона от завозной продукции, всем помнится морковь по 600-800 тенге за килограмм в костанайских магазинах.

Федоровский район. В одной его части сильно угнетены посевы и зерновых, и масличных кульур

Влаги за период вегетации растений в этом году выпало гораздо больше, чем в прошлом. Показатели близки к среднемноголетним.

Напомним, что в 2021 году на большей части области случилась почвенная и атмосферная засуха. В апреле выпало всего 6,9 мм осадков при среднемноголетних 20,7. В мае - 8,2 мм при 32,8. В июне - 10,3 мм при 31,3. Втрое меньше. К тому же в мае, во время посевной, жара достигала 40 градусов, на юге свирепствовали суховеи, влага уходила в почву на 7-8 см, хлеборобы вынуждены были заглублять семена, у которых потом либо не хватило сил прорасти, либо пшеница стояла изреженной, не кустилась. В Аулиекольском районе, например, за два летних месяца не выпало ни миллиметра осадков.

А до этого острозасушливым был 2019 год, и ветераны аграрной отрасли его сравнивали с тяжелейшими 1975-м и 1984 годом.

Погода определяет

В этом году климатическая ситуация намного лучше, но... недаром так часто употребляется слово «средний». Как все засухи разные, так и благоприятная погода капризна и избирательна. Например, в мае на скудном дождевом пайке оставались поля Джангельдинского и Амангельдинского районов. Но не только привычно сухой юг бедствовал. В Костанайском районе в этом месяце выпало в целом наибольшее количество осадков, однако поля хозяйств «им. К. Маркса» и «Шеминовка» терпели настоящую засуху.

Июнь влагой не баловал юг области. Июльские дожди, говорилось на совещании, захватили большую часть региона, но все-таки и у них были сироты. Например, в хлебородном Федоровском районе. На его территории сегодня можно видеть как вполне благополучные поля, так и земли с крайне угнетенной пшеницей, льном, таким малорослым и тощим, что неизвестно, как его убирать. А уборка совсем рядом.

- Будем честны, при самом мастерском владении агротехнологиями, наличии хорошей современной техники, качественных семенах для земледельцев решающее значение имеют природно-климатические условия, - сказал «НГ» директор ТОО «Турар» Кайрат ОСПАНОВ. - В этом году наши поля благополучны, хотя осенью запас влаги был всего 20 см. Но зима была не такая морозная, как предыдущая. Снега выпало побольше. Когда таяние началось, земля впитала все зимние осадки. Так что когда перед посевной мы определяли запасы продуктивной влаги в почве, чтобы устанавливать нормы высева, то влага была уже в метровом слое. А если влага хотя бы на метр в почве есть, то даже при дефиците весенних и летних осадков 10 ц зерновых ты получишь. У нас как раз похоже вышло. Лето нас продуктивными дождями не баловало. Продуктивные - это когда разом выпадает от 7 мм и выше. Не 2 мм или 0,5 мм сегодня и завтра, и через три дня. И потом по итогам месяца метеорологи считают, и получается, что по сумме выпало вроде солидно. По сумме - да, но землю-то нормально ни разу не промочило. Так, пыль прибило... Но у нас и зерновые, и соя, и чечевица нормально себя чувствуют в этом году.

Неплохие новости и с другого края области. По оценке директора ТОО «Сарыагаш» Утегена МУРТАЗИНА, зерновые в этом году у него в Денисовском районе «однозначно лучше». Да и не у него одного. А в прошлом году Муртазин в начале июля говорил, что засуха сжигает и без того слабые посевы. Если дождь пойдет в ближайшее время, то можно будет ждать 5-6 ц/га, нет - от 1,5 до 3. Дождь не пришел.

Вспоминая рекорд

На агросовещании озвучили прогнозные данные по уборочной кампании нынешнего года: предполагаемая урожайность зерновых по области составит свыше 11 ц/га, валовой сбор в превысит 4 млн т зерна. Цифры, опять же, средние. В прошлом году разброс между худшими и лучшими показателями достигал чуть ли не 10 центнеров. Наивысшая урожайность по районам была в Узункольском - 12,2 ц/га, Сарыкольском - 11,6 ц/га, Мендыкаринском - 11,5 ц/га. Самая низкая в Житикаринском районе - 2,7 ц/га, а также в Джангельдинском - 3 ц/ га, Амангельдинском - 3,5 ц/га.

В усредненных данных, конечно, есть свой смысл. Экономический. Если не вдаваться в проблемы каждого КХ и ТОО, а оперировать понятиями типа «эффективность отрасли». Ведь именно на это вроде бы ориентируется правительство, минсельхоз, планируя финансовую поддержку сельского хозяйства.

В 2019 году на таком же агросовещании управление сельского хозяйства демонстрировало таблицу по продуктивности растениеводства в области. Главный показатель - урожайность зерновых. В таблицу свели данные (на тот момент за 35 лет) по годам, когда урожайность была ниже и гораздо ниже 10 ц/га. Мы таблицу дополнили. И получается, что почти треть лет у нас в области, входящей в знаменитую «планету Целина», - неурожайные.

А самый большой урожай зерновых в период новейшей истории Казахстана, уже суверенного государства, был собран в 2011 году. Тогда убрали 8,7 млн т, средняя урожайность по хозяйствам Костанайской области составила 20,2 ц/га.

Таблица показателей в неурожайные годы

Год уборки Урожайность зерновых 1984 2,8 ц 1988 7 ц 1989 6 ц 1991 3 ц 1993 8 ц 1995 4 ц 1996 7 ц 1998 3 ц 2004 8 ц 2010 8 ц 2012 6 ц 2019 7,6 2021 7,2 2022 ?

Фото Олега ПАКА