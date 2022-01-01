В Костанае наконец-то ввели бесплатный проезд в автобусах для инвалидов по зрению.

Льготный проезд для инвалидов по зрению в Костанае осуществлялся еще с конца 90-х годов решением акимата города. Право на бесплатный проезд имели инвалиды 1-й и 2-й групп по зрению, а также другие категории (ветераны Великой Отечественной войны и т. д.).

Но в 2020 году председатель областного филиала Казахского общества слепых Хамит Исмуратов решил за всех инвалидов, что право на проезд имеют только члены его общества. Тогда в автобусах Костаная водители требовали от нас предъявлять удостоверение о том, что ты являешься членом этого общества, иначе тебе приходилось платить за проезд или ругаться с водителем. Но мы знали, что для бесплатного проезда было достаточно, чтобы человек предъявил свое удостоверение инвалида по зрению. Много конфликтов было с перевозчиками «ТТС» и «Жарык Жол - 1».

В 2021 году в Костанае ввели электронную оплату проезда, тогда тоже у нас долгое время были проблемы: льгота есть, а деньги с нас брали. Карточки Казпочты долгое время не действовали.

Но мы рады, что в 2022 году все решилось кардинально и справедливо: акимат сделал все, чтобы карточки инвалидов отмечались в системе и мы ездили бесплатно и без всяких проблем. За что мы очень благодарны властям.

Мухтар ЖЕТПИСБАЕВ, инвалид 2-й группы по зрению, Костанай