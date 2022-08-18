Делается оно с фруктами

Маленьким не получается. И по виду напоминает открытые пирожки с яблоками. Мною был опробован вариант с консервированным кольцами ананасом, каждый ломтик разрезается пополам. Тоже вкусно.

Можно купить готовое слоеное тесто, а можно сделать творожное. Мое любимое. Вот с ним больше похоже на печенье.

Тесто делается элементарно. Хорошо отжатый творог раскрошите, добавьте щепотку соли и немного сахара. На терке натрите вынутое из морозилки масло, смешайте с творогом, добавьте муки, перемешайте до однородности. Быстро. Только пальцами, а не ладонями. Слепите крошку в ком, оберните пленкой и отправьте в холодильник.

Среднего размера яблоки нарежьте кольцами толщиной 5-7 мм, удалите серединки, разрежьте кольца на половинки. Тесто раскатайте в пласт толщиной - 5-7 мм, нарежьте рюмкой или стаканом кружки. Смажьте изнутри взбитым яйцом, положите яблоко на одну половинку кружка, второй накройте, залепите по углам. Не старайтесь полностью закрыть. Во-первых, все равно откроются, во-вторых, часть яблочной влаги должна испариться в духовке. Верх печеньки-пирожка смажьте тем же яйцом и окуните в сахар с корицей. Печь на пергаменте минут 20-25 при 180 градусах. Остывать они должны на противне в духовке. Тогда славно хрустят.

Ингредиенты

200 г творога, 200 г сливочного масла, 300 г муки, 1 ч. л. соли (без верха), 1 ст. л. сахара.