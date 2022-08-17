Чем ближе к осени, тем больше надежд у нашего брата-рыболова на щедрые уловы

Причем как мирной рыбы, так и хищной. Так уж устроено в природе: все живое начинает готовиться к зимовке. Человек озабочен заготовками с дач, огородов, полей, лесов, рыба - пополнением жировых запасов в себе самой.

Аксиомы августа

Август, увы, лета закат. И сейчас, на третьей его неделе, это особенно ощутимо. Если днем еще у нас по-летнему давит под +30, то к ночи лето засыпает и начинает хозяйничать осень. К утру всего лишь +8 и холодные росы, а значит, шапку на голову, теплый камуфляж, шерстяные носки. Световой день все короче, а ночи не только темнее, но и длиннее. «С Ильина дня ночь длинна, а вода холодна», - так гласит народная мудрость. Ныне этот день выпал на 2 августа, ну а ежели считать по старому стилю, как это делают многие мои знакомые рыболовы, то на 16-е. Так что, увы, вода снова станет теплой в наших водоемах теперь уже только летом 2023 года. И если в первой половине месяца мы еще рыбачили по-июльски, используя летние снасти и приманки, то теперь уже все иначе.

Август на Итсары

По мере похолодания и просветления воды рыбные народы постепенно сдвигаются с летних становищ на более сытные места. Начинается такой желанный для рыболова период рыбьего жора, когда можно ловить все подряд и порой на все подряд. Когда поклевки становятся явными и уверенными, когда не надо изощряться в хитростях и способах игры: если уж клюнула, то тут же и на крючок подсела. Подсекай и радуйся!

Окунь начинает понемногу выходить на чистые места. Крупные рыбины держатся в одиночку, мелкие и средних размеров - по-прежнему гуляют небольшими стайками. Хорошо ловятся в это время «полосатики» у крутых берегов, близ свай, у мостов, предпочитая червяка или даже малька.

Улучшается клев плотвы. Теперь она попадается не только у берегов, но и в более глубоких местах, с большей охотой соблазняясь сытным червячком, а не перловкой.

Активизируется и лещ. Как и чебак, он теперь лучше клюет на животные насадки (червя, мотыля). Но вот ловить его можно уже не с самой зорьки, как в июле, а с 8-10 часов утра. В теплую и тихую погоду лещ сейчас может подсесть на ваш крючок и днем.

Охотно берет на червяка, мотыля и ручейника голавль. Лучше клюет густера. А вот язь стремится отбыть в более глубокие места. И тоже переходит на животные насадки. Неженку-карася сейчас уже сложнее выудить в прибрежных зарослях, он стремится забраться в более глубокие места.

В холодные ненастные дни второй половины августа знаю случаи, когда нашим рыболовам удавалось поймать налима. Но если для этого нашего времени налим - это все-таки исключение из августовских правил, то щука в августе - аксиома. Начинает жадно хватать все подряд: от дедовских блесен-ложек до живца. Со спиннингом за ней теперь можно будет охотиться аж до самого ледостава. Мы с Сабанеем сейчас используем главным образом крупные колеблющиеся блесны до 10 см длиной, а из вертящихся - «Большой Байкал» и «Ложку».

На озере Итсары

После июльского затишья на Итсары заметное оживление. Скажу честно, в наш нынешний июльский зной озеро карасятников не баловало. Знаю о случаях, когда наш рыбацкий люд возвращался восвояси без желанных уловов. Но пришел сюда август, и все встало на свои места: десятки авто на берегу, десятки лодок на воде. Среди них, конечно, и мы с Сабанеем. И плывем, как домой, в свое «окно», в котором не рыбачили с июня. Явно обидевшись на столь долгое наше отсутствие, оно демонстративно заросло тростником, так что первым делом приходится провести в нем «уборку»: установить «оборудование» (колы для лодки, подставки под удочки и садок). Стараясь не перебарщивать, слегка прикармливаем свои памятные точки клева, отплывает метров на 10 и устанавливаем рогатки с живцом. В прошлом году именно в это время и в этом же месте мы очень удачно ловили классного карася и отменную щуку.

Итсарский карась - почти круглый

Но в этот раз что-то пошло не так. Мой поплавок в «окне» почти сразу ударился в пляс, но на крючке после подсечки и вываживания я обнаружила всего лишь средних размеров плотву. То же самое было и у Сабанея. Ловить сорную рыбу за 140 км от дома в наши планы не входило. И мы тут же решили ее перехитрить. Отплыв метра на три от наших колов, смачно прикармливаем пятачок дна кашей, а сверху еще и сухарями сдабриваем. Вернувшись к своим кольям, «окно» теперь не кормим. Минут через 10 - классическая карасиная поклевка. Сработало! Поплавок, слегка дрогнув, медленно под углом плывет, постепенно утопая в итсарских водах. Подсечка! Ух ты, какой упертый, узнаю итсарского мощного карасяру. Подтягиваю улов к лодке, радуюсь - огромный, граммов на 700, не меньше.

И тут вдруг вместе с шумным хлопком срабатывает наш колокольчик. Щука! Спешно укладываем карасиные удочки на тычки, отвязываем лодку от колов. Теперь надо определить, какая щучья снасть сработала. Из своего опыта ловли щуки на живца с помощью жерлицы, привязанной к воткнутому в дно ивовому пруту-рогатке, мы хорошо знаем, что после атаки и заглатывания нашего живца, щука затихнет в удивленном ступоре. А потому, чтобы ее обнаружить, надо ближе подплыть к каждой рогатине. Так мы и делаем. И конечно, зубастая подсела в той самой точке, которая активно у нас работала и в прошлом году. Что в который уже раз убеждает: щучьи тропы на озерах остаются постоянными. Эту тропу мы обнаружили три года назад, и, понятное дело, с тех пор ее активно эксплуатируем. Щучка попалась, конечно, не трофейных размеров, но вполне зачетная - килограмма на полтора. Насаживаем на тройник жерлицы свежего карасика, который приехал сюда с нами аж из Костаная, и быстрее в свое карасиное окно. Насаживаем на крючки своих удочек по свеженькому червячку, забрасываем, ждем.

Теперь можно и чайком побаловаться. Дзынь! Ну вот, половили карася, попили чаю. Отвязываемся, отплываем, проверяем каждую рогатку. И надо же, щука опять на той же самой жерлице. А ведь теория щучьей рыбалки утверждает, что каждая щука охраняет свою территорию. Но почему-то слишком быстро оказалась на чужой территории пойманная нами другая торпеда. Так, может, они следят друг за другом, поджидая момент, когда можно воспользоваться тем, что принадлежало сопернице? Ну прямо-таки все, как у нас, у людей. А может, наоборот, у нас, как у них, хищников?

Вот так до шести вечера пытались ловить сразу и щуку, и карася. Итог: 10 карасей от 500 г (более мелкого выпускали), 4 щучки по 1,5-2 кг и килограммов по пять адреналина…

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Клев-инфо