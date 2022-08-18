Как за несколько дней побывать в разных странах, не выезжая за пределы Алматинской области, тур с приключениями от корреспондента «НГ»

Чтобы отдохнуть в Алматы, я и мой друг Максим купили тур выходного дня - по 45 000 тенге на человека. Приехали на день раньше, так что у нас был целый день, чтобы изучить город. Остановились в хостеле, недалеко от центра. На аллее по ул. Тулебаева нашли памятник лидеру группы «Кино» Виктору Цою. От него и начали наш поход по городу и области.

Выйдя из вокзала Алматы, я впервые в жизни увидел горы. Ни с чем не сравнимое впечатление

Самокаты, метро, автобусы

В Алматы очень много самокатов. Чтобы ими воспользоваться, нужно скачать приложение и с помощью QR-кода оплатить проезд. Час езды стоит 1 985 тенге, катались также ночью по велодорожкам, за полтора часа отдали 2 393 тенге. На велодорожках также ездят скутеры и мотоциклы, да и пешеходы тоже частенько прогуливаются, создавая аварийные ситуации.

Памятник Виктору Цою на аллее по ул. Тулебаева

Справедливости ради скажу, что на самокатах тоже ездят по пешеходным зонам в парках и скверах, но система «умная»: ограничивает скорость (максимальная, которую мы набирали при езде на велодорожках, - 24 км/ч, в общественных местах - 10 км/ч). В Костанае с недавних пор тоже есть аренда электросамокатов, но их пока очень мало, а стоит это развлечение дорого - 1 000 тенге за 15 минут. Велодорожек в Костанае нет, оборудовать такую вдоль проспекта Назарбаева горожане предлагали в рамках проекта «Бюджет народного участия», но от идеи акимат отказался. Есть дорожки в триатлон-парке, но аренды электросамокатов там нет, а доехать из центра и обратно за 15 минут вы точно не успеете.

В Ботанический сад поехали на метро. Особых отличий от метро в Москве и Казани я не заметил, пока главный минус алматинского метро - короткое, и проехать на нем можно только в центральной части города.

Раз уж начал про общественный транспорт, скажу и про местные автобусы. Алматинцы пользуются картами и приложением Onay, так что нужно купить карточку, это для приезжих неудобно. Можно попробовать оплатить и через SMS, но у нас в первый раз возникли проблемы: непонятно, на какой номер отсылать и какой код, ведь их по автобусу много, и все разные. Долго выясняли эти моменты с водителем и в итоге заплатили по 150 тенге. В следующий раз получилось оплатить через сообщение, разобрались. Поэтому отмечу, что в Костанае система проезда в общественном транспорте гораздо удобнее: плати как хочешь и не парься!

Немного пройдя пешком, пришли в Ботанический сад. Здесь представлены растения из многих уголков мира, по соседству с канадскими соснами - тропические пальмы или колосья пшеницы. Цена билета - 900 тенге, и оно того стоит.

На входе в Ботанический сад - великолепный вид на горы на фоне небольшого водоема с кувшинками и маленькими рыбами. Чуть дальше - фонтан наравне с брусчаткой, работающий в разных режимах: струи воды в виде волны или в шахматном порядке. Хотели посетить оранжерею, но она закрыта на реконструкцию, поэтому пошли в хвойный лес. Нашли пруд, в котором плавают рыбы и утки, возле него обычно собирается много посетителей.

Вечером прогулялись по местному Арбату - пешеходной части улицы Жибек Жолы. Здесь очень много музыкантов, которые создают свою атмосферу, стоя на расстоянии нескольких метров друг от друга. Какое творчество вам ближе, решайте сами.

Медеу и Кок-Тобе

Утром отправились заселяться в отель, но оказалось, что номеров не хватило, и нас переселили в другое место. Новый отель выглядел менее роскошным, но номера вполне удобны.

Высокогорный каток «Медеу»

Вскоре за нами заехал микроавтобус «Спринтер», и мы отправились в первое приключение. Долго ехали по Алматы - все-таки этот город огромен. Потом увидели горы, проехали мимо холмов с видом на гору Кок-Тобе, на которой находится одноименная телебашня.

Поднявшись к катку «Медеу», я увидел голубые горы на фоне зеленых холмов, вокруг них туда и обратно едут фуникулеры. Здесь началось самое интересное: гид сказал, что нам нужно подняться на 842 ступеньки по «лестнице здоровья». Возникло ощущение, что поднимаешься на Высокий Хротгар из компьютерной игры The Elder Scrolls V:Skyrim, там ступенек, правда, было 7 000. Вообще, на Медеу чувствуется атмосфера этой игры, и кажется, что из-за очередной горы появится дракон. Если не скандинавский, то китайский уж точно!

Подниматься наверх было тяжело, но вид отсюда восхищает. Интересное наблюдение: внизу литровая бутылка питьевой воды «Асу» стоит 700 тенге, а когда поднялись наверх, такую же бутылку воды купили за 500 тенге. Пока поднимались, увидели, как парнишка упал с лестницы, помогли ему подняться и дали воды, а другие туристы вызвали скорую. Дальнейший путь проделали намного осторожнее. Сверху виден каток «Медеу». Стали спускаться, и оказалось, что это не легче, чем подниматься.

После ужина в тойхане отправились покорять Кок-Тобе. В Алматы солнце заходит намного раньше, чем в Костанае, и уже около 8 часов вечера мы наблюдали прекрасный закат с видом на вечерний мегаполис. Возле телебашни много дорогих ресторанов, колесо обозрения и другие аттракционы, два зоопарка (платный и бесплатный) и даже памятник группе The Beatles. Очередь на фотосессию с ливерпульской четверкой почти такая же, как и на смотровую площадку, с которой открывается вид на Алматы.

Вид на закат над Алматы с горы Кок-Тобе. Темнеет здесь намного раньше, чем в Костанае

Денег было немного, а мы никак не могли определиться, куда же пойти: в зоопарк, на колесо обозрения или на аттракцион, к которому выстроилась километровая очередь.

В итоге решили пойти на аттракцион с обманом зрения, 5 минут головокружения обошлись в 1 000 тенге (это еще не самая высокая цена на Кок-Тобе, в среднем развлечения стоят от 2 000 тенге и выше). Спустя час на горе гид позвал нас, пора было ехать в отель.

«Чудеса» от турфирмы

Утром, согласно расписанию тура, мы должны были поехать на озеро Кольсай и в Чарынский каньон, но нам сказали, что выезжать будем не в 10 утра, а в 11. Потом, когда мы уже закупились едой, гид объяснил, что счета турфирмы заморозили по неизвестным ему причинам, поэтому нечем заплатить водителям, и мы никуда не едем.

В итоге остались в отеле, но вскоре администратор сообщила, что турфирма не оплатила проживание в отеле, поэтому с каждого - по 25 000 тенге. Туристы стали возмущаться, приехавшие полицейские сообщили об инциденте в акимат, а гидов в качестве единственных представителей турфирмы, которые на тот момент были в городе, увезли в отделение. Власти, обеспокоенные ситуацией (видимо, январские события до сих пор свежи), а также боясь испортить туристическую репутацию южной столицы, взяли все расходы турфирмы на себя. Мы смогли переночевать в отеле, но поездка по туру продолжилась только на следующие сутки.

В итоге решили прогуляться по вечернему городу и отправились на уже любимый нами Арбат. Там, кстати, увидели и костанайского поэта Богдана Тургайского, который прочитал нам свои стихи. Вдохновленные творчеством, отправились знакомиться в ТРЦ Mega. Он гораздо больше и ТЦ MART, и ЦУМа. Возле ТРЦ на сцене выступал известный в Алматы певец Аким. Когда ведущий крикнул: «Сейчас на сцену выйдет Аким!», мы очень удивились, почему девушки в таком восторге от местного градоначальника.

Посетили Парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев. Здесь увидели знаменитый памятник с легендарной фразой: «Велика Россия, а отступать некуда - позади Москва».

Озеро Кольсай и Чарынский каньон

Позавтракав и закупившись едой, отправились на «Спринтерах» к границе с Китаем, к озеру Кольсай, до которого от Алматы около 300 км. Из окна были видны горы на фоне зеленых равнин - ощущение, что ты находишься в Швейцарии. Проехав сотни километров по серпантину, приблизились к селу Жаланаш, еще немного - и вот оно, озеро.

На озере Кольсай все время кажется, что ты в Швейцарии

Огромные зеленые холмы с тысячелетними соснами, а внизу - чистейшая прозрачная вода, по которой плавают десятки лодок и катамаранов. Около часа любовались здешними видами и даже помочили ноги в кольсайской воде - леденющая! Перекусив и побродив по окрестностям, оправились дальше. Еще километров 200 по серпантину, уже в обратную сторону - и вдруг остановились. Внизу - Черный каньон. На горизонте виднелись песчаные холмы, которые тут же обрывали скалы и, уходя на десятки метров вниз, все это великолепие плавно перетекало в деревья, склонившиеся над быстрой горной рекой.

Черный каньон. Пустынные холмы сменяют скалы и горная река

Гид предупредил, что надо быть осторожнее: под нашими ногами - скалы и холмы, и если оступиться, лететь будешь долго. Песчаные холмы напоминают пустыню Гоби в Монголии или африканскую Сахару, а вот скалы и горная река уже похожи на кавказские пейзажи.

На входе в Чарынский каньон стоят солнечные батареи и ветреная мельница

А в Чарынском каньоне мы будто очутились в США, в пустынях Аризоны или в Большом каньоне в штате Колорадо. На въезде на территорию Чарына установлены солнечные батареи и ветряная мельница. Спустились, и перед нами - сотни песчаных холмов разной высоты и самых причудливых форм. Гид рассказал, что когда-то в этом месте протекала река либо было озеро, за миллионы лет вода исчезла, а вот осадочные породы и камни, которые она точила, остались.

Камни из осадочных пород в Чарынском каньоне зачастую причудливой формы

Пустынная дорога между холмами растянулась на несколько километров, многие туристы шли пешком, но за деньги можно туда и обратно прокатиться на машине. Когда мы зашли уже достаточно далеко, гид сказал, что вечереет и нужно торопиться. В этот момент увидел второй закат - красное зарево наполнило каньон, а лучи солнца отразились на скалах, отчего они кажутся позолоченными. С другой стороны небо стало румяным. Солнце садилось за горизонт, а мы уезжали в Алматы.

Ущелье Алма-Арасан

Позавтракав в отеле в последний раз, мы собрали вещи и отправились в еще одно живописное место в окрестностях Алматы - Проходное ущелье, оно же Алма-Арасан. Уже с парковки на входе увидели зеленые холмы с огромными соснами на них.

Парковка перед ущельем Алма-Арасан. Уже здесь понятно, что впереди ждет что-то интересное

А дальше - небольшая березовая роща, посередине которой протекала горная речка, а на ее берегах - каменные тропы. Часто приходилось прыгать с одного камня на другой, чтобы не промочить ноги. Пройдя вслед за толпой туристов по мостикам и лестницам, мы поднялись в ущелье. Полезли еще выше: стоит полуразрушенная беседка с колоннами в греческом стиле, как будто поднимаешься на Олимп.

На вершине в Алма-Арасан - беседка в древнегреческом стиле

Прошли к небольшому водопаду, вода здесь стекает прямо со скал. Набрав ее в бутылки, отправились в обратный путь. Здесь - толпы туристов (причем из разных стран, встретили тут немцев и пакистанцев) купаются в радоновых источниках. Искупались и мы, сначала залезли в бочку с горячей водой, потом с холодной и закончили водные процедуры в ледяной горной воде.

Подниматься по ущелью приходится, прыгая с камня на камень, чтобы не намочить ноги

На этом наш тур подошел к концу, но приключения продолжились в парке первого президента РК, где нас оставила туркомпания.

В парке первого президента очень уютно и ухоженно. Хороший пример для Костаная

Место нам понравилось: огромная арка на входе, много деревьев и цветов, фонтан - и все это на фоне живописных гор.

Здесь же - японский сад, беседки в традиционном стиле и небольшой ручеек, берега которого обложили белым камнем.

На территории парка первого президента есть своя маленькая Япония

Немного дальше - ступеньки, ведущие вверх, к беседке. Отсюда хорошо видны горы, они настолько голубые, что растворяются на фоне неба, и кажется, что все это мираж.

С возвышенности в парке первого президента открывается вид на горы

На автобусе доехали до железнодорожного вокзала и отправились домой. За это время понял: когда ты очень хочешь где-то побывать, ты обязательно сможешь это сделать, найдутся и деньги, и время, а обстоятельства будут складываться так, чтобы у тебя все получилось. Так было и со мной, ведь еще год назад об Алматы я мог только мечтать.

Фото из личного архива