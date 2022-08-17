Яблоки внутрь, а сверху - меду

Оладьи с яблоками - блюдо настолько нехитрое, что очень часто о нем в суете ежедневной готовки мы забываем. Но сейчас для него самое время. Яблок поспело море, Спас прошел. Кроме того, для оладий годятся и те, что срываются с веток, червячком надкушенные. Обрезал некондиционную часть, а остальное - на терку.

Яблочные оладьи сверху вкусно посыпать ванильным сахаром



Но тереть надо в самую последнюю очередь. Я никогда яблоки от кожуры не чищу. Вкуса она не портит совершенно. Сначала надо тесто приготовить: яйцо, кефир или ряженка, соль, сахар, мука, щепотка соды. Наверно, можно и разрыхлителем пользоваться, но я по старинке соду кладу, кислота кефира ее гасит. Никакого привкуса не чувствуется. Кстати, из кисломолочки я ряженке отдаю предпочтение. Мне кажется, с ней нежнее изделия получаются, но, возможно, действительно кажется. Еще люблю хорошую ложку сметаны добавить к ряженке. Ложка домашней сметаны только приветствуется.

Итак, замешиваем тесто чуть гуще, чем обычно на оладьи. Это для того, чтобы яблок можно было больше положить, но тесто при этом на сковородке держало форму. Конечно, из более жидкого теста тоже испекутся, но будут тоньше. Мне же нравятся пышные.

Не пеку на сковороде с антипригарным покрытием. Люблю оладьи с хрустящим ободком, поэтому использую растительное масло. Если его хорошо разогреть, оладьи не будут активно впитывать жир. В крайнем случае снимите их со сковороды на бумажные полотенца.

Яблоки трем на крупной терке, вводим в тесто, перемешиваем и тут же жарим. Не надо оставлять тесто с яблоками стоять, они пустят сок, и смесь начнет разжижаться. Если пеку много, то тесто разливаю в две чашки, и яблоки добавляю сначала в одну, потом - в другую. Если заводите угощение прямо на большую компанию, то в тесто можно добавить ложку манной крупы. Яблоки будут давать сок, а она от влаги разбухать и держать консистенцию теста.

В качестве отдушки можно использовать ванилин, молотую корицу (от нее тесто немного темнеет). Из небанального - можно добавить чуточку молотой гвоздики или молотого кардамона. Попробуйте.

Есть яблочные оладьи надо горячими или теплыми, остывшие становятся какими-то клеклыми. Не кладите много сахара, даже если яблоки используете кисловатые. Тесто - не варенье. Да и при выпекании оладьи будут быстро подгорать. Сладости лучше добавить при подаче. Полить оладушки медом (тоже Спас медовый миновал), сиропом, добавить варенья, макать их в подслащенную сметану.

И еще ремарка. Чтобы у оладий был вкус яблок, яблок в них должно быть много. Я на днях делала тесто на стакане ряженки, яблочной стружки положила чуть меньше стакана.

Ингредиенты

1 среднее или маленькое яйцо, 1 ст. ряженки или кефира, щепотка соли, ст. л. сахара, 1 ст. муки, 1/3 ч. л. соды, 1 неполный стакан тертого яблока (не трамбовать в стакане), ванильный сахар для посыпания сверху.

Фото Доры ГОЛОДНОЙ