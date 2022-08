Spruch - неизвестное искусство казахстанских немцев, немного наивное и очень трогательное

«Где ты хочешь провести вечность?», «Наполни свою жизнь любовью», «Ешь, запивай, да Бога не забывай», - эти советы, предостережения, фразы-обереги и молитвы тщательно выписывали готическим письмом, украшали узорами из цветов и любовно помещали в рамку. Когда-то такая картина, выполненная мастером-самоучкой, могла висеть почти в каждом доме, где жили казахстанские немцы. Мы говорим о так называемых шпрухах (от нем. spruch - изречение, пословица, назидание), оригинальном реквизите немецкого жилища, о народном творчестве, почти полностью позабытом в наши дни. Экспертами в нашей беседе выступили люди искусства и научные работники.

Цветы яблони и сирени и высказывание: «Wo willst du die Ewigkeit zubringen?» («Где ты хочешь провести вечность?»). Вопрос нередко становится темой проповедей в церкви. Смотришь и думаешь: а в вечности будут такие же цветочки?

Панно передала в музей археолог Эмма Радиковна Усманова из этнографической экспедиции 2011 года в бывший совхоз «Белинский», Тарановский (ныне им. Б. Майлина) район, Костанайская обл.

1950-60-е гг. Лисаковский музей истории и культуры Верхнего Притоболья, зал «Культура народов Казахстана».

Традиция украшать дом подобными панно восходит к 18-му веку и распространяется по всей Российской империи вместе с немцами-переселенцами, а в начале 1940-х в СССР - вместе с изгнанными со своей родины на Волге, на Украине или на Кавказе «врагами народа», чье «преступление» состояло в принадлежности к немецкому этносу. И после Второй мировой в домах сосланных в Казахстан, в Сибирь или на Урал немцев такие красочные панно всегда занимали почетное место, к шпрухам относились с уважением.

Настенная салфетка с изображением ангелов и лилий и с надписью шрифтом Fraktur (здесь дано в литературной форме): Die Engel, sie stehen auf des Himmels Höhen und singen: komme Heim, komme Heim («Ангелы, они стоят на небесных высотах и поют: возвращайся домой, возвращайся домой»). Цитата из протестантского гимна Ich weiß ein Reich da Jesus thront. 1950-80 гг. Фонды Костанайского областного историко-краеведческого музея

Вспоминает Лилия Гербертовна ЛЕСКОВА, почетный гражданин Лисаковска и руководитель местного филиала ОО «Костанайский областной немецкий культурный центр «Возрождение»:

- У бабушки Гильды с дедушкой Фердинандом, они родом из Крыма, были шпрухи в рамках, они стояли на этажерках и на комоде. Их дарила сестра бабушки, Марта Людвиговна Пфау. Тетя Марта после ссылки жила под Павлодаром, была настоящей искусницей и делала эти панно сама. Они были первым послевоенным элементом украшения жилищ казахстанских немцев, хорошо вписывались в интерьер, потому что у всех по большей части были побеленные стены, а ковры на них тогда еще не вешали.

В экспозиции областного краеведческого музея таких панно нет, они хранятся в запасниках, зато Лисаковский музей истории и культуры Верхнего Притоболья может похвастать целой коллекцией шпрухов в зале «Культура народов Казахстана». Здесь и предметы быта этносов нашей страны, и рукоделие, и атрибуты обрядности, фото и документы, книги. Заместитель директора музея по научной работе Юлия БУДАНОВА служит исторической науке с 1992 года.

Юлия Буданова в зале «Культура народов Казахстана», где собрана коллекция шпрухов

- Это были запланированные, целенаправленные этнографические экспедиции, - вспоминает она. - Инициатором сбора коллекции немецкой этнографии была археолог Эмма Радиковна Усманова. Затем идея была подхвачена первым директором нашего музея Натальей Жиляевой.

Сейчас у исследователей, в частности, в среде российской этнографической школы разгораются споры, чем именно считать шпрухи: материальным или духовным наследием?

- Люди выбирали ту или иную цитату для очередного панно сердцем, - считает Юлия Павловна, - то есть шпрухи были нравственными ориентирами.

Эту точку зрения готов разделить Дмитрий ВАЙМАН, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник сектора этнологических исследований отдела истории, археологии и этнографии Пермского научного центра УрО РАН. С 2008 года он занимается исследованиями традиционной культуры и современных этнических процессов - всего, что связано с «отечественными» немцами.

- Мы рассматриваем шпрухи немцев и Казахстана, и Урала, и Сибири в контексте единой традиции, одной культуры и одного источника, - поясняет Дмитрий. - Мы можем причислять эти панно сразу к нескольким направлениям культуры, смотря, с какой стороны взглянуть. Но прежде всего это наследие нематериальное, здесь больше отражение духовных представлений: слово, мысль, философия и послание. Если же смотреть с точки зрения исполнения этих картин, то, конечно, мы можем рассматривать их как объекты декоративно-прикладного творчества, но это воплощение вторично.

Георгий Соков: «Простота же используемых в шпрухах образов - цветочки, птицы - как раз и подкупает»

- Появление панно Spruch, - излагает свое видение Георгий СОКОВ, член союза художников СССР и Союза художников Казахстана, - вызвано человеческой потребностью в вере. Все, что делается с верой, всегда достойно уважения, а авторами этих картин и вышивок как раз и управляла вера, через эти произведения вера и распространялась. Сочетания текста и изображения на панно, конечно, неслучайны, несмотря на то, что трактовка помещенных там фраз может быть многозначной. Оформление текста усиливает его звучание. Можно не быть сведущим в Священном Писании, но слышать слово и чувствовать образ. Простота же используемых в шпрухах образов - цветочки, птицы - как раз и подкупает, она служит для того, чтобы идея рисунка доходила до всех, ведь философски опосредованная иллюстрация воспримется иначе.

Панно с изображением венка из роз с ночным пейзажем и текстом 23-го псалма (в масоретской нумерации, в греческой он 22-й. Протестанты используют масоретскую нумерацию, католики - греческую). Псалом положили на музыку Иоганн Себастьян Бах, Леонард Бернстайн, Франц Шуберт, Антонин Дворжак; его включали в свой репертуар Дюк Эллингтон, Moody Blues, Pink Floyd, E Nomine. Под текстом псалма цитата из Евангелия: Sei getreu bis an den Tod so will ich dir die Krone des Lebens geben («Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни», Откр. 2:10). Использовалось в лютеранской общине Лисаковска.

Передано в музей Павлом (Паулем) Эдуардовичем Рау в 1993 г. Его сын Альберт Павлович Рау рассказал: «В середине 1990-х годов в Лисаковске некому было быть предигером (проповедником), и мой отец согласился, как он сам говорил, не столько из глубокой веры, сколько из того, что он был одним из немногих, кто умел читать готический шрифт. Службу он вел, естественно, на немецком. До последних дней своей жизни он возглавлял лютеранскую общину Лисаковска. И этот шпрух появился в ней в то время. Видимо, это подарок от уехавших в Германию». Фото Ю. Еремина

Настенные панно поражают разнообразием техник: среди материалов - картон, бумага, стекло, фанера и оргалит. Их рисовали маслом, акварелью и гуашью, накатывали, вышивали крестиком и гладью и даже выжигали по дереву. Зачастую материалом для таких картин могли стать подручные вещи, ведь весь их набор был ограничен реалиями быта СССР 1950-1980 годов. В деревнях, как и в небольших провинциальных городах, не было специализированных магазинов по продаже аксессуаров для художественного творчества. Конечно, краски и кисти имелись, однако говорить о «неповторимой индивидуальности» или «пристрастной изысканности стилевого оформления» шпрухов не приходится. В нашей электронной коллекции, к примеру, есть панно, выполненное на фанерке от использованной посылочной коробки или нарисованное на обратной стороне географической карты.

- Как музейный сотрудник, я считаю, дело сохранения этого наследия - задача первостепенной важности, - говорит Юлия Буданова. - Для меня в шпрухах - душа уходящего поколения, на долю которого выпали многие испытания и трудности. А эти панно - то, что помогало людям выжить и сохранить себя.

В Лисаковский музей истории и культуры Верхнего Притоболья панно в 2019 году передала жительница Лисаковска Н. А. Голикова. Предмет поступил в результате экспедиции в поселок Асенкритовка (Костанайская область, район им. Б. Майлина). Панно принадлежало семье Ольховых, где супруга главы семьи, Лора Густавовна (урожд. Шафферт), была немкой. Автор неизвестен. Материал панно, судя по следам гвоздей и размеру, с большой степенью вероятности является использованной крышкой почтовой посылки. В СССР до середины 1970-х их делали из фанеры, позже перешли на более дешевую древесно-волокнистую плиту. Соответственно, это вторая половина 1970-х или 1980-е. Лисаковский музей истории и культуры Верхнего Притоболья

- Когда такие вещи, как эти панно, появляются, - включается в разговор мэтр живописи Соков, - они далеко не сразу становятся предметом изучения, далеко не автоматически признаются произведениями искусства. Это дело времени. Как долго существовал, к примеру, русский лубок? Лет четыреста. Кто его тогда коллекционировал, изучал? Навряд ли кто. Но вот уже сотни полторы лет лубочные картины стали экспонатами музеев. Или кто изучал школы иконописи, когда православные иконы считались всего лишь предметами культа, не более?

Российский исследователь шпрухов Дмитрий Вайман привел пример из собственного опыта: до 2017 года, когда вышел альбом настенных панно немцев его авторства, на эти «непарадные» картины почти не обращали внимания ни любители, ни исследователи-этнографы. Подумаешь, цветочки. Это же не Кончаловский с его «Сиренью в корзине» и не Врубель с «Азалией»!

Рисунок маслом на фанере. Цветы, похожие на эдельвейсы, и цитата из Библии: Du führest dein Volk wie eine Herde Schafe («Как стадо, вел Ты народ Твой»). В православной нумерации это Пс. 76:21, в Библии Лютера - Ps. 77,21. Безукоризненный строй букв, автор явно владел шрифтовой графикой и знал толк в трех готических изводах.

Руководителю Карабалыкского районного филиала немецкого культурного центра «Возрождение» Татьяне Адамовне Хамко панно передали в местной баптистской общине. 1950-80-е гг.

Место хранения: Костанайская область, пос. Карабалык, районный филиал немецкого культурного центра «Возрождение».

- После этого для меня стало приятной неожиданностью, что во многих общественных центрах встреч эту идею подхватили и, как я вижу, стали проводить мастер-классы по изготовлению шпрухов, инициировать проекты с вышивкой, стали обращать внимание на эти предметы быта, - отмечает Дмитрий. - Хотя говорить о полноценном возрождении этой традиции в повседневной жизни немцев, я считаю, преждевременно.

- Шпрухи, - уверен Георгий Соков, - на сто процентов являются частью культуры народа Казахстана, его немецкого этноса. Задача того, кто их изучает, - популяризировать это явление, ведь если есть интерес, появляется и знание. А знания помогают увидеть, усвоить то, что раньше было незаметным.

Фото автора

Автор - член Попечительского совета ОФ «Казахстанское объединение немцев «Возрождение».